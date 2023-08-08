Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб
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За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. ВСУ держат оборону на Купянском, Бахмутском, Марьинском на Авдеевском направлениях. На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Волфино, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное в Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Двуречная, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой Харьковской области.
На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Ивановское, Марково, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Керамик, Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Новокалиновое, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Александрополь, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожево, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томарино и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомис.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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Цікаво.
Рассказывал знакомый с фронта. Они идут толпой, как зомби. С автоматами, часть без оружия. Их расстреливают, они идут и идут. Натуральные зомби. Пытаются сдаться в плен, но их не берут, кто их будет с фронта сопровождать? Все завалено трупами, вонь, жара, дышать невозможно.