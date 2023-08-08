За прошедшие сутки ВСУ поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов и уничтожили российский Ка-52, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам 7 августа 2023 года.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также украинские защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.

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