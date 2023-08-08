Общие боевые потери РФ с начала войны – около 250 800 человек (+560 за сутки), 4254 танка, 4996 артсистем, 8278 бронированных машин

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 250 800 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 250 800 (+560) человек ликвидировано,

танков - 4254 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,

РСЗО - 709 (+0) ед,

средства ПВО - 468 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 312 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,

специальная техника – 737 (+2).

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