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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 250 800 человек (+560 за сутки), 4254 танка, 4996 артсистем, 8278 бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 250 800 военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 250 800 (+560) человек ликвидировано,
танков - 4254 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,
артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,
РСЗО - 709 (+0) ед,
средства ПВО - 468 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 312 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
крылатые ракеты – 1377 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,
специальная техника – 737 (+2).
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Гей наливайте, повниї чари, щоб через вінця лилося!!!
49! одиниць техніки, один пєпєлац та 560 чумардосів.
Масованих повітряних атак не було, накопичують ...
Рахунок ППО:спецтехніка 1:2, останнього часу поменшало в обох категоріях, можливо відтягують від лінії фронту, сподіваємось що дефіцит ...
По арті на завтра ювілей ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 250 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
Як же "апсалютнає гаспотства у воздухе"?
Шо рідкий кацап долетить до середини Дніпра? А як і долетить, то вже у рідкому стані
гелікоптерів - 312 (+1) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3436017
майже "нічия" - але перегони продовжуються