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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15385) Генштаб ВС (4296) ликвидация (1944) уничтожение (3850)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 250 800 человек (+560 за сутки), 4254 танка, 4996 артсистем, 8278 бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,знищення

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 250 800 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 250 800 (+560) человек ликвидировано,

танков - 4254 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,

РСЗО - 709 (+0) ед,

средства ПВО - 468 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 312 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,

специальная техника – 737 (+2).

Читайте: В оккупированную Чаплинку Херсонской области привезли два грузовых автомобиля с труппами окупантов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 250 800 человек (+560 за сутки), 4254 танка, 4996 артсистем, 8278 бронированных машин 01
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Завтра на параше день артиллериста. 5000 уничтоженных пушек и до 20000- их расчётов.
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08.08.2023 08:11 Ответить
Та й сьогодні маленький юбілєйчик- кількість "хороших русских" ще вчора перевалила за 250к, а гарне свято святкують не меньще двох днів!
Гей наливайте, повниї чари, щоб через вінця лилося!!!
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08.08.2023 08:27 Ответить
Минув 3457 день москальсько-української війни.
49! одиниць техніки, один пєпєлац та 560 чумардосів.
Масованих повітряних атак не було, накопичують ...
Рахунок ППО:спецтехніка 1:2, останнього часу поменшало в обох категоріях, можливо відтягують від лінії фронту, сподіваємось що дефіцит ...
По арті на завтра ювілей ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 250 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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08.08.2023 09:21 Ответить
смерть москалям
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08.08.2023 09:24 Ответить
Що з пілотками, русня?
Як же "апсалютнає гаспотства у воздухе"?
Шо рідкий кацап долетить до середини Дніпра? А як і долетить, то вже у рідкому стані
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08.08.2023 09:52 Ответить
літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 312 (+1) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3436017

майже "нічия" - але перегони продовжуються
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08.08.2023 11:08 Ответить
 
 