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Новости Война в Украине
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Враг обстрелял жилые кварталы на Херсонщине и Пункт несокрушимости в Херсоне, есть жертвы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Враг продолжает обстреливать Херсон и территорию Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание "Пункта несокрушимости" в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте: Последствия вражеского обстрела Херсона. ФОТОрепортаж
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Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
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08.08.2023 08:32 Ответить
циркова мавпа з гранатою це Путлер, так? Тому що наша мавпа весь свій час перед вторгненням позбавлялася своїх гранат, дивилася в очко вбивці в пошуках миру, і збиралася зійтися десь посередині

Якщо ти не згоден, то ти рашист який намагається писати українською через гугле транзлейт
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08.08.2023 08:40 Ответить
Ага, а як же «Рафик не в чем не виноват!» )))
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08.08.2023 09:16 Ответить
помилився батько Хмель в свій час - не тому ворогу роги ламав...
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08.08.2023 08:48 Ответить
пра пра пра онукі зараз виправляють помилку...
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08.08.2023 08:53 Ответить
 
 