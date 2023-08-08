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Новости За рубежом
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Турция (3233) зерновой коридор (208) Фидан (11)

Турция продолжит контакты со всеми сторонами для возобновления "зернового соглашения", - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,зернові

Турция будет способствовать возобновлению "зернового соглашения", поскольку она единственная, кто это может сделать.

Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Anadolu.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом будет сохранение спокойствия в Черноморском регионе и блокирование попыток поставить его под угрозу.

"Мы будем продолжать наши контакты со всеми сторонами для возобновления Черноморской зерновой инициативы, затрагивающей каждое домохозяйство в мире", - отметил Фидан, добавив, что Турция - "единственный участник, который может это сделать".

Комментируя российско-украинскую войну, Фидан подчеркнул, что Турция будет оставаться решительно настроенной положить конец боевым действиям и установить мир: "Мы будем упорно и настойчиво продолжать добиваться прекращения войны в Украине и установления мира".

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і кого ,як ви думаєте будуть схиляти до миру? невже )(уйла?
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08.08.2023 09:26 Ответить
уже поздно, танкеры греческие на дно
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08.08.2023 09:44 Ответить
турки завжди лишаються прихильниками диктатури турками. навіть з гітлером вони торгували до останнього, поставляли фашистам їжу, метали, нафту. врешті правда приєдналися до антифашистської коаліції, але лише у лютому 1945-го.
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08.08.2023 09:45 Ответить
Міністр наголосив, що головним пріоритетом буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу. Через турецьких прорашистських холуїв,Чорне море перетворилося на рашистський полігон для випробовування різьного роду ракетних систем .використовується рашистом ,як море(д'якуючи турецьким друзям куйла) з якого летить смерть українського народу і руйнування України .
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08.08.2023 09:58 Ответить
 
 