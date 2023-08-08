Турция продолжит контакты со всеми сторонами для возобновления "зернового соглашения", - МИД

Турция будет способствовать возобновлению "зернового соглашения", поскольку она единственная, кто это может сделать.

Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Anadolu.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом будет сохранение спокойствия в Черноморском регионе и блокирование попыток поставить его под угрозу.

"Мы будем продолжать наши контакты со всеми сторонами для возобновления Черноморской зерновой инициативы, затрагивающей каждое домохозяйство в мире", - отметил Фидан, добавив, что Турция - "единственный участник, который может это сделать".

Комментируя российско-украинскую войну, Фидан подчеркнул, что Турция будет оставаться решительно настроенной положить конец боевым действиям и установить мир: "Мы будем упорно и настойчиво продолжать добиваться прекращения войны в Украине и установления мира".

Читайте: Россия может быть причастна к сегодняшнему взрыву в Турции, - ГУР МО