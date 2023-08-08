Росгвардии разрешили тяжелое вооружение, чтобы усилить ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, - британская разведка
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4 августа 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии получить тяжелое вооружение.
Об этом идет речь в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
"Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим охранником Путина Виктором Золотовым. Решение усилить ее было принято после неудачного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года", - говорится в сообщении.
Несмотря на заявление Золотова о том, что силы Росгвардии "отлично" сработали во время мятежа, нет доказательств того, что они совершили какие-либо эффективные действия против "Вагнера" - именно той угрозы внутренней безопасности, для подавления которой она была создана.
"Поскольку Золотов ранее допускал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - отмечают в министерстве.
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2."Hе таким' руззкім-що підтримаєте-щоб росіяни вбивали один одного,чи українців?
Oпція 'росіяни не вбивають нікого'-Unreal )/перефразовуючи Шейтельмана)
https://www.youtube.com/watch?v=116mM_ZQ9lg
Хотя я уже ничему не удивлюсь.
Він добре бачив, як армія перейшла на бік заколотників.
І добре, що то була лише демоверсія, путч вихідного дня
Воно, загалом, не хоче бути повішеним, як його воронізький колега, теж полкан фсб між іншим