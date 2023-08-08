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Великобритания (4263) внешняя разведка (225) Росгвардия (72)

Росгвардии разрешили тяжелое вооружение, чтобы усилить ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оккупант,росгвардия

4 августа 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии получить тяжелое вооружение.

Об этом идет речь в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим охранником Путина Виктором Золотовым. Решение усилить ее было принято после неудачного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года", - говорится в сообщении. 

Несмотря на заявление Золотова о том, что силы Росгвардии "отлично" сработали во время мятежа, нет доказательств того, что они совершили какие-либо эффективные действия против "Вагнера" - именно той угрозы внутренней безопасности, для подавления которой она была создана.

"Поскольку Золотов ранее допускал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - отмечают в министерстве.

Читайте также: После мятежа Пригожина Росгвардию решили вооружить танками
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Топ комментарии
+7
Чудово! Може у маскві гарматами протести (дасть Бог будуть) розганятимуть?
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08.08.2023 09:21
+6
Це добре. Менше важкого озброєння буде на фронті.
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08.08.2023 09:23
+3
Поставлять три периметри навколо бункера, щоб спокійно собі ср..в в чемоданчик.
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08.08.2023 09:24
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Чудово! Може у маскві гарматами протести (дасть Бог будуть) розганятимуть?
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08.08.2023 09:21 Ответить
Поставлять три периметри навколо бункера, щоб спокійно собі ср..в в чемоданчик.
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08.08.2023 09:24 Ответить
Це добре. Менше важкого озброєння буде на фронті.
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08.08.2023 09:23 Ответить
на болотах є закон про використання росгвардії зброї проти мирного населення
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08.08.2023 09:24 Ответить
Це якщо протестувальники захоплятт кремль, можна з гармат палити по ньому?
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08.08.2023 09:28 Ответить
вже ж було...в 1993 році..обстріл їх "бєлого дома"...могут павтаріть
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08.08.2023 09:34 Ответить
Історія циклічна
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08.08.2023 12:29 Ответить
гарний кацап здохлий. УрЯ підараССiя!
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08.08.2023 09:25 Ответить
1.Oзброєння,що надійде росгвардії- не опиниться на фронті

2."Hе таким' руззкім-що підтримаєте-щоб росіяни вбивали один одного,чи українців?

Oпція 'росіяни не вбивають нікого'-Unreal )/перефразовуючи Шейтельмана)

https://www.youtube.com/watch?v=116mM_ZQ9lg
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08.08.2023 09:28 Ответить
п1. це якщо сама росгвардія не опиниться на фронті.
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08.08.2023 10:48 Ответить
танками будуть протестуючих давити?
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08.08.2023 09:28 Ответить
ХЇіба такого не було?
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08.08.2023 09:32 Ответить
а якщо золотов вирішить, що він буде кращим ******?
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08.08.2023 09:29 Ответить
Неа. Золотов слишком тупой но преданный пёс.
Хотя я уже ничему не удивлюсь.
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08.08.2023 09:35 Ответить
Отримають вони і танки, і авіацію щоб кордон бімбас/рашка тримати. Бо 24.06 вилякало ліліпутіна до усрачки.
Він добре бачив, як армія перейшла на бік заколотників.
І добре, що то була лише демоверсія, путч вихідного дня
Воно, загалом, не хоче бути повішеним, як його воронізький колега, теж полкан фсб між іншим
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08.08.2023 09:39 Ответить
Початок розбірок на кацапському свинарнику напряму залежить від успіхів ЗСУ на фронті.
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08.08.2023 09:41 Ответить
а когда это росгвардия была в чем то ограничена?
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08.08.2023 10:12 Ответить
Чим більше зброї у руках різних мілітарних та парамілітарних утворень на расеї, тим ближче початок громадянської війни.
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08.08.2023 10:19 Ответить
Вони вже здогадались про неминучість громадянської війни та участі в ній приватних військових компаній. Уявляю як "кремлівські щури" заметушаться коли до "нового переділу" долучиться армія...
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08.08.2023 11:06 Ответить
И у нас победитель в категории "Разведчик Очевидность". Британцам пора уже подарить переносной кубок.
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08.08.2023 11:45 Ответить
 
 