Уголовные дела против судей МКС являются "попыткой РФ взорвать мандат Суда в Гааге", - заявление государств-участников Римского устава

Великобритания, Италия, Япония и Коста-Рика, государства-участники Римского устава Международного уголовного суда, выступили с совместным заявлением в связи с открытием уголовного преследования в России в отношении прокурора Карима Хана и судей МКС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане.

Об этом говорится в совместном официальном заявлении четырех стран, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, постоянные представители Коста-Рики, Италии, Японии и Соединенного Королевства как государства-участника Римского устава Международного уголовного суда, коллективно выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с уголовным преследованием властями Российской Федерации прокурора Карима А. А. Хана и судей Суда: Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане.

Суд воплощает приверженность государств-участников к обеспечению ответственности за наиболее серьезные преступления, вызывающие беспокойство всего международного сообщества. Вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат Суда, и мы подтверждаем непреклонную решительность твердо стоять на стороне Суда, его должностных лиц и персонала, а также тех, кто с ним сотрудничает вместе с другими государствами-участниками", - говорится в заявлении.

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Четыре страны заявили, что подтверждают "полное доверие к Суду как независимому и беспристрастному" институту, а также "решительность защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохранять целостность Суда вопреки любым угрозам".