После ударов по мостам враг ищет альтернативные пути, однако они очень близки к позициям Сил обороны, - ОК "Південь"
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После ударов по мостам на юге Украины, вблизи оккупированного Крыма, россияне ищут альтернативные пути снабжения боеприпасами.
Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Понятно, что они будут пытаться отремонтировать то, что было повреждено. Но и здесь они рискуют. Потому что, в таком случае, нужно в этих местах сосредоточить определенное количество людей и техники, что, безусловно, привлекает внимание. А то, что туда мы можем достичь, они уже понимают.
Так что у них остается альтернативный путь по суше, через Армянск. Он гораздо западнее. Понятно, почему они использовали именно эти мосты: потому что это гораздо дальше, и они надеялись, что это безопасно. Сейчас у них остается путь, который не так безопасен, потому что он проходит очень близко к Силам обороны", - пояснила она.
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