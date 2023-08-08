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После ударов по мостам враг ищет альтернативные пути, однако они очень близки к позициям Сил обороны, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар,мост

После ударов по мостам на юге Украины, вблизи оккупированного Крыма, россияне ищут альтернативные пути снабжения боеприпасами.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что они будут пытаться отремонтировать то, что было повреждено. Но и здесь они рискуют. Потому что, в таком случае, нужно в этих местах сосредоточить определенное количество людей и техники, что, безусловно, привлекает внимание. А то, что туда мы можем достичь, они уже понимают.

Так что у них остается альтернативный путь по суше, через Армянск. Он гораздо западнее. Понятно, почему они использовали именно эти мосты: потому что это гораздо дальше, и они надеялись, что это безопасно. Сейчас у них остается путь, который не так безопасен, потому что он проходит очень близко к Силам обороны", - пояснила она.

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Констатація фактів -- якби сказали -- ишла колона зі зброєю з Маріка - і іі спалили
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08.08.2023 09:51 Ответить
русня обстреливаетХерсон каждый день. что у нас нечем накрыть их арту.
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08.08.2023 10:03 Ответить
Є, але щось я не пригадую хоч якусь війну у історії людства, принаймні ТАКОГО масштабу, щоб там вирішувались питання легко та швидко. А ті хто порівнюють цю війну із "Буревієм у пустелі", де сили НАТО мали переваги в усьому над армією Іраку, не кажучи вже про повне домінування у повітрі та використання величезної кількості ракет великої дальності, той просто ДУРЕНЬ!!!
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08.08.2023 10:08 Ответить
Враховуючи, скільки вони туди м'яса і заліза натягнули останнім часом, і що при цьому їх зупинили і і навіть вибили назад біля Надії, все виглядає краще, ніж могло бути.
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08.08.2023 10:11 Ответить
Меньше ля-ля, больше бомбите, вчастности крымский мост
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08.08.2023 11:21 Ответить
 
 