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КНДР готовится отправить России оружие и боеприпасы, - представитель министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кндр

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил крупные заводы вооружения, производящие снаряды для крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Одной из целей такой проверки могла быть подготовка к экспорту оружия и боеприпасов на войну против Украины.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер южнокорейского министерства объединения Ку Бен Сам, сообщает Yonhap.

По его словам, на прошлой неделе Ким проинспектировал ключевые оружейные заводы КНДР, в том числе – производящие снаряды для реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.

"Последние проверки, видимо, имели несколько целей – продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, отреагировать на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и добиться экспорта оружия", – сказал Ку.

Читайте также: США усилят санкции против КНДР за сотрудничество с Россией, - Госдепартамент

Он отметил, что во время поездки лидер КНДР употребил выражение "экономическая работа национальной обороны", что может свидетельствовать о намерении экспортировать боеприпасы.

"Такое заявление Северной Кореи беспрецедентно. Если это означает экспорт оружия, то Северная сторона публично заявила о намерении нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие ее ядерную и оружейную программы", – резюмировал Ку.

В Сеуле не исключают, что Северная Корея может стремиться к усилению военного сотрудничества с РФ. Так, одним из двух высоких гостей на военном параде в Пхеньяне 27 июля был министр обороны России Сергей Шойгу, для которого Ким провел экскурсию по выставке северокорейского вооружения, включая новые ударные и шпионские беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война России против Украины - "священная борьба за справедливость", - Ким Чен Ын
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Топ комментарии
+13
погано не те, що "корейські олівці " погані,а те, що українські західні "друзі" не дають Україні своїх олівців.щоб дати рашисту відповідь
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08.08.2023 10:02
+9
погано те, що своїх нема ((
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08.08.2023 10:05
+5
свИн багато ***** не зможе поставить, навіть якщо в нього з'явиться таке бажання. логістика для такої доставки дуже складна та довга і місяць тягти купку снарядів, яких не вистачить на день війни не дуже доцільно. навіть такі "генії", як свИн та ***** це розуміють.
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08.08.2023 10:03
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Погано, але наші скаржаться на трофейні північнокорейські "олівці" через їх непередбачувану поведінку.
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08.08.2023 09:59 Ответить
погано не те, що "корейські олівці " погані,а те, що українські західні "друзі" не дають Україні своїх олівців.щоб дати рашисту відповідь
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08.08.2023 10:02 Ответить
"Хаймарси" і "Шторми" не рахуються?
Проблема в зарплатах на Заході і в авторитарних помийницях.
Тому за тисячу доларів німецький робітник зробить десять снарядів, а північнокорейський - десять тисяч.
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08.08.2023 10:05 Ответить
рахуються,але у кількості.Якщо в Тебе значно менша їх кількість, то це ї є "погано" .тобто бракує олівців , аналогічних по -дальності рашистським (їх мабуть в де-яких видах немає на озброєнні , від слова "взагалі"
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08.08.2023 10:09 Ответить
Краще менше, але влучніше. Один "Екскалібур" може вирішити завдання, для якого русня вимушена везти цілий "Урал" снарядів.
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08.08.2023 10:12 Ответить
Краще менше, але влучніше. -Ти не правий взагалі.У ВІЙНІ З РАШИСТОМ -"КРАЩЕ МАТИ УКРАЇНІ ВСЕ ОЗБРОЄННЯВ В НЕОБХІДНІЙ ПОТРЕБІ"
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08.08.2023 10:15 Ответить
У рашистів "в войнє с Украіной нам надо імєть нормальних командіров, а нє алкашєй-самодуров". Кожний має те, на що працював.
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08.08.2023 10:17 Ответить
чому збиваєш "шапку розмови" переходячи з "олівців" на рашистських
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08.08.2023 14:28 Ответить
"в войнє с Украіной нам надо імєть нормальних командіров, а нє алкашєй-самодуров"-(Кожний має те, на що працював.).або з ким працював...
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08.08.2023 14:29 Ответить
Тому що всі незадоволені. Ми - відсутністю нормальної зброї в нормальній кількості.
Русня - відсутністю нормальних командирів і вже навіть нормальних солдат.
А вище ви хочете круту зброю у шаленій кількості. Не буває такого. Або кількість, або якість. Русняву кількість і європейську якість одночасно жодна економіка не потягне, хіба що США почнуть самовіддано працювати тільки на наш фронт.
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08.08.2023 14:31 Ответить
А вище ви хочете круту зброю у шаленій кількості. Не буває такого.Не круту і не в шаленій,залиште свої "мокрі фантазії" для себе.Потрібну зараз і необхідну кількість для того, щоб провчити рашистського терориста.що буде наукою і наглядним прикладом до подібних рашистському куйлу "негідників.Ось і все.що потрібно
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08.08.2023 17:11 Ответить
Враховуючи, скільки у русні ОС і техніки, які укріплення, а також скільки зброї у Європі, для швидкого успіху потрібна таки шалена, за європейськими мірками, кількість зброї.
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08.08.2023 17:14 Ответить
Або кількість, або якість-це Ваше. Кількість рашистської зброї добре знищується якісною зброєю,якої в ЄС І в НАТО ДУЖЕ БАГАТО
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08.08.2023 17:21 Ответить
Ось тут думки сильно розходяться, а реальний стан справ нам ніхто не скаже, навіть у цивілізованих країнах інформація про запаси зброї є держтаємницею.
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08.08.2023 17:24 Ответить
навіть у цивілізованих країнах інформація про запаси зброї є держтаємницею. в яких самих цивілізованих країнах інформація навіть про кількість шкарпеток і по якій ціні вони закуплені для армії .є таємницею. не кажучи про вартість самого ********* авіаносця ???
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08.08.2023 17:28 Ответить
Можете знайти відкриті дані про точну (не оцінювану) кількість артилерійських снарядів на зберіганні будь-якої з країн НАТО?
Кількість техніки по країнам можна знайти у щорічному звіті Military Balance.
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08.08.2023 17:32 Ответить
погано те, що своїх нема ((
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08.08.2023 10:05 Ответить
свИн багато ***** не зможе поставить, навіть якщо в нього з'явиться таке бажання. логістика для такої доставки дуже складна та довга і місяць тягти купку снарядів, яких не вистачить на день війни не дуже доцільно. навіть такі "генії", як свИн та ***** це розуміють.
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08.08.2023 10:03 Ответить
Уже говорили що й ракет у рашистів на 2-3 рази, що мопеди неефективні і т.д.
Будуть тягнути залізницею сотнями тисяч і це реально велика проблема.
Була новина ,що свинособаки випустили по нашим позиціям минулого тижня 500 000 снарядів, що на 100 000 більше ніж раніше за тиждень.
Так що це погані новини і треба думати як вибивати їхню арту і нищити склади з БК , ще ефективніше. Інакше при такій щільній артпідготовці будуть тактичні успіхи у кацапів на певних напрямках ☹️
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08.08.2023 10:23 Ответить
за місяць не за тиждень
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08.08.2023 10:53 Ответить
говори-не говори, досить відкрити географічну карту і все видно. ніяких регулярних поставок від свИна ***** не буде. хіба що якісь одиничні акції.
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08.08.2023 13:32 Ответить
А ви не мовчіть, давайте сюди посилання на новину (була недавно).
Розголос - поки що єдина зброя цивільних проти мародерів.
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08.08.2023 10:06 Ответить
Нащо мені той гугл? Можна набрати "Земля плоская" і такого начитатись, що хоч з тієї Землі тікай. Тут на Цензорі була новина про титан, чому не даєте посилання на неї?
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08.08.2023 10:15 Ответить
Прочитав, назви чи посилання не знайшов. Підкажете?
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08.08.2023 10:22 Ответить
І ще дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:51 Ответить
Я вам про Цензор (бачив новину про титан), ви мені - посилання на інші сайти з московським корінням.
На Депо ні слова про титан.
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08.08.2023 10:52 Ответить
Бачив, із посиланням на "РБК-Україна", але пересвідчивсь у брехливості цієї "новини" ймовірно "Цензор" її просто ВИДАЛИВ!!!
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08.08.2023 10:59 Ответить
А може, з іншої причини?
Як ось це посилання: https://censor.net/ua/news/3432321/*******************************************************************************************************
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08.08.2023 11:07 Ответить
Це не інша, це саме видалення! До речі, це буває не тільки на "Цензорі" а будь де якщо вже не має того що було.
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08.08.2023 11:18 Ответить
А дати посилання слабо, бо найбільше під це Гугл видає московитські посилання. А окремо продублюю: Напряму тмтанові руди не поставляються до Рашки, а йдуть через посередників після переробки у Європі, включаючи угорські компанії! Не впевнений що коли Україна продає будь що згідно угод з нібито добрими партнерами, вона може контролювати кому врешті решт цей товар, особливо сировина, потрапить!!!
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08.08.2023 10:20 Ответить
Не треба плутати "божий дар" з яєшнею, бо ніякого "титанопроводу" не існує і подібні паралелі як недоречні так і повністю у протиріччі із суттю процесу!!!
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08.08.2023 10:37 Ответить
Ще дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:49 Ответить
Особливо коли його так настирливо розповсюджують такі як ти, бо "розіп'ятого мальчика" НЕ БУЛО, а от "диму" з цього рашисти наробили багато, як немає "нацизму" в Україні, а роССійські нацисти тільки про це й кажуть. Тож цей "дим" і є ФЕЙК, а вони, фейки, привидів ("полум'я") для себе НЕ ПОТРЕБУЮТЬ!!!
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08.08.2023 10:57 Ответить
Це "РБК-Україна" стала "передовою"?! Тобто філіал рашистського ЗМІ???!!! Продовжуй, це все більше в тобі "Дупа" щось схоже на засланого козачка!
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08.08.2023 11:01 Ответить
"Дупа" ти в Скабєєвої навчався робити висновки, що якщо "розіп'ятого мальчика" не було, то й Рашка на Україну "не нападала"???!!!
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08.08.2023 10:58 Ответить
Кущі брешуть , вір деревам .
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08.08.2023 10:26 Ответить
Пробив по гуглу заради цікавості. Відео А. Шелеста.

АЛЕКСАНДР ШЕЛЕСТ Ведущий ток-шоу "Украинский формат. Послесловие", передачи уникального формата - "Шоу Шелеста" и дневных студий на телеканале NEWSONE.
https://newsone.ua/about-channel/vedushhie/aleksandr-shelest.html

Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни Джерело: https://censor.net/ua/n3267878

Теж мені джерело інформації. Ще пєтушарія порадьте.
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08.08.2023 10:39 Ответить
Гру́ппа компа́ний «РБК» - группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.
До чого тут Шелест та його бекграунд?
Є шлях один титатна інформації і кінцева мета росія Україна. Якщо поставити прокладку угорську РБК-Україна, то українське сировина титану російські наративи не стане угорським розслідуванням журналістів проукраїнського видання.
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08.08.2023 10:48 Ответить
І знову дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:52 Ответить
Я тільки за вихід на всіх учасників цієї схеми.
Повторюю, на Цензорі була публікація, досить велика. Посилання не зберіг.
Може краще тут пошукаєте, якщо в темі? Цензору я повірю, РБК і Шелесту, та іншій такій кодлі разом з tZEinform - ні.
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08.08.2023 10:56 Ответить
Повторюю: Пере5свідчились що брехня і ВИДАЛИЛИ!!!
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08.08.2023 11:03 Ответить
Дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:48 Ответить
Та знайдіть вже ту статтю тут, була, сам бачив.
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08.08.2023 10:20 Ответить
Вкотре дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:53 Ответить
Справа в тому, що я бачив цю новину про титан на Цензорі. Досить велика була публікація. Шкода, не зберіг посилання. Диму без вогню не буває, і ДАСУ з НАБУ краще б взятись за цю компанію, ніж за паливо для ЗСУ і переслідування Логвинського https://censor.net/ua/n3435830 (може, він і заслуговує, але саме зараз нам це пздц як шкодить.).
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08.08.2023 10:59 Ответить
Скільки разів вже відповідати, що переконались у брехливості і видалили!!! А переслідування Логвіновського не шкодить Україні як США не шкодять судові процеси проти Трампа. Для Заходу НОРМА коли високопосадовців судять за злочини!!!
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08.08.2023 11:09 Ответить
Ми цим переслідуванням заходимо в конфлікт з ЄСПЛ.
При цьому не чіпаємо Баканова, по якому вже є матеріали щодо держзради.
Треба ж прораховувати свої дії на пару кроків наперед, а не діяти рефлекторно.
Інакше русня нас, як мурашку голкою зажене в пастку мурашиного лева. Мурашці здається, що вона спритно уникає однієї небезпеки за іншою, а насправді її ведуть певним маршрутом, який з її мурашиної приземленої точки зору не видно.
Це корелює з висловом Пекаря про те, що наші еліти набагато нижчі за російські за рівнем. Воно й видно.
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08.08.2023 11:13 Ответить
НІ! Бо на Заході не зважають на посаду хоч у країні, хоч у міжнародній структурі, і у разі винуватості людина винна нести відповідальність і саме так і повинно бути у демократичному світі. А от галас з цього питання здійняли виключно ті, хто зацікавлений у уникненні цією людиною відповідальності. Єдине чиє рішення буде мати значення це суд, і якщо він визнає його винними, то він злочинець, а якщо НІ, отоді вже буде йти мова про політичне переслідування, як це було, наприклад, із Порошенко, невинуватість котрого була доведена рішеннями судей!!!
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08.08.2023 11:23 Ответить
Давайте спочатку виграємо позов у ЄСПЛ "Україна проти росії", а вже потім візьмемось за Логвінського. Треба бути трохи хитрішим, бо зокрема через оцю тезу "єслі хочєшь бить хорошім, будь ім во всьом і всєгда" русня маніпулює нами.
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08.08.2023 11:26 Ответить
нема сечі терпіти мовчати? саме тому ти не витримав і сьогодні зарегався, клоун?
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08.08.2023 10:25 Ответить
Напряму вона не поставляється, а йде через посередників у Європі, включаючи угорські компанії! Не впевнений що коли Україна продає будь що згідно угод з нібито добрими партнерами, вона може контролювати кому врешті решт цей товар, особливо сировина, потрапить!!!
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08.08.2023 10:15 Ответить
"Дупа", напряму, це напряму, фізично, і якщо це тобі "не зрозуміло", то ти НІЧОГО не зрозумієш!!!
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08.08.2023 10:22 Ответить
Даремно, бо згадана тобою артель НІЧОГО НЕ ПРОДАВАЛА й була фіктивною організацією!
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08.08.2023 10:23 Ответить
Чому ж "фіктивні", офіційні підприємства котрі займаються саме ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ діяльністю та мають виробничі потужності з переробки титанових руд далеко не тільки українського походження, тому увесь галас на цю тему це швидше велике бажання збудити спільноту, а зовсім не бажання знайти істину, ЯК ЦЕ БУЛО ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО!!!
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08.08.2023 10:30 Ответить
От ти й на брехні попався "Дупа", бо у статтях на цю мову йдеться якраз про МОЖЛИВІСТЬ постачання до Рашки так званої "титанової губки", що є результатом переробки титанової руди, у той час як Україна постачає лише руду а єдине українське підприємство котре могло переробляти цю руду знаходиться під окупацією у Криму біля Армянська!!! Тож шукай обгрунтування далі, бо якісь вони в тебе недолугі!!!
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08.08.2023 10:42 Ответить
Додам, фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:45 Ответить
КНР «висловлює свою підтримку Україні» шляхом поставок ОВТ з КНДР на московію!! Онуки *********** по іншому і не можуть!!
На синє око плямкають витіювато про мило, а в дійсності, йде допомога московитам РЕАЛЬНА.
Нам своє робити і дякувати Західним партнерам за підтримку України у боротьбі за Україну!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні!!
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08.08.2023 10:11 Ответить
Без згоди Пекіну північно-корейці на таке б не пішли, тож щоб там офіційно не промовляло керівництво Китаю, треба дивитись не на їх слова, а на їх дії, як і будь у чому стосовно будь кого!!!
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08.08.2023 10:12 Ответить
Чому ж "мовчить", він офіційно каже що "за мир", за "територіальну цілісність України", що якісь там "домовленості" конкретизує та закріплює, а у реаліях не робить нічого крім шуму схожого на роботу!
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08.08.2023 10:25 Ответить
Вероятнее всего ,что отправлять будет Китай,через Северную Корею,чтобы избегать санкций.
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08.08.2023 10:19 Ответить
Принаймні снаряди китайського виробництва вже знаходили серед кинутих рашистами *********** наши бійці восени попереднього року під час звільнення Харківщини!!!
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08.08.2023 10:27 Ответить
********** б США паровоз з корейською зброєю з Raptor ,але це буває лише в Голівудських фільмах. А насправді нікчемні санкції і стурбованість. Дно.
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08.08.2023 10:30 Ответить
Оце ти перднув в калюжу. Аж хвилі пішли.
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08.08.2023 10:41 Ответить
Не втомися накидувати на вентилятор,веселун. На дворі спека.
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08.08.2023 10:56 Ответить
В такому випадку Південна Корея має зробити аналогічний жест.
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08.08.2023 11:03 Ответить
ВЖЕ, виробляє ********** на замовлення США для України!
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08.08.2023 11:06 Ответить
Головне читати статтю а не заголовки.Почитаєш заголовок готуються передати,почитаєш статтю можливо готуються передати.
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08.08.2023 11:07 Ответить
Где там аццкие санкции....
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08.08.2023 11:19 Ответить
Мабуть теж асфальт !
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08.08.2023 11:27 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

2 ч

В ответ

@AZhertsov

У рФ весной был снарядный голод, о чем истерил Пригожин. Сейчас, рФ выстреливает полмиллиона снарядов в неделю. То есть, за неделю армия рФ расходует количество снарядов, которые ВПК рФ нужно было бы производить 4(!) месяца Выродки Китай, Иран и КНДР снабжают бешеными темпами рФ!
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08.08.2023 12:03 Ответить
это не снарядный голод был, а Пригожин просто врал, набивая себе цену. Снарядный голод у кацапов пока что только воображаемый. Что-то из разряда ракеты кончатся к весне.
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08.08.2023 12:24 Ответить
Гандоны кругом , ***** все отдаст, за помощь..
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08.08.2023 12:09 Ответить
Дуже погано. В корейців снарядів дуже багато.
Багато хто говорив, що ця війна завершиться коли снаряди для арти у обох сторін почнуть закінчуватись.
Тобто ніякого кінця не видно на горизонті...
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08.08.2023 12:27 Ответить
500000 за тиждень ?60000 в день ? або 3000 тон в день. А з чого стріляли -1 б/к 60 пострілів - 1000 гармат щоденно. Абсурд
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08.08.2023 13:31 Ответить
Та бред высосаный из пальца
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08.08.2023 17:48 Ответить
а что там сша - глубоко озабочены??
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08.08.2023 22:52 Ответить
 
 