КНДР готовится отправить России оружие и боеприпасы, - представитель министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил крупные заводы вооружения, производящие снаряды для крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Одной из целей такой проверки могла быть подготовка к экспорту оружия и боеприпасов на войну против Украины.
Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер южнокорейского министерства объединения Ку Бен Сам, сообщает Yonhap.
По его словам, на прошлой неделе Ким проинспектировал ключевые оружейные заводы КНДР, в том числе – производящие снаряды для реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.
"Последние проверки, видимо, имели несколько целей – продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, отреагировать на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и добиться экспорта оружия", – сказал Ку.
Он отметил, что во время поездки лидер КНДР употребил выражение "экономическая работа национальной обороны", что может свидетельствовать о намерении экспортировать боеприпасы.
"Такое заявление Северной Кореи беспрецедентно. Если это означает экспорт оружия, то Северная сторона публично заявила о намерении нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие ее ядерную и оружейную программы", – резюмировал Ку.
В Сеуле не исключают, что Северная Корея может стремиться к усилению военного сотрудничества с РФ. Так, одним из двух высоких гостей на военном параде в Пхеньяне 27 июля был министр обороны России Сергей Шойгу, для которого Ким провел экскурсию по выставке северокорейского вооружения, включая новые ударные и шпионские беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.
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Проблема в зарплатах на Заході і в авторитарних помийницях.
Тому за тисячу доларів німецький робітник зробить десять снарядів, а північнокорейський - десять тисяч.
Русня - відсутністю нормальних командирів і вже навіть нормальних солдат.
А вище ви хочете круту зброю у шаленій кількості. Не буває такого. Або кількість, або якість. Русняву кількість і європейську якість одночасно жодна економіка не потягне, хіба що США почнуть самовіддано працювати тільки на наш фронт.
Кількість техніки по країнам можна знайти у щорічному звіті Military Balance.
Будуть тягнути залізницею сотнями тисяч і це реально велика проблема.
Була новина ,що свинособаки випустили по нашим позиціям минулого тижня 500 000 снарядів, що на 100 000 більше ніж раніше за тиждень.
Так що це погані новини і треба думати як вибивати їхню арту і нищити склади з БК , ще ефективніше. Інакше при такій щільній артпідготовці будуть тактичні успіхи у кацапів на певних напрямках ☹️
Розголос - поки що єдина зброя цивільних проти мародерів.
На Депо ні слова про титан.
Як ось це посилання: https://censor.net/ua/news/3432321/*******************************************************************************************************
АЛЕКСАНДР ШЕЛЕСТ Ведущий ток-шоу "Украинский формат. Послесловие", передачи уникального формата - "Шоу Шелеста" и дневных студий на телеканале NEWSONE.
https://newsone.ua/about-channel/vedushhie/aleksandr-shelest.html
Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни Джерело: https://censor.net/ua/n3267878
Теж мені джерело інформації. Ще пєтушарія порадьте.
До чого тут Шелест та його бекграунд?
Є шлях один
титатнаінформації і кінцева мета росіяУкраїна. Якщо поставити прокладку угорськуРБК-Україна, то українське сировина титануросійські наративи не стане угорськимрозслідуванням журналістів проукраїнського видання.
Повторюю, на Цензорі була публікація, досить велика. Посилання не зберіг.
Може краще тут пошукаєте, якщо в темі? Цензору я повірю, РБК і Шелесту, та іншій такій кодлі разом з tZEinform - ні.
При цьому не чіпаємо Баканова, по якому вже є матеріали щодо держзради.
Треба ж прораховувати свої дії на пару кроків наперед, а не діяти рефлекторно.
Інакше русня нас, як мурашку голкою зажене в пастку мурашиного лева. Мурашці здається, що вона спритно уникає однієї небезпеки за іншою, а насправді її ведуть певним маршрутом, який з її мурашиної приземленої точки зору не видно.
Це корелює з висловом Пекаря про те, що наші еліти набагато нижчі за російські за рівнем. Воно й видно.
На синє око плямкають витіювато про мило, а в дійсності, йде допомога московитам РЕАЛЬНА.
Нам своє робити і дякувати Західним партнерам за підтримку України у боротьбі за Україну!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні!!
@Ray_net_ua
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2 ч
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@AZhertsov
У рФ весной был снарядный голод, о чем истерил Пригожин. Сейчас, рФ выстреливает полмиллиона снарядов в неделю. То есть, за неделю армия рФ расходует количество снарядов, которые ВПК рФ нужно было бы производить 4(!) месяца Выродки Китай, Иран и КНДР снабжают бешеными темпами рФ!
Багато хто говорив, що ця війна завершиться коли снаряди для арти у обох сторін почнуть закінчуватись.
Тобто ніякого кінця не видно на горизонті...