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Новости Война в Украине
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Гуменюк (476) контрнаступление на Юге (280)

ОК "Південь" об успехах после частичного прорыва первой линии обороны врага: Продвижение идет, сообщается о нем дозировано

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война, всу, контрнаступление

После прорыва первой линии обороны врага на определенных участках фронта на Юге нашей страны Силы обороны имеют определенный успех, однако сообщается об этом дозировано.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да. Но эта работа достаточно сложна. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на этих участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос, удается ли ВСУ развить успехи после прорыва первой линии обороны противника на отдельных участках фронта.

Однако она подчеркнула, что нужно помнить, что этим стоит большая и тяжелая работа.

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По словам Гуменюк, продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.
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08.08.2023 10:50 Ответить
Щит Василькова

Недооцінка ворога веде до поразки і великих жертв. Думка військового.

https://twitter.com/i/status/1688785879203037184
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08.08.2023 11:11 Ответить
"Просування іде, повідомляється про нього дозовано" --- в якому сенсі дозовано? Коли диванні "патріоти" сидять і вимагають повної підзвітності перед ними по кожном кроку і рішенні,і коли з них тупо сміються то вони відповідають, що це якесь совкове поводження
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08.08.2023 11:17 Ответить
Я думаю що повідомляти взагалі не обов'язково. Але, як вона каже, за їх логікою після прориву, закріпитись, окопатись, почекати поки знов орки укріпляться,позаміновують, а тоді знову штурмувати?
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08.08.2023 11:35 Ответить
Та чого можна і на повишеній передачі пройти , тільки от чи диван витримає
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08.08.2023 13:01 Ответить
 
 