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Рашисты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине: пострадали 2 человека, есть попадания в частные дома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

казачья,лопань

Российские оккупационные войска обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, в результате чего пострадали двое мужчин.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Захватчики нанесли удар около 9:20, в результате чего пострадали двое мужчин. Они госпитализированы в тяжелом и среднем состояниях.

"Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

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08.08.2023 11:20 Ответить
 
 