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Россия не может защитить свой флот, ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, - замглавы Генштаба Эстонии Вендла

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вендла

Заместитель председателя Генштаба Эстонии полковник Март Вендла заявил, что украинские войска имеют преимущество над российскими войсками в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, поскольку лучше умеют использовать свою технику благодаря хорошей боевой разведке.

Об этом пишет ERR.EE, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на прошлой неделе Украина продемонстрировала свою способность угрожать российскому флоту на больших расстояниях с помощью беспилотников.

"И то, что на расстоянии 700 километров Россия не в состоянии защитить собственные десантные корабли, является достаточно красноречивым фактом. Это означает, что способность защищать свою инфраструктуру вдоль Черного моря действительно потерпела относительно большой удар", - сказал Вендла.

Он также напомнил о прилетающих в Москву БПЛА и сказал, что это преимущественно небольшие дроны. "При этом они достигают цели и приносят в Москву чувство передовой", – отметил полковник.

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Вендла считает, что нацеленные на Москву беспилотники, скорее всего, запускались с территории РФ, а не из Украины, и что "не вполне понятно, кто стоит за этими атаками". Однако "то, что взрывы в Москве стали почти ежедневным явлением, показывает, что ПВО Москвы не отвечает современным угрозам".
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08.08.2023 11:03 Ответить
Звідки в України перевага в далекобійній артилерії? Своє закатане у асфальт, те що дали союзники обмежили в застосуваннях по цілях. На кого розраховані такі заяви?
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08.08.2023 11:07 Ответить
Підзає...ли ці друзяки, сидить в тихому НАТО, колупається в носі і триндить про перевагу....
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08.08.2023 11:08 Ответить
Возможно и так, но никрена из этого не делается...а крымский мост вообще, как стоял так и стоит....
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08.08.2023 11:16 Ответить
"Вот она, ДОБЛЕСТЬ по-руSSки: прятаться за спинами женщин и детей"!
"Кацапские захватчики в акватории Черного моря используют гражданские суда для заграждения своих военных кораблей".
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08.08.2023 11:26 Ответить
Сказав як в муку перднув... До чого тут арта? Менше язиками молотіть, задрали вже.
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08.08.2023 12:00 Ответить
Калібри б'ють по країні по Одесі і Миколаєву і не тільки.Що він в вуха вкручує?Якщо вони це роблять це означаж що флот орків діє і вбиває.А він не повинен цього робити .
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08.08.2023 15:35 Ответить
 
 