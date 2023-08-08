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Новости За рубежом
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Пентагон (1212) Россия (91288) Черное море (1332) дроны (2115)

Пентагон об атаках дронов на российские корабли: Пусть об этом говорят украинцы, они сейчас борются против оккупантов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

горняк,сиг

В Минобороны США не стали комментировать недавние атаки дронов на российские корабли в Черном море.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на ЕП.

Он сказал, что "не будет прибегать к разговорам об украинских операциях или вероятных украинских операциях".

"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами", - отметил Райдер.

Он также заверил, что США "продолжают сосредотачиваться на предоставлении" Киеву помощи в сфере безопасности, в которой тот нуждается, "чтобы иметь возможность вести контрнаступление и защищать свою территорию".

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"Но что касается сообщений в прессе о беспилотниках за линией фронта, то мне просто нечего по этому поводу сказать", – резюмировал Райдер.

Напомним, в Новороссийске раздались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Впоследствии стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.

Также СБУ подорвала большой нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск.

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Дипломатичною мовою звучить так:" Ми схвалюємо ."
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08.08.2023 11:14 Ответить
Дипломатичною мовою звучить так:"Ми тут взагалі ні до чого, Україна сама вирішує, куди завдавати удари по окупанту".
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08.08.2023 13:34 Ответить
Так Америка давно сказала-"можете лупити куди захочете, але тільки своєю зброєю''.
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08.08.2023 11:20 Ответить
Так Залужний вже давно поклав на цю заяву і задіяв Патріот над Брянськом в травні.
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08.08.2023 13:35 Ответить
Вот, я украинецч и я прямо говорю, что запад дает мало оружия, затягивает с поставками, из-за чего противник укрепляется и крен потом его выкуришь.....
Прямо ***** говорю!
Пусть Кулеба тоже на весь мир это орет, что бы все знали их поддержку....
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08.08.2023 12:10 Ответить
...Это законное правo Ukrainy,и никто и не встревает, смерть тварям с болот мацковии...
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08.08.2023 13:05 Ответить
подводку тоже пошлите к бычкам и крабикам..
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08.08.2023 13:07 Ответить
 
 