Контрнаступление ВСУ: "Все только начинается". Надо подождать несколько месяцев, – посол США в ОБСЕ Карпентер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Потенциал для успеха есть.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что "все только начинается" ("it's early days"), как мы говорим. То есть у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Нет сомнений, что это будет очень сложно, ведь ведение наступательных боевых действий требует больших ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и поскольку россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко. На самом деле будет очень и очень сложно", - отметил Карпентер.
Он добавил, что на данном этапе сложно делать слишком много прогнозов.
"Но, безусловно, потенциал для достижения успеха Украиной есть. И если будет возможность, то все может развиваться быстро. Поэтому посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", - добавил представитель США.
Пожалуйста, подождите...
Куди йому поспішати?
Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
Слава ЗСУ!
захід не працює на перемогу України пора вже зрозуміти.
безперспективність війни і схлопування економіки мають заставити московські еліти міняти владу і йти з поклоном на захід.
а як саме я не знаю.
після яких подій - початок боїв в криму. але з ти щось не складується. можливо поки що.
і що з ними? всі знайшли роботу?отримують допомогу від урядів?
хто як! для заходу всяко ліпше ніж чорножопі з африки і близького сходу!
що з економікою у нас? скільки живе на зарплати і пенсії і де уряд бере гроші? гроші теж зі заходу.
всім стало гірше.
дуже зле тим які не виїхали і є близько до фронту.
а ще воїнів дуже шкода.
тобто проблема в тої категорії населення хто не може виїхати і тих хто переймається долею України і воїнів.
І все закінчиться.
...кілька місяців і почнуться дощі . Потім зима, потім весна і знову дощі, потім червень 2024 - а це новий контрнаступ. Не збрехав карпентер.
і потім треба бути почекати кілька місяців...
тут можливі два варіанти - або це туман війни про який потім будуть з невимовним пафосом розповідати як про саму-саму дезинформаційну спецоперацію в світі,
або другий варіант - хєровий для нас