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Контрнаступление ВСУ: "Все только начинается". Надо подождать несколько месяцев, – посол США в ОБСЕ Карпентер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

карпентер

Еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Потенциал для успеха есть.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что "все только начинается" ("it's early days"), как мы говорим. То есть у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Нет сомнений, что это будет очень сложно, ведь ведение наступательных боевых действий требует больших ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и поскольку россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко. На самом деле будет очень и очень сложно", - отметил Карпентер.

Он добавил, что на данном этапе сложно делать слишком много прогнозов.

"Но, безусловно, потенциал для достижения успеха Украиной есть. И если будет возможность, то все может развиваться быстро. Поэтому посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", - добавил представитель США.

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Топ комментарии
+10
Якшо добавите Атакамсів -- все набагато пришвидчиться
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08.08.2023 11:16
+9
Шановний Пане Карпентер!
Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:17
+7
Треба почекати кілька місяців....treba pozakrivati ******* , ta dopomogati ZSU. osj to sho treba.🤬
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08.08.2023 11:14
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Треба почекати кілька місяців....treba pozakrivati ******* , ta dopomogati ZSU. osj to sho treba.🤬
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08.08.2023 11:14 Ответить
Правильно він все говорить. Треба готувати західне суспільство до думки, що контрнаступ не буде якимось феєричним шоу, що через примат збереження особового складу він не буде розвиватися швидко.
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08.08.2023 11:43 Ответить
Якшо добавите Атакамсів -- все набагато пришвидчиться
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08.08.2023 11:16 Ответить
"у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ" /Майкл Карпентер/
Куди йому поспішати?
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08.08.2023 11:23 Ответить
Шановний Пане Карпентер!
Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:17 Ответить
Та зараз...розбіглися. Тільки от незрозуміло навіщо США вже витратили 60лярдів на допомогу Україні? Щоб сидіти і очами кліпати,розповідаючи що через кілька місяців все буде добре?
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08.08.2023 11:20 Ответить
Ще би той ленд-ліз включили - взагалі була би казка...
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08.08.2023 11:22 Ответить
А якби нам ніхто нічого не дав, то хто би зараз очима кліпав?
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08.08.2023 11:22 Ответить
До чого тут це? Мова про те що для швидкої перемоги України робиться явно недостатньо. Як не побоюваня,то занепокоєння. Щось по типу "майже оженився".
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08.08.2023 11:40 Ответить
для швидкої перемоги України не робиться нічого. для просто перемоги не робиться нічого.
захід не працює на перемогу України пора вже зрозуміти.
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08.08.2023 11:42 Ответить
То я і питаю- для чого тільки одні США вже викинули 60лярдів?
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08.08.2023 11:52 Ответить
В Афган ще більше викинули з від'ємним результатом...
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08.08.2023 12:03 Ответить
То що це означає? Вони мазохісти? Чи несповна розуму?
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08.08.2023 12:12 Ответить
для того щоб Україна не програла. не програти не означає перемогти. захід хоче заміни влади в московії на лояльну до себе не викидуючи самої московії із, як вони самі кажуть, "світової архітектури безпеки". простими словами - як китайози забуріють з ними будуть воювати на суші чиїми руками?
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08.08.2023 12:29 Ответить
Технологія цього процесу не зовсім зрозуміла. Як саме та після яких подій повинна змінитися влада на московії?
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08.08.2023 12:47 Ответить
росія не може перемогти. війна затягується на незрозумілий час. перемог на фронті нема. санкції діють, економіка падає.
безперспективність війни і схлопування економіки мають заставити московські еліти міняти владу і йти з поклоном на захід.

а як саме я не знаю.
після яких подій - початок боїв в криму. але з ти щось не складується. можливо поки що.
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08.08.2023 13:08 Ответить
Все прекрасно. Тільки от з нами що за цей незрозумілий час війни? Адже на війні не без вбитих. Не пощастило?
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08.08.2023 13:18 Ответить
скільки мільйонів наших виїхали на захід? їх приймали стільки скільки їхали!
і що з ними? всі знайшли роботу?отримують допомогу від урядів?
хто як! для заходу всяко ліпше ніж чорножопі з африки і близького сходу!
що з економікою у нас? скільки живе на зарплати і пенсії і де уряд бере гроші? гроші теж зі заходу.
всім стало гірше.
дуже зле тим які не виїхали і є близько до фронту.
а ще воїнів дуже шкода.

тобто проблема в тої категорії населення хто не може виїхати і тих хто переймається долею України і воїнів.
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08.08.2023 13:53 Ответить
"Вони" - це більш стосується афганців. Натяк, думаю, зрозумілий.
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08.08.2023 12:43 Ответить
Я там внизу вже натякнув на рахунок вашого натяку та теми коментарів.
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08.08.2023 12:57 Ответить
А до того, що влада для швидкої перемоги України робиться явно недостатньо, але акцент робиться на недостатності зовнішньої допомоги.
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08.08.2023 11:56 Ответить
Спочатку коментар був про що? Те що наша влада-збіговисько підарів та казнокрадів можна писати під кожною новиною. Але тут мова про заяви Карпентера та тому що з цього випливає.
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08.08.2023 12:16 Ответить
Кажуть - шо бугалтери проморгали нам допомогу на 6 млд -- може осінню додадуть
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08.08.2023 11:34 Ответить
Чи починається все,чи вже закінчується ...Хто там пригадає через кілька місяців про ці розповіді Карпентера.
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08.08.2023 11:17 Ответить
В України залишилось, максимум 10-11 тижнів. Далі осінь, багнюка, бездоріжжя. І на цьому фронт зупиниться повністю, мінімум до середини квітня. Якщо зараз є посування на 70-120 м, то восени та взимку не буде і стільки. За цей час, ворог окопається ще більше, а допомога від США та союзників у самому кращому випадку зменшиться, бо ніхто не буде допомагати, якщо не має результату. Там вибори в США, обрання Трампа і Україну змусять йти на переговори. Дуже хочеться помилитись в прогнозі, але наразі все виглядає саме так.
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08.08.2023 11:32 Ответить
А ще краще почекати другого пришестя Трампа...
І все закінчиться.
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08.08.2023 11:33 Ответить
> "Все лише починається. Треба почекати кілька місяців"


...кілька місяців і почнуться дощі . Потім зима, потім весна і знову дощі, потім червень 2024 - а це новий контрнаступ. Не збрехав карпентер.
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08.08.2023 11:33 Ответить
"...потім червень 2024..."
і потім треба бути почекати кілька місяців...
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08.08.2023 11:52 Ответить
етап розмягшення оборони московитів затянувся. а триндьож " ми ще нічого не починали" якось дурно пахне.
тут можливі два варіанти - або це туман війни про який потім будуть з невимовним пафосом розповідати як про саму-саму дезинформаційну спецоперацію в світі,
або другий варіант - хєровий для нас
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08.08.2023 11:38 Ответить
Через місяць настане осінь, підуть дощі, важка техніка так ледь пересувається полями. Ви тягніть кота за хвоста з абрамсами, ф-16 та ракетами.
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08.08.2023 11:48 Ответить
Через месяц настанет год как особых изменений нет при всем уважении к ВСУ, по всей вероятности начался сценарий заморозки войны, чего враг и добивается и наши партнёры видимо не против судя по капельной помощи оружием
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08.08.2023 13:08 Ответить
Да уже полтора года как началось...пока вы тяните с оружием....
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08.08.2023 12:07 Ответить
Якщо масована атака з Правого берегу Дніпра неможлива, то скоріше за все цей наступ захлинеться.
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08.08.2023 12:41 Ответить
Западным партнерам меньше надо трепаться на тему наступления тем более таким господином который ничего не знает и ничего не решает. При той помощи что есть дай Бог удерживать те рубежи которые есть как бы печально это не было
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08.08.2023 12:55 Ответить
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08.08.2023 13:30 Ответить
 
 