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Новости Война в Украине
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обстрел (20216) Покровск (83)

Удар по Покровску: количество раненых возросло до 81, повреждено 12 многоэтажек и другие здания

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покровск

Донецкая ОВА опубликовала обновленные данные по состоянию на 11:00 о жертвах рашистских обстрелов Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. 

Как отмечается, 7 человек погибли (пять гражданских, спасатель и военный);

81 ранен (39 гражданских, среди которых двое детей - 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных).

По состоянию на 11 часов зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, Пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

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Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 получили ранения.
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Ост так рашиські варвари воюють з мирним населенням вбивають і руйнують більше ці чорти ні нащо не здатні . Ну що жителі Донбаса побачили що таке "русский мир" ,чому до цієї пори живі пушилін та інша колоборанська мерзота ?
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08.08.2023 11:30 Ответить
Это будет зависеть от поставок оружия, которое нынче "ни шатки, ни валко"....
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08.08.2023 12:06 Ответить
 
 