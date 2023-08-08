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ВСУ могут продвинуться вперед к началу зимы, но это будет зависеть от действий РФ, – представитель Генштаба Эстонии Вендла

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна,зсу

Линия фронта в Украине разноплановая, что влияет на темпы продвижения украинских защитников во время контрнаступления.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, передає Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, на линии фронта Украина не достигла серьезного прорыва. Продвижение украинских войск усложняется разноплановостью линии фронта.

"На херсонском направлении, с точки зрения противника, обороне очень помогает река - большая, широкая река, перейти которую сложно. Запорожское направление, очевидно, поможет украинцам достичь их стратегической цели - возвращение Крыма, предпосылкой которого является перерезание сухопутных путей сообщения.

Читайте: Буданов о контрнаступлении: Самое главное, что оно не останавливается. На Бахмутской линии идет чуть быстрее, чем на Юге

Донецкое направление в значительной степени покрыто крупными городами, из которых Бахмут в этом контексте является лишь небольшим городком. Это означает, что война на этом направлении или развитие на нем главного удара означает бой квартал за кварталом, дом за домом, подъезд за подъездом. В Луганске очень много болот и лесов, что упрощает оборонные действия", - объяснил Вендла.

Он также отметил, что российские войска значительно укрепили свои оборонные сооружения после освобождения Херсона Силами обороны Украины.

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"Если в остальных областях в среднем на одну область приходится 400 оборонных сооружений, то на запорожском направлении их было 1400. Это говорит о масштабах глубины обороны. Поэтому в этом смысле задача, которая стоит перед Украиной, очень серьезная", - добавил он.

По его мнению, до наступления зимы Украина может продвинуться вперед, но насколько - зависит от действий России, чьи шаги не предсказуемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может защитить свой флот, ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, - замглавы Генштаба Эстонии Вендла
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Топ комментарии
+8
Просування ЗСУ уперед насамперед залежатиме від терміновості, кількості та якості надання Західними партнерами до ЗСУ озброєнь та БК!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:30
+5
Эй, Буданов, поясни этому пассажиру, что он глубоко ошибается. А к лету ЗСУ войдут в Крым
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08.08.2023 11:51
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Просування ЗСУ уперед насамперед залежатиме від терміновості, кількості та якості надання Західними партнерами до ЗСУ озброєнь та БК!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:30 Ответить
спасибо, кеп
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08.08.2023 11:31 Ответить
Розкрив на баньки
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08.08.2023 11:36 Ответить
Эй, Буданов, поясни этому пассажиру, что он глубоко ошибается. А к лету ЗСУ войдут в Крым
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08.08.2023 11:51 Ответить
Чудова новина!! Якщо орки відступлять тоді українці до початку зими просунуться, інакше чекатимо весни поки підсохне. Я просто "захоплююсь" представниками штабів!
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08.08.2023 11:55 Ответить
"Величні" полководці ********** хтіли б по Дніпру - Омани, Анкару мутили.
Генерал Залужний із ЗСУ не дали їм цього зреалізувати.
Цей Святий чоловік із ЗСУ не дадуть ніколи нічого ділити по Дніпру.
По Уралу чи Іртишу - так, але по Дніпру - ніколи!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 12:19 Ответить
Вірю в ЗСУ. Вірю в Залужного.
Ми всі - залежні.
Але є такі залежні, що роблять своє та не зважають на величних.
От саме таким вірю
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08.08.2023 12:35 Ответить
По 3,14зді,а не по Дніпру!
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08.08.2023 12:23 Ответить
Таку херню пишуть на вигляд адекватні люди.
Треба,щоб просування ЗСУ залежало від самих ЗСУ,але не від дій раші!
І від того,наскільки наші воїни будуть забезпечені всім необхідним!
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08.08.2023 12:21 Ответить
Ми ще не почули тлумачення контрнаступу від Жекі, Юзіка, Безуглой та военкома Борисова.
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08.08.2023 13:19 Ответить
 
 