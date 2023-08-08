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Новости Происшествия
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суд (24701) Донецкая область (7146) военкомат (444) ГБР (2551)

Суд арестовал военкома, который безосновательно выплатил почти 1 млн грн подчиненным

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

генпрокурора,офис

По ходатайству ГБР Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр ГБР.

"Установлено, что в 2022 году, будучи на должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, должностное лицо без законных на то оснований направило приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в размере 981,3 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что глава областного военкомата в Запорожье безосновательно выплатил 1 млн грн подчиненным.
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Топ комментарии
+12
а якби він виплатив 36 млрдів, то працював би , як і рєзнікав.
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08.08.2023 11:41
+7
Саме так,ще й послом десь призначили.
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08.08.2023 11:43
+5
А чому тих військових не арештовують - які получили неправомірну виплату?
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08.08.2023 11:40
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А чому тих військових не арештовують - які получили неправомірну виплату?
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08.08.2023 11:40 Ответить
тому що на них він списував ті гроші, а вони йому їх віддавали!
зараз вони дали на керівника покази і тому їх не притягають
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08.08.2023 12:26 Ответить
А фінансування роботи військоматів, по вашому, з неба падає? Чи думаєте їм транспорт, канцелярію оргтехніку та ремонт приміщень волонтери забезпечують?
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08.08.2023 13:02 Ответить
Іспанський сором...
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08.08.2023 11:41 Ответить
А що робити? Фінансування ЗСУ, як козаків, значною частиною відбувається за рахунок власних коштів, а де їх брати як не шляхом подібних махінацій?
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08.08.2023 13:07 Ответить
а якби він виплатив 36 млрдів, то працював би , як і рєзнікав.
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08.08.2023 11:41 Ответить
не трогайте своими грязніми руками святиню
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08.08.2023 14:18 Ответить
Саме так,ще й послом десь призначили.
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08.08.2023 11:43 Ответить
Не краде лише той, хто ще не знайшов лазєйку ))
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08.08.2023 11:58 Ответить
Це паровоз, за яким стояв цілий кагал виконавців, закінчуючи фінансистів!
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08.08.2023 12:16 Ответить
Він попався на працевлаштуванні братків, а далі по акту ревізії.
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08.08.2023 12:31 Ответить
Тобто ДБР і Печерський суд показують, що працюють?... А чи не здається вам, панове, що це вже явний "перегіб" в гоніннях на війсккомати? Я не здивуюсь, що колись ініціатори і виконавці цього арешту будуть розказувати в кацапських ЗМІ, як вони навмисне сіяли хаос і зривали мобілізацію
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08.08.2023 12:37 Ответить
 
 