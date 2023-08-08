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Новости Киевские новости
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Помимо 5 млрд грн помощи ВСУ Киев профинансирует более полумиллиарда материальной помощи защитникам, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

зсу,київ

Киев не только помогает военным подразделениям, но и финансово поддерживает семьи защитников. В частности, в 2023 году городской целевой программой "Турбота. Назустріч киянам" предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи военнослужащим и их семьям.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сто тысяч киевлян, мирных жителей, одели военную форму и пошли защищать нашу страну. Многие подразделения находятся на линии фронта. И на востоке, и на юге. И мы помогаем всем подразделениям. Также в 2023 году мы выделили более 555 миллионов гривен на финансовые выплаты защитникам, поддержку семей защитников, в том числе на образование их детей", – сообщил Виталий Кличко.

По данным КГГА, за 8 месяцев этого года выплачено уже 312 миллионов гривен социальной помощи киевлянам-военнослужащим и членам их семей.

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Также Виталий Кличко рассказал, на какие нужды подразделений ВСУ будут использованы 5 млрд гривен из бюджета Киева, которые были выделены по инициативе Кличко на прошлой сессии Киевсовета.

"По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей исключительно тех воинских подразделений, которые зарегистрированы в территориальной громаде или отнесены к Силам обороны города. Но, тем не менее, мы находим возможности и закупаем автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, продукты питания, средства гигиены, шлемы, защитные бронеплиты. Мы понимаем, что наше будущее и наш сегодняшний день зависят от Вооруженных сил, и мы должны делать все, чтобы помогать им", - подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко отметил, что кроме бюджетных средств Киев привлекает помощь иностранных партнеров для обеспечения потребностей военных.

В общей сложности город привлек в качестве помощи и передал 49 спецавто для ГСЧС. 47 из них работают в Киеве, 2 – передали в Харьков. Также 95 автомобилей направили Пограничной службе (из них 85 микроавтобусов). Пограничникам передали 2 тысячи бронежилетов. 5 грузовых автомобилей повышенной проходимости передали полку "Азов". А командованию Сухопутных войск в первые месяцы широкомасштабной войны Киев передал 7 тысяч бронежилетов 4-5 класса защиты и 5 тысяч касок.

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Міноборони заплатило близько 27 млрд грн за зброю, яку не отримало, - ЦПК.

Вот это воровство! Вот это масштабы!
Не беда, лохи-налогоплательщики Евросоюза и США нам эти деньги возместят!
Им нужно всего лишь тяжко горбатиться и умирать на работе!
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08.08.2023 11:51 Ответить
Що ж, дуже сподіваюсь що й інші великі міста України, вірніше їх керівництво, зможуть підтримати цю ініціативу а мешканці цих міст допоможуть бути їм рішучішими. А що стосується хабарників та крадіїв серед керівництва країни та їх призначенців, то впевнений що безкарно це для них не минеться й очищені від них державні структури й відповідні органи притягнуть їх до відповідальності проти намагання узурпувати владу у державі та залишитися при ній досхочу за прикладом )(ула (він же путін) на Московії (т.з. "роССії") та Лукашенко у Білорусі!!!
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08.08.2023 11:59 Ответить
Ну пока ещё никто никому ничего не дал. Планируется). Так получается что если бы весь Киев не поднял вой то и этих денег не получило бы всу.
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08.08.2023 12:30 Ответить
 
 