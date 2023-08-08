У Украины есть оружие собственного производства для ударов по территории России, - Данилов

В Украине есть оружие собственного производства, чтобы бить по территории РФ. Страна обращается к партнерам за дальнобойным оружием, которое поможет освободить оккупированные территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона новостей 8 августа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши территории захваченные, то мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий", - уточнил он.

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Секретарь СНБО обратил внимание на то, что в последнее время и Германия, и Франция изменили свою позицию, и сейчас "максимально сотрудничают с нашей страной, понимая все коварство РФ, продемонстрировавшую это не только во время нашей войны, но и во время тех событий, которые на сегодняшний день проходят на африканском континенте".

В то же время он прогнозирует, что, несмотря на события в Нигере, где тоже "без россиян не обошлось", война в Украине не сойдет с повестки дня мирового сообщества, потому что российская агрессия "в центре Европы" беспокоит все страны Евросоюза.

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