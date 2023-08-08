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Новости Война в Украине
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У Украины есть оружие собственного производства для ударов по территории России, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,війна,зсу,українська

В Украине есть оружие собственного производства, чтобы бить по территории РФ. Страна обращается к партнерам за дальнобойным оружием, которое поможет освободить оккупированные территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона новостей 8 августа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши территории захваченные, то мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий", - уточнил он.

Также читайте: Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что в последнее время и Германия, и Франция изменили свою позицию, и сейчас "максимально сотрудничают с нашей страной, понимая все коварство РФ, продемонстрировавшую это не только во время нашей войны, но и во время тех событий, которые на сегодняшний день проходят на африканском континенте".

В то же время он прогнозирует, что, несмотря на события в Нигере, где тоже "без россиян не обошлось", война в Украине не сойдет с повестки дня мирового сообщества, потому что российская агрессия "в центре Европы" беспокоит все страны Евросоюза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов об ударах морскими дронами в Черном море: Российские цели – лучший полигон для украинского оружия
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Топ комментарии
+13
Данилов и прочие - именно вы умиротворяли граждан Украины тем что рассказывали что нападения не будет. Мрази
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08.08.2023 12:05
+12
То чого ж не використовуєте ту зброю? На Земарахфоні по 5-10 днів "святкують" один удар по кацапляндії.
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08.08.2023 12:03
+12
То чого ж ми не втулим по тих ведмежих вуглах -- звідки бомбардувальники злітають?
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08.08.2023 12:04
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Правила форума Совет форумчан
це ви своїх уродів слуг скотчем з вибухівкою обмотаете і катапультою на мацкву?
вітаю!!
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08.08.2023 12:00 Ответить
быть тебе боеголовкой.
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08.08.2023 12:18 Ответить
я не зелень.. а вот ти хто?
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08.08.2023 12:20 Ответить
Шибки бити у мацкві? Тільки обережно, щоб жоден кацап не страждав.
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08.08.2023 12:01 Ответить
Знову подоляцька ботва вилізла висиратися під кожним постом. В спам. І скаргу адміну, хай прибере звідси лайно зелене.
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08.08.2023 12:53 Ответить
Дуже жаль пане Данілов, що ви й ваші поплічники не бажали щоб Україна мала таку зброю ДО повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") та закривали відповідні програми розробки та вдосконалення зброї та не давали держзамовлень вітчизняним підприємствам котрі цю зброю виробляли!!!
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08.08.2023 12:02 Ответить
То чого ж не використовуєте ту зброю? На Земарахфоні по 5-10 днів "святкують" один удар по кацапляндії.
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08.08.2023 12:03 Ответить
Ну, після притоплення БДК привід був не поганий!
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08.08.2023 12:05 Ответить
Зі старезного БДК по Україні ракети не запускали...
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08.08.2023 12:08 Ответить
Ракети ні, хоча у Бердянську кораблі цього класу саме ними топили, але я вже змінив думку про морські дрони на кращу після збільшення їх боєзаряду щонайменше у 5 разів, ефективність точно зросла! Та й Данилов не каже саме про ракети, а про ДАЛЕКОБІЙНУ ЗБРОЮ, а це багато що може бути!
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08.08.2023 12:14 Ответить
Ще б виклав номенклатуру виробів, їх ТТХ та точні координати виробничих потужностей, дбл. бл. 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2023 12:04 Ответить
А что асфальт уже не нужен ?
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08.08.2023 12:04 Ответить
То чого ж ми не втулим по тих ведмежих вуглах -- звідки бомбардувальники злітають?
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08.08.2023 12:04 Ответить
Так все просто. Якщо використати цю зброю, то її ж не буде. А так є))
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08.08.2023 12:19 Ответить
Данилов и прочие - именно вы умиротворяли граждан Украины тем что рассказывали что нападения не будет. Мрази
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08.08.2023 12:05 Ответить
Потрібно порадувати орків!
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08.08.2023 12:09 Ответить
ОТРК Квартал
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08.08.2023 12:19 Ответить
треба менше бла - бла - бла про зброю . .... а більше конкретних справ , пане Данілов ..... бо в реаліях все навпаки !!........
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08.08.2023 12:20 Ответить
Какой цинизм от чиновника?после такого кровавого удара по Покровску,пострадало 81человек оно заявляет как бі в насмешку что у нас есть оружие...Ну так бейте ,при чем всех подряд а не стекла вібивайте.
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08.08.2023 12:20 Ответить
скільки сотень тисяч українців загинуло, щоб ви, курви зелені, нарешті не сорочки перевдягали та не на білоруському бітумі крали мільярдами, а почали виробляти нашу зброю ...
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08.08.2023 12:22 Ответить
Интересно рассказал. По территории России можем, а по оккупированной - нет. Очень специфическое оружие у Данилова.
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08.08.2023 12:26 Ответить
План буз затверджений Самим величним бомбером ще в далекому 2020.
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08.08.2023 12:30 Ответить
Ой! БЛТ! Ви серйозно?))) МАбуть це тупі відосики зелайнового клоуна і його посіпак. Закидають добре))))
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08.08.2023 12:31 Ответить
Ну дак Ростов уже заждался. Там аж 4 моста.
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08.08.2023 12:35 Ответить
ну так їбаште
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08.08.2023 12:40 Ответить
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08.08.2023 12:41 Ответить
Були ж ракети з розділячою боєчастиною що одним приходом здатні спалити облцентр. Сьогодні Країна яка перша в совку зробила ракету, перша розщепила атом неможе спалити рашистам цех в 200км від кордону де мразь збирає свої ракети. До чого ви там усі докерувались
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08.08.2023 12:48 Ответить
Покажи результат, або не *****. Поки що, крім вибитих вікон на Масквє, не знищено жодного військового об'єкта. Особливо показово, що не знищено жодного аеродрома з ракетоносіями, навіть жодного ракетоносія.
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08.08.2023 12:59 Ответить
Тупе зенене *******, ти ще дай ключи від хати де гроші лежать...😱
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08.08.2023 13:12 Ответить
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08.08.2023 14:08 Ответить
Украине вообще не стоит говорить про своё дальнебойное оружие. Это контрпродуктивно. Запад скажет: "Не... ну если у вас есть, то и используйте его для своих первоочередных задач. А именно для освобождения своих тер-рий. Мы то вам даём своё, потому что вы говорили, что у вас нет оружия. А оно у вас есть оказывается? Так и почему вы тогда экономите своё, за счёт нашего? Не пойдёт! Сократим тогда военную помощь, что делать!? Обращайтесь за помощью когда вам нечем будет воевать- рассмотрим, обсудим".

Короче, Данилову нужно заткнуться.
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08.08.2023 14:13 Ответить
Звичайно є. Але ми будемо просити у Европи та США і звинувачувати їх у тому шо недають. Такий план Ц від зеленского.
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08.08.2023 15:00 Ответить
 
 