РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15530 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 026 6
обстрел (20216) Пейчинович-Бурич (32) Покровск (83)

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по Покровску: Эти преступления не должны оставаться безнаказанными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покровськ

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску Донецкой области.

Об этом она отметила в твиттере, информирует Цензор.НЕТ. 

"Я решительным образом осуждаю российскую атаку в Покровске, нацеленную на гостиницу и апартаменты. Эти преступления не должны оставаться безнаказанными", - написала она.

Читайте: Спасательная операция в Покровске: ликвидировано 5 очагов пожаров. Предварительно под завалами людей нет. ФОТОрепортаж

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибло 7 человек, 67 - получили ранения. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 81, повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І кацапи дико злякалися"рішучого засудження"! Їх нищити треба,а не засуджувати!
показать весь комментарий
08.08.2023 12:45 Ответить
Незасуджений злочин совдепії, привів до його повторення московітами в Україні Грузії Молдові Чечні…, московія це продовження таборів ГУЛАГУ!
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
показать весь комментарий
08.08.2023 12:57 Ответить
все вірно, пані Марія, і яке покарання Ви, як генсек Ради Європи, застосуєте?
показать весь комментарий
08.08.2023 12:59 Ответить
Ничего не будет. Это стандартная отписка была.
показать весь комментарий
08.08.2023 13:04 Ответить
Ніяке.
показать весь комментарий
08.08.2023 14:10 Ответить
Слова, стурбованість й навіть надзвичайна стурбованість це не покарання Злочинців. Хтось би їм у Раді Європи у ООН сказав вже нарешті.
показать весь комментарий
08.08.2023 16:10 Ответить
 
 