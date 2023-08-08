Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по Покровску: Эти преступления не должны оставаться безнаказанными

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский ракетный удар по Покровску Донецкой области.

Об этом она отметила в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я решительным образом осуждаю российскую атаку в Покровске, нацеленную на гостиницу и апартаменты. Эти преступления не должны оставаться безнаказанными", - написала она.

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Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибло 7 человек, 67 - получили ранения. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 81, повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.