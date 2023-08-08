Пригожин использует лагеря "вагнеровцев" в Беларуси как хаб для переподготовки в страны Африки, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лагеря, развернутые на территории Республики Беларусь, используются главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным для переподготовки своих наемников и переброски в страны Африки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По информации от подполья, очередной борт с наемниками ЧВК "Вагнер" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера.
Отмечается, что процесс переподготовки "вагнеровцев" на базе лагерей в Беларуси продолжается.
"Таким образом ЧВК "Вагнер" выступает экспортером войны из Украины по всему миру", - подчеркнули в ЦНС.
Напомним, сейчас в Беларуси находится более 3,5 тисяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.
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А кто видел Пригожина живым?
где его личные видосики, которые он каждый день писал до путча?
Почему его нет в медийном пространстве?
Есть версия что его Уже Нет. А игру с Вагнерами ведут другие..
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І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
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оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.