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Новости За рубежом
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ЧВК Вагнера (1281) Пригожин Евгений (396) Центр национального сопротивления (240)

Пригожин использует лагеря "вагнеровцев" в Беларуси как хаб для переподготовки в страны Африки, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,вагнер,армия,россия,вагнеровцы

Лагеря, развернутые на территории Республики Беларусь, используются главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным для переподготовки своих наемников и переброски в страны Африки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации от подполья, очередной борт с наемниками ЧВК "Вагнер" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера.

Отмечается, что процесс переподготовки "вагнеровцев" на базе лагерей в Беларуси продолжается.

"Таким образом ЧВК "Вагнер" выступает экспортером войны из Украины по всему миру", - подчеркнули в ЦНС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет Пригожина в шестой раз после мятежа прилетел в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Напомним, сейчас в Беларуси находится более 3,5 тисяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.
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Топ комментарии
+6
економічному союзу країн Західної Африки (ECOWAS) потроху приходить капець намаганнями кацапів, поки оони та усілякі західні ліберали штибу макронів жують жвачку російської пропаганди.

Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Бенін?
оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.
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08.08.2023 13:53
+3
а шо у зелі очко слабке.. їх вїбати
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08.08.2023 13:15
+1
Гітлерівці вибрали Латинську Америку для "запасного аеродрому". Путлерівці вибрали Африку.
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08.08.2023 13:24
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Правила форума Совет форумчан
а шо у зелі очко слабке.. їх вїбати
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08.08.2023 13:15 Ответить
А з якою метою?
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08.08.2023 13:20 Ответить
«Пригожин використовує табори "вагнерівців" …. ?

А кто видел Пригожина живым?

где его личные видосики, которые он каждый день писал до путча?

Почему его нет в медийном пространстве?

Есть версия что его Уже Нет. А игру с Вагнерами ведут другие..
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08.08.2023 14:44 Ответить
Основну базу Молькіно яка була багато років для *Вагнера*віджали,тепер буде подібна в Білорусі,і Прихожину і К*нафік непотрібна Польща,чи той коридор,в нього Африка *наше все*.
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08.08.2023 13:17 Ответить
Там Нігерія має заити в Нігер і навести порядок
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08.08.2023 13:18 Ответить
Тільки що телефонували з Нігерії,дуже просили передати Валентину Ковалю,що вони так і зроблять,терміново.
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08.08.2023 13:50 Ответить
Радии за вас - шо ви в темі -- тягнуть - вагнера теж туди тягнуться на уран
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08.08.2023 13:54 Ответить
Чому ви за мене радий?????
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08.08.2023 13:55 Ответить
Шо ви маєте зв*язок з Нігерією
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08.08.2023 13:59 Ответить
То і просили передати,що прислухаються до Валентина.Читають всі ваши коментарі на Цензорі.Ще вам від Байдена привіт.
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08.08.2023 14:11 Ответить
Чи вони читають -- це питання -- но ви -- стопудово
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08.08.2023 14:14 Ответить
Дуже мало, не цікаве надування щьок,з ранку до ночі.
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08.08.2023 15:07 Ответить
Не цікаво то и не цікаво - я ж не долар -- шоб всім подобатись
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08.08.2023 15:19 Ответить
А кому і для чого ви пишете постійно коментарі?Що воно дає?Яка користь?
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08.08.2023 15:55 Ответить
Я так бачу і вірити чи не вірити -- діло кожного
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08.08.2023 16:04 Ответить
Яка користь і кому?І в що я повинен вірити?🤣🤣🤣
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08.08.2023 16:14 Ответить
Вірте в господа Бога і в подарунки від долі .
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08.08.2023 16:16 Ответить
Не бачу зв'зок з вашими коментарями.Аби шось писати,щось відповісти,отримати лайк.Така собі хвороба-писати,писати......🤣
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08.08.2023 16:20 Ответить
Так яка користь і кому?
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08.08.2023 16:21 Ответить
Не переимаитесь так сильно -- може це ше неправда
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08.08.2023 16:25 Ответить
Не переймаюсь.Хочу зрозуміти для чого і яка користь🤣
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08.08.2023 16:30 Ответить
Якась маленька частинка комфорту -- а так я ж нікому нічого не нав*язую
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08.08.2023 16:34 Ответить
В чому комфорт?Звертатися до Нігерії чи Байдена на Цензорі?🤣🤣🤣Вам скільки років,десь 7-8?
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08.08.2023 17:32 Ответить
Цифри пишіть разом
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08.08.2023 17:42 Ответить
Ок.Ви не відповіли на запитання.Якщо почну перевіряти ваші помилки.....їх ну дуже багато.
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08.08.2023 18:09 Ответить
А хто ж вам може помішати ?
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08.08.2023 18:13 Ответить
Ніхто.Так як до запитання?
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08.08.2023 18:39 Ответить
Вам 78 років?
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08.08.2023 18:40 Ответить
Бачу в вас теж багато вільного часу
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08.08.2023 19:34 Ответить
Дуже мало.Там було запитання і не одне.В мене на вас дзівоночок встановленний.
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08.08.2023 19:36 Ответить
Добре
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08.08.2023 19:44 Ответить
Що добре?
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08.08.2023 20:00 Ответить
Того року мені Жданова такі питання задавала -- ви не іі чоловік і все таки в вас багато вільного часу
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08.08.2023 20:57 Ответить
Ні.Зверху питання.Чи повторити?
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08.08.2023 21:04 Ответить
Даваите спочатку
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08.08.2023 21:07 Ответить
Без питань.Для кого ви пишете на цьому сайті?
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08.08.2023 21:53 Ответить
Вже ні для кого -- всі покинули цеи саит
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08.08.2023 21:58 Ответить
Сам собі пишеш?🤣🤣🤣
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08.08.2023 22:21 Ответить
Треба ж себе чимось порадувати
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08.08.2023 22:24 Ответить
Сам собі?Валік.....🤣🤣🤣
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08.08.2023 23:09 Ответить
Гітлерівці вибрали Латинську Америку для "запасного аеродрому". Путлерівці вибрали Африку.
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08.08.2023 13:24 Ответить
Алмазні копальні
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08.08.2023 13:30 Ответить
дуже зручно..., що там з санкціями проти бєлорашкі? бояться закрити вікно можливостей?
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08.08.2023 13:33 Ответить
Кстати, вполне логично. Пуйло выгодно их отправить куда подальше. И пригожину хорошо, пока поживёт ещё. А наёмником так вообще повезло больше всех, можно сказать отскочили. Одно дело с украинцами, которые вооружены самым современным оружием воевать, другое дело с африканцами с автоматами АК47.
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08.08.2023 13:48 Ответить
економічному союзу країн Західної Африки (ECOWAS) потроху приходить капець намаганнями кацапів, поки оони та усілякі західні ліберали штибу макронів жують жвачку російської пропаганди.

Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Бенін?
оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.
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08.08.2023 13:53 Ответить
Нехай птздують.
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08.08.2023 16:31 Ответить
 
 