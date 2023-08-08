За сутки на Лимано-Купянском направлении ликвидировано 19 захватчиков, уничтожено 5 российских танков, - Череватый

Враг за минувшие сутки пытался провести 12 атак на Лимано-Купянском направлении, в том числе и в направлении Белогоровки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ.

Воины ВСУ подбили и уничтожили еще пять российских танков – от Т-80 до Т-62.

Враг 397 раз обстрелял из артиллерии и минометов позиции войск ВСУ и населенные пункты. Также противник продолжает активно использовать авиацию – совершил 20 налетов. Во время отражения атак 19 захватчиков были ликвидированы, еще 73 ранены.

"Подбиты пять танков (Т-80, Т-72 и даже Т-62), три БМП, инженерный транспорт, миномет, три беспилотника и полевой склад с боеприпасами россиян", – отметил Череватый.

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