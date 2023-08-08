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Новости Война в Украине
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обстрел (20216) ООН (3932) Покровск (83)

Гуманитарный координатор ООН в Украине Браун осуждает ракетные удары по Покровску: Это нарушение гуманитарного права

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

покровск

Российские удары по жилым кварталам и гражданским объектам Покровска Донецкой области нарушают принципы человечности.

Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун, которое получило агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ. 

"Гуманитарный координатор ООН в Украине осуждает удары, которые убили и ранили десятки мирных жителей Донецкой области. Я глубоко обеспокоена последними российскими ударами по жилым домам и другим гражданским объектам в Покровске Донецкой области вчера вечером, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей", – говорится в заявлении.

"Это абсолютно безжалостно - дважды за несколько минут попасть в одно и то же место, что повлекло за собой гибель и травмирование людей, немедленно прибывших на помощь пострадавшим, в том числе спасателей ГСЧС Украины. Эти люди первыми приходят на помощь в самые тяжелые времена, и их нужно уважать", - отмечается в заявлении.

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Как отмечает Браун, этот "ужасный удар, безусловно, является серьезным нарушением международного гуманитарного права и нарушает любой принцип человечности", "это нуждается в расследовании".

"Между тем на месте уже работают гуманитарные организации, оказывающие немедленную помощь. От имени гуманитарного сообщества в Украине я выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 получили ранения. Позже стало известно, что количество раненых возросло до 81, повреждены 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и два гражданских автомобиля.
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Топ комментарии
+8
А можна не викладати цю оонівську нікчемність?
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08.08.2023 13:40
+3
Кацап і право це несумісні речі.
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08.08.2023 13:36
+3
Як влаштуватися на роботу в ООН, буду головним озабоченцем.
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08.08.2023 13:47
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Кацап і право це несумісні речі.
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08.08.2023 13:36 Ответить
а також людяність, здоровий глузд, жага до правди.
Нічого з того, що має бути в людини.
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08.08.2023 13:49 Ответить
А можна не викладати цю оонівську нікчемність?
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08.08.2023 13:40 Ответить
а як же толерантність та стандарти бібісі?
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08.08.2023 14:00 Ответить
Гуманоід на всю голову
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08.08.2023 13:44 Ответить
Як влаштуватися на роботу в ООН, буду головним озабоченцем.
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08.08.2023 13:47 Ответить
нєнє.
у них нема корупції. там працюють виключно чесні волонтери, та за ідею справедливого світу.
останні півтора року, дуже яскравий приклад.
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08.08.2023 13:59 Ответить
ой, не сваріть їх, тітонька. вони більше не будуть.
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08.08.2023 13:52 Ответить
🤡🤡🤡
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08.08.2023 13:58 Ответить
І що далі....?
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08.08.2023 14:01 Ответить
в своё очко пусть засунет себе это заявление.....уроды..
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08.08.2023 14:22 Ответить
 
 