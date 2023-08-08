Силы обороны удерживают инициативу на Бахмутском направлении, за сутки - 16 боевых столкновений, - Череватый

Враг отчаянно сопротивляется на Бахмутском направлении, однако инициативу держат наши Силы обороны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмутское направление остается за нами – наши силы обороны держат инициативу. Враг оказывает отчаянное сопротивление, в том числе используя все виды артиллерии - от минометов до реактивных систем залпового огня. 508 раз за эти сутки наносили удары по нашим позициям, произошло 6 авианалетов. Также произошло 16 боевых столкновений, в ходе которых уничтожено 65 оккупантов, 120 ранены и трое взяты в плен, уничтожены вражеский танк, самоходная артиллерийская установка, одна пушка, полевой склад с боеприпасами и 5 грузовиков", - сказал Череватый.

По его словам, также был уничтожен вражеский узел связи.

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Спикер Восточной группировки ВСУ отметил, что наши артиллеристы качественным выполнением задач перекрывают количественное преимущество артиллерийского оружия врага.

Силы обороны в понедельник сообщали о том, что за сутки на Бахмутском направлении ликвидировали 67 оккупантов, еще 118 ранили.