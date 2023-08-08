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Новости Война в Украине
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Бахмут (Артемовск) (1533) Череватый Сергей (99)

Силы обороны удерживают инициативу на Бахмутском направлении, за сутки - 16 боевых столкновений, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

труп,бахмут,всу

Враг отчаянно сопротивляется на Бахмутском направлении, однако инициативу держат наши Силы обороны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмутское направление остается за нами – наши силы обороны держат инициативу. Враг оказывает отчаянное сопротивление, в том числе используя все виды артиллерии - от минометов до реактивных систем залпового огня. 508 раз за эти сутки наносили удары по нашим позициям, произошло 6 авианалетов. Также произошло 16 боевых столкновений, в ходе которых уничтожено 65 оккупантов, 120 ранены и трое взяты в плен, уничтожены вражеский танк, самоходная артиллерийская установка, одна пушка, полевой склад с боеприпасами и 5 грузовиков", - сказал Череватый.

По его словам, также был уничтожен вражеский узел связи.

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Спикер Восточной группировки ВСУ отметил, что наши артиллеристы качественным выполнением задач перекрывают количественное преимущество артиллерийского оружия врага.

Силы обороны в понедельник сообщали о том, что за сутки на Бахмутском направлении ликвидировали 67 оккупантов, еще 118 ранили.
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Слава ЗСУ 😠🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
молимось за Вас , дорогі наші захисники !!
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08.08.2023 14:06 Ответить
Щодня на Бахмутському фронті 5..7..10 авіанальотів.

Невже на увесь фронт не знайшлося одного чи двох "Стінґерів" чи "Старстріків"?

Чи кацапи здійснюють авіанальоти таким чином, що ручні ракети до їх пепелаців не дістають?
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08.08.2023 14:12 Ответить
 
 