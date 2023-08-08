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Новости За рубежом
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зерно (997) Россия (91288) флот (768) танкер (109)

Россия увеличивает расходы на транспортировку пшеницы и создает теневой флот зерновозов, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

флот,рф,зерновоз

После атак на украинские порты Россия предстала перед трудностями с собственной транспортировкой зерна. Отсутствие кораблей в РФ и сокращение деятельности западных зернотрейдеров увеличивают расходы на транспортировку российской пшеницы и заставляют полагаться на теневой флот старых зерновозов, часто принадлежащих судовладельцам в Турции или Китае.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Лигу.Бизнес.

Отмечается, что Россия, собирается экспортировать близкие к рекордным объемы зерна. А имеющийся у РФ флот зерновых судов значительно ниже потребностей.

"Ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и если ее не решить, это может повысить мировые цены на пшеницу", – сообщили источники агентства.

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Недовольство России зерновым соглашением, из которого она в конце концов вышла, касалось трудностей, которые испытывали российские экспортеры зерна в работе с западными контрагентами — судовладельцами, страховщиками, банками. Те часто отказывались работать с Россией.

В РФ это называли "скрытыми санкциями", хотя на экспорт зерна ограничения не распространялись.

Как утверждают источники агентства, по меньшей мере три крупных судовладельца отказались от каких-либо контактов с Россией уже с февраля 2022 года. Страховщики же говорят, что российские терминалы и порты часто не могут пройти проверку на отсутствие связи с подсанкционными лицами.

Читайте: Румыния ищет новые пути для транспортировки украинского зерна, - глава МИД Одобеску

Даже заправка судна горючим в России может оказаться нарушением западных санкций, добавляет еще один источник.

Еще в прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на судах, зафрахтованных у международных судовладельцев и трейдеров. Этим летом ситуация стала меняться. С 1 июля с Россией перестали работать крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill (последний, правда, утверждает, что продолжит работать с РФ).

Так что Россия начала фрахтовать суда у небольших судовладельцев, не связанных с этими трейдерами. Об увеличении российских заявок на такие суда на 40% (до 257) в июле сообщила платформа Shipfix.

После провала зернового соглашения Россия начала обстреливать украинские порты. Атаки с морских беспилотников на российский нефтяной танкер и военный корабль на ее военно-морской базе в Новороссийске, рядом с крупным зерновым и нефтяным портом, добавили новые опасности для транспорта в Черном море. Это повлекло за собой резкое подорожание страховых премий на перевозку российского зерна.

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По словам трех источников Reuters, эти дополнительные премии исчисляются десятками тысяч долларов в день. При этом 70% российского экспорта зерна проходят через черноморские порты.

Судовладельцы, еще соглашающиеся работать с российскими черноморскими портами, тоже резко подняли расценки на услуги. По словам одного из источников Reuters, за перевозку российских грузов просят на $10 000 в день больше, чем за такие же грузы из портов Болгарии и Румынии.

Министерство сельского хозяйства РФ заявило Reuters, что прогнозирует снижение экспорта на 8% в этом году по сравнению с прошлым годом. Причин в министерстве не уточнили.

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В декабре 2022 года российское министерство объявило о плане постройки флота с 61 нового зернового судна, ссылаясь на "санкционное давление и отказ многих международных перевозчиков сотрудничать с Россией". Однако до сих пор неизвестно ни о каких заказах, а строительство одного судна обычно занимает около трех лет, пишет Reuters.

Сейчас в России есть 31 зерновоз. Большинство из них старые и небольшие, так что в ближайшем будущем стране придется фрахтовать иностранные суда у тех, кто согласится с ней работать.
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Топ комментарии
+7
На этот "теневой флот зерновозов" можно послать "теневой рой дронов"
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08.08.2023 14:18
+6
у вас несчастные случаи на стройке Черном море были ?

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08.08.2023 14:17
+5
так потопіть ще два зерновози, і 2 пусті нафтові танкери - москаль сам приповзе. Це обов"язково зробити, москаль розуміє тільки піздюлєй.
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08.08.2023 14:17
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Правила форума Совет форумчан
це може підвищити світові ціни на пшеницю

Так это же хорошо: больше цена - больше денег
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08.08.2023 14:12 Ответить
a jaksho potopiti ce rjuzke "zernovozi" to ceni voobshe vzljetjat - za tovar.... kotorovo neisnue
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08.08.2023 14:16 Ответить
так потопіть ще два зерновози, і 2 пусті нафтові танкери - москаль сам приповзе. Це обов"язково зробити, москаль розуміє тільки піздюлєй.
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08.08.2023 14:17 Ответить
у вас несчастные случаи на стройке Черном море были ?

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08.08.2023 14:17 Ответить
budut
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08.08.2023 14:19 Ответить
- український морський дрон ?
- хіба так можна !?
- російська рогата смерть ....
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08.08.2023 14:20 Ответить
На этот "теневой флот зерновозов" можно послать "теневой рой дронов"
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08.08.2023 14:18 Ответить
не виноватые мы !!!
рузская сама приплыла !

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08.08.2023 14:22 Ответить
Нехай те кацапське зерно згниє разом з кацапами.
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08.08.2023 14:20 Ответить
скоро на екранах ноутів продовження славнозвісного ....

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08.08.2023 14:28 Ответить
treba zaminuvati vse kacapski prohodi v Turechinu.
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08.08.2023 14:29 Ответить
Как то насрать на растущие цены на зерно. Почему то никого не волнуют растущие цены на нефть. Мало того, мировые лидеры еще и искуственно повышают цены на нефть. Хотят дратьтри шкуры цену за нефть и при етом получать бесплатно зерно? Кстати, украинское зерно етого урожая еще выращено не льготных ценах на бензин. Как только собрали урожай сразу цены на топливо задрали вверх. Ну вот пускай теперь жрут песок
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08.08.2023 14:44 Ответить
Они уже создавали теневой флот танкеров.
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08.08.2023 15:23 Ответить
Кто сказал, что зерно можно перевозить только на зерновозах? Его можно на любых танкерах перевозить. И строить эти скорлупы москевабад у турок не переставал ни на минуту. Эрдоган наживается как может вместе с китайцами. Перекрыть им золотой дождь зерна с Украины можем только мы.
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08.08.2023 15:33 Ответить
 
 