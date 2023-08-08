Россия увеличивает расходы на транспортировку пшеницы и создает теневой флот зерновозов, - Reuters

После атак на украинские порты Россия предстала перед трудностями с собственной транспортировкой зерна. Отсутствие кораблей в РФ и сокращение деятельности западных зернотрейдеров увеличивают расходы на транспортировку российской пшеницы и заставляют полагаться на теневой флот старых зерновозов, часто принадлежащих судовладельцам в Турции или Китае.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Лигу.Бизнес.

Отмечается, что Россия, собирается экспортировать близкие к рекордным объемы зерна. А имеющийся у РФ флот зерновых судов значительно ниже потребностей.

"Ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и если ее не решить, это может повысить мировые цены на пшеницу", – сообщили источники агентства.

Читайте: Украина продолжит экспорт зерна, нравится это России или нет, - Буданов

Недовольство России зерновым соглашением, из которого она в конце концов вышла, касалось трудностей, которые испытывали российские экспортеры зерна в работе с западными контрагентами — судовладельцами, страховщиками, банками. Те часто отказывались работать с Россией.

В РФ это называли "скрытыми санкциями", хотя на экспорт зерна ограничения не распространялись.

Как утверждают источники агентства, по меньшей мере три крупных судовладельца отказались от каких-либо контактов с Россией уже с февраля 2022 года. Страховщики же говорят, что российские терминалы и порты часто не могут пройти проверку на отсутствие связи с подсанкционными лицами.

Читайте: Румыния ищет новые пути для транспортировки украинского зерна, - глава МИД Одобеску

Даже заправка судна горючим в России может оказаться нарушением западных санкций, добавляет еще один источник.

Еще в прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на судах, зафрахтованных у международных судовладельцев и трейдеров. Этим летом ситуация стала меняться. С 1 июля с Россией перестали работать крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill (последний, правда, утверждает, что продолжит работать с РФ).

Так что Россия начала фрахтовать суда у небольших судовладельцев, не связанных с этими трейдерами. Об увеличении российских заявок на такие суда на 40% (до 257) в июле сообщила платформа Shipfix.

После провала зернового соглашения Россия начала обстреливать украинские порты. Атаки с морских беспилотников на российский нефтяной танкер и военный корабль на ее военно-морской базе в Новороссийске, рядом с крупным зерновым и нефтяным портом, добавили новые опасности для транспорта в Черном море. Это повлекло за собой резкое подорожание страховых премий на перевозку российского зерна.

Читайте также: Россия не может защитить свой флот, ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, - замглавы Генштаба Эстонии Вендла

По словам трех источников Reuters, эти дополнительные премии исчисляются десятками тысяч долларов в день. При этом 70% российского экспорта зерна проходят через черноморские порты.

Судовладельцы, еще соглашающиеся работать с российскими черноморскими портами, тоже резко подняли расценки на услуги. По словам одного из источников Reuters, за перевозку российских грузов просят на $10 000 в день больше, чем за такие же грузы из портов Болгарии и Румынии.

Министерство сельского хозяйства РФ заявило Reuters, что прогнозирует снижение экспорта на 8% в этом году по сравнению с прошлым годом. Причин в министерстве не уточнили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует свое лучшее оружие для уничтожения украинского зерна, - Минобороны Великобритании

В декабре 2022 года российское министерство объявило о плане постройки флота с 61 нового зернового судна, ссылаясь на "санкционное давление и отказ многих международных перевозчиков сотрудничать с Россией". Однако до сих пор неизвестно ни о каких заказах, а строительство одного судна обычно занимает около трех лет, пишет Reuters.

Сейчас в России есть 31 зерновоз. Большинство из них старые и небольшие, так что в ближайшем будущем стране придется фрахтовать иностранные суда у тех, кто согласится с ней работать.