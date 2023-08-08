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На Таврическом направлении ВСУ зашли на первую линию обороны оккупантов, - группировка войск "Таврія"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины зашли на первую линию россиян на Таврическом направлении. Украинские защитники продвигаются вперед, несмотря на минные заграждения.
Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы движемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - отметил Кузьмин.
Напомним, украинские защитники на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров.
Топ комментарии
+25 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий08.08.2023 15:10
+23 Pan Kotskyi
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+21 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий08.08.2023 15:11
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Ні, хлопці, вона сама проста. Складні ще попереду. Там, де наша арта і ПТКРи не заважали руснявим бетонщикам та саперам.
Чи це така "геніальна стратегія" - наступати лише там, де є мінні поля?
Оце ж бо й воно:
- Русіш культуріш?
- А *****?!
На півдні російські війська безперешкодно рушили через Перекоп і Чонгар і вдень захопили Нову Каховку зі спорудами Каховської ГЕС, (але не змогли закріпитись, тому ще три дні ГЕС переходила із рук в руки) і підійшли до Херсона, інша колона наблизилась до Мелітополя.
лише за 1 день !!!
кацапи просунулись більше ніж 100 км !
"...роботи спецслужб рф у всіх владних структурах України."
січень 2022 р.
роза і тюльпан!
Запости свою фоку в той час !
І обов язково зараз ! Бо з цензору ти не вилазиш ! Сумніваюся що "пишиш під постійними обстрілами, що голови не можешь підняти , тому строчиш коменти"!
Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад. Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому господареві важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора (примічання - коли вже були окуповані Генічеськ, Нова Каховка, москалі вже стояли біля Херсону та Мелітополя, а їхні колони вже рухалися в напрямок Бердянську та Маріуполя) вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури.
Коментаторів з інтелектом Гуппі на жаль тут більше чим хотілось би.
Для аборигенів Мордору ліпше померти під час "денацифікації", чим чекати в своїх ****** примарної "газифікації!"(С)
Ну і той факт, що екс-командир та активіст - то не офіційна людина. Хотілося б, щоб все було так як говорять, але я б на його місці промовчав би.
У вас до цієї теми якийсь особливий інтерес? Сподіваюсь, професійний?
Порівнюючи 04.08.2023 з 06.08.2023, нас витіснили рівно на 2 км .
2. Навіщо вішати локшину на вуха? (та ще й від заступника командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ) Який може бути вихід до основної лінії оборони, якщо ця зона повністю контролюється орками?
Залужний вірно робить, що не кидає на убій воїнів, а прагне бити ворога дистанційними засобами.
Поток гробов зависит от соотношения сил, а не от того, городской бой или на открытой местности.