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Успешные операции СБУ в Черном море создают предпосылки для разблокирования портов, соглашаться на новые "зерновые соглашения" не стоит, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,порт

Разблокирование украинских портов должно касаться не только зерна, но и другой продукции.

Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "зерновое соглашение" - это капкан, в который загнали Украину россияне. А разблокировать порты нужно не только для зерна.

"Это была легитимизация террора, который они совершали, фактически пиратства в Черном море. И мы позволили им быть этими пиратами. Сейчас нам закрыли все, мы ничего не можем вывезти, поэтому это хороший шанс для нас начать вывозить полностью всю продукцию", - подчеркнул Водовиз.

В то же время, сказал он, операции СБУ в Черном море создают для Украины предпосылки для дальнейших переговоров и ведения их на собственных условиях.

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"Мы показали силу в Черном море, поэтому мне интересно сейчас, какой будет реакция, например, компаний, которые дают суда для вывоза российских товаров? Что будет со страховыми компаниями, страхующими эти суда для вывоза российских товаров? Наверное, будем ожидать в ближайшую неделю-две отказ от страхования", - добавил эксперт.

Также, сказал Водовиз, главная задача на следующих переговорах – прийти к какому-то оптимальному решению. Желательно, чтобы оно касалось не только зерна, но и другой продукции.

"Я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на эти переговоры и снова договорились о какой-то части. О том, что вот давайте только зерно, только подсолнечное масло, или только какой-то один вид продукта", - пояснил он.

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Топ комментарии
+16
Олександр Водовіз має рацію !
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08.08.2023 14:59
+8
"З москалями нема спільної мови. Тільки сила!" (С) - Степан Андрійович БАНДЕРА (12..10.1952 р., стаття у виданні "Український Самостійник")
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08.08.2023 15:19
+7
Увесь кацапський флот у Чорному морі підлягає повному знищенню як флот імперіалистичної терористичної країни.
"******* визвольна боротьба українського народу з большевицькою Москвою є одночасно боротьбою з імперіялізмом московської нації взагалі, так, як большевизм є формою і витвором цього імперіялізму." - Степан БАНДЕРА, 1952 рік.
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08.08.2023 15:22
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Олександр Водовіз має рацію !
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08.08.2023 14:59 Ответить
неужели поумнели ??? , хотя это временно , если ермак или беня с этим не согласится то будет все по по паРашному .
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08.08.2023 15:05 Ответить
Путлер не дасть добро !
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08.08.2023 15:12 Ответить
И ермак- пророк его!
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08.08.2023 15:19 Ответить
А Боневтік проводить рашистську спецоперацію.
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08.08.2023 15:39 Ответить
Бл ..... , все стали экспертами !!!
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08.08.2023 16:03 Ответить
Мальчики вернулись без трусиков Российская экранизация фильм "Голый пистолет". Пермский край, "герой" спецобосрации разгуливает в чем появился на свет, но с пистолетом в руке. Наверное, чтобы не отобрали самое святое. Некоторые комментаторы предположили, что это депутат Гурулев отправился помогать на фронт спецобосрантам.
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08.08.2023 15:00 Ответить
Зернобарыги с вами не согласны.
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08.08.2023 15:05 Ответить
Метінвест - Ахметов
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08.08.2023 15:16 Ответить
"З москалями нема спільної мови. Тільки сила!" (С) - Степан Андрійович БАНДЕРА (12..10.1952 р., стаття у виданні "Український Самостійник")
показать весь комментарий
08.08.2023 15:19 Ответить
Увесь кацапський флот у Чорному морі підлягає повному знищенню як флот імперіалистичної терористичної країни.
"******* визвольна боротьба українського народу з большевицькою Москвою є одночасно боротьбою з імперіялізмом московської нації взагалі, так, як большевизм є формою і витвором цього імперіялізму." - Степан БАНДЕРА, 1952 рік.
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08.08.2023 15:22 Ответить
Интерес Метинвеста в разблокировании портов в Черном море понятен как никогда)) Но с каких пор руководитель проектного оффиса является военным экспертом?
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08.08.2023 15:29 Ответить
Такі да.Терор мона і треба зупиняти терором. Ердоган зі шкури лізе теж не просто так і заробіток Туреччини схоже не головна мета, само собою на голод в Африці йому пох, а от його вимогу до України створити в Криму кримсько-татрську автономію чомусь не оприлюднюють. Може ІПСО, але дуже схоже на правду, бо ще в 90-х було викрите заохочення Турцією татар до сепаратизму. Ердоган теж не проти закласти турецьку міну уповільненої дії в Криму.
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08.08.2023 19:41 Ответить
 
 