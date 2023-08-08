Успешные операции СБУ в Черном море создают предпосылки для разблокирования портов, соглашаться на новые "зерновые соглашения" не стоит, - эксперт

Разблокирование украинских портов должно касаться не только зерна, но и другой продукции.

Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "зерновое соглашение" - это капкан, в который загнали Украину россияне. А разблокировать порты нужно не только для зерна.

"Это была легитимизация террора, который они совершали, фактически пиратства в Черном море. И мы позволили им быть этими пиратами. Сейчас нам закрыли все, мы ничего не можем вывезти, поэтому это хороший шанс для нас начать вывозить полностью всю продукцию", - подчеркнул Водовиз.

В то же время, сказал он, операции СБУ в Черном море создают для Украины предпосылки для дальнейших переговоров и ведения их на собственных условиях.

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"Мы показали силу в Черном море, поэтому мне интересно сейчас, какой будет реакция, например, компаний, которые дают суда для вывоза российских товаров? Что будет со страховыми компаниями, страхующими эти суда для вывоза российских товаров? Наверное, будем ожидать в ближайшую неделю-две отказ от страхования", - добавил эксперт.

Также, сказал Водовиз, главная задача на следующих переговорах – прийти к какому-то оптимальному решению. Желательно, чтобы оно касалось не только зерна, но и другой продукции.

"Я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на эти переговоры и снова договорились о какой-то части. О том, что вот давайте только зерно, только подсолнечное масло, или только какой-то один вид продукта", - пояснил он.

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