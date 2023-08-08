Минобороны потратило около 27 млрд грн на оружие, которого не получило, - ЦПК
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны Украины перечислило на счета компаний 27 млрд гривень за оружие, однако не получило его вовремя.
Об этом пишет в фейсбуке журналист ZN.ua Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оказалось, что Минобороны заплатило за оружие 27 миллиардов, но вместо оружия получило н#хуя. Резников рассказывает, что "вы же понимаете, мы же к войне не готовились, на складах ни снарядов, ни броников, а 24 февраля бросились все купить, ну и всякие жулики нам наобещали, мы им 100% предоплаты шмальнули, а они нас взяли и обманули, гниды", - пишет журналист.
"При этом, какая доля в этих 27 миллиардах была на самом деле по февральско-мартовским контрактам 2022 года - не признается, хоть стреляй", - подчеркивает он.
Более подробно о сложившейся ситуации, пишет Центр противодействия коррупции.
Ответ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК) и информация от источников свидетельствуют: просроченная дебиторская задолженность Министерства обороны Украины по закупкам оружия составляет около 27 млрд грн.
В то же время, информация о конкретных просроченных контрактах скрыта. Хотя, например, Минобороны США каждый день публикует отчеты о заключенных контрактах на закупку оружия для своих войск. Эти отчеты можно увидеть здесь.
Наличие просроченной дебиторской задолженности означает, что Минобороны перечислило компаниям деньги, однако товар (здесь – оружие) так и не получило в сроки, предусмотренные контрактами.
"Цифра в 27 млрд грн – это общий объем просроченной дебиторской задолженности в размере 33 млрд грн, из которой вычислено 5,86 млрд грн (задолженность по вещевому обеспечению) и 1 млрд грн – приблизительный размер задолженности по другим программам Минобороны. Такие расчеты подтверждают источники ЦПК", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Он обязан был учесть все риски,
выбрать лучших производителей оружия и обеспечить получение.
Это его прямая обязанность.
Не сделал? Отвечай по закону.
Следствие- дело- суд- приговор.
ПЫСЫ: на самом деле больше. Цифра уходит за 40 млрд. Но опять же, разницы никакой. Почти.
Почему я должна делать видео в *twitter*, чтобы попросить скорую помощь? Это же война! Те несколько машин скорой помощи, которые у нас были, старые и сломанные! Больше всего меня раздражает то, что в крупных городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации", а они нужны на передовой!
https://twitter.com/i/status/1688842726240813056
-Куда дел деньги, сп*здил?!
-А не скажу, не имею права, военная тайна.
-гдє дєньгі берьйошь ?
-в тумбочькє
-а кто іх туда ложіт?
-жєна ложіт
-а она гдє іх берьйот?
-я ей даю
-а ты гдє берьош?
-в тумбочьке!!
Військова/державна таємниця у даному випадку захищає не державу та ЗСУ, а імовірних злочинців. Отже має бути скасована.
про такі новини хрипата жаба у своїх гундосиках не згадує
це вже потужна перемога чи дати ще 100 днів?
А ДІЙСНО ЧОМУ ТАКИЙ НЕКВАПЛИВИЙ КОНТРНАСТУП ?
Ще доплюсувати крадіжки палива і блокування його постачання до ЗСУ і недоукомплектування ************ ЗСУ і буде реальна картина.
Завгар залишив після себе достойну зміну.
Так само як з яйцями: ну так, то було але вже все виправлено, а то що було то було.
.... і хто сказав - що з корупціонерами розберемося після війни?.. більшої дурниці я не чув. Такими темпами ми до перемоги і не доживемо. Ніхто - з нормальних українців. Тому цю мразь треба вішати прямо зараз. Краще вичайно- по тіхому. Ну а там як вийде.
Дайте зброю! Негайно!
Дайте, дайте, дайте...
Диваны чиновников Минобороны заполнены пятисотенными купюрами.
Виллы в Испании и Монако.
Украинские военкомы скоро возглявят списки Форбс!
Не война, а праздник жизни!