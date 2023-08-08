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Новости Война в Украине
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Минобороны (8243) оружие (9393) закупки (545) Николов (7) Юрий Николов (70)

Минобороны потратило около 27 млрд грн на оружие, которого не получило, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

минобороны

Министерство обороны Украины перечислило на счета компаний 27 млрд гривень за оружие, однако не получило его вовремя.

Об этом пишет в фейсбуке журналист ZN.ua Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что Минобороны заплатило за оружие 27 миллиардов, но вместо оружия получило н#хуя. Резников рассказывает, что "вы же понимаете, мы же к войне не готовились, на складах ни снарядов, ни броников, а 24 февраля бросились все купить, ну и всякие жулики нам наобещали, мы им 100% предоплаты шмальнули, а они нас взяли и обманули, гниды", - пишет журналист.

"При этом, какая доля в этих 27 миллиардах была на самом деле по февральско-мартовским контрактам 2022 года - не признается, хоть стреляй", - подчеркивает он.

Читайте также: Специалисты НАТО проанализируют закупки Минобороны, - Резников

Более подробно о сложившейся ситуации, пишет Центр противодействия коррупции

Ответ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК) и информация от источников свидетельствуют: просроченная дебиторская задолженность Министерства обороны Украины по закупкам оружия составляет около 27 млрд грн.

В то же время, информация о конкретных просроченных контрактах скрыта. Хотя, например, Минобороны США каждый день публикует отчеты о заключенных контрактах на закупку оружия для своих войск. Эти отчеты можно увидеть здесь.

Наличие просроченной дебиторской задолженности означает, что Минобороны перечислило компаниям деньги, однако товар (здесь – оружие) так и не получило в сроки, предусмотренные контрактами.

Читайте также: Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам, - Яровая

"Цифра в 27 млрд грн – это общий объем просроченной дебиторской задолженности в размере 33 млрд грн, из которой вычислено 5,86 млрд грн (задолженность по вещевому обеспечению) и 1 млрд грн – приблизительный размер задолженности по другим программам Минобороны. Такие расчеты подтверждают источники ЦПК", - говорится в сообщении.

Минобороны потратило около 27 млрд грн на оружие, которого не получило, - ЦПК 01
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Топ комментарии
+59
по хорошому рєзніков мав би вже на березі гойдатися і дякувати, що так м'яко з ним обійшлися. ...ну й інші "невірники у війну"
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08.08.2023 16:11
+42
А як би підари взяли Київ то пани з Міністрества оборони вжеб перевели в готівку ті мільярди і жили б десь у Панамі, а так приходиться виправдовуватися і пожимати плечима, вдаючи із себе наївних обманутих простачків.
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08.08.2023 16:12
+39
справа в тому, що оплати майже мільярда доларів за зброю це, навіть не компетенція Рєзнікова. Рєзніков такі суми сам не узгоджує, команду сплачувати таку суму 100% Рєзніков отримав від керівника ОП єрмака за згодою зеленського. Тож на "гойдалці" мають бути як мінімум ше дві тушки.
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08.08.2023 16:52
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Правила форума Совет форумчан
по хорошому рєзніков мав би вже на березі гойдатися і дякувати, що так м'яко з ним обійшлися. ...ну й інші "невірники у війну"
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08.08.2023 16:11 Ответить
справа в тому, що оплати майже мільярда доларів за зброю це, навіть не компетенція Рєзнікова. Рєзніков такі суми сам не узгоджує, команду сплачувати таку суму 100% Рєзніков отримав від керівника ОП єрмака за згодою зеленського. Тож на "гойдалці" мають бути як мінімум ше дві тушки.
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08.08.2023 16:52 Ответить
три
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08.08.2023 21:13 Ответить
І як він зможе дякувати, якщо буде гойдатися на березі?
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08.08.2023 17:23 Ответить
Якщо за яйця підвісити то зможе і подякувати.
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08.08.2023 18:26 Ответить
А якщо в нього немає яєць?
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08.08.2023 18:50 Ответить
Є, по 17 гривень кожнею
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08.08.2023 23:48 Ответить
на двох березах
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08.08.2023 18:24 Ответить
Он шо, не понимает что он расписался себе под приговором?!!!

Он обязан был учесть все риски,
выбрать лучших производителей оружия и обеспечить получение.

Это его прямая обязанность.

Не сделал? Отвечай по закону.
Следствие- дело- суд- приговор.
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08.08.2023 21:47 Ответить
Военные корпорации шо в США шо в РФ, а щас наверно и в Украине имеют неплохое бабло. И в правительстве у них есть свои люди. Они просто так не уйдут.
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09.08.2023 07:56 Ответить
Т.е нам нужно раскрыть все тайные контракты во время войны какому-то ООО "ЦПК"?
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08.08.2023 16:12 Ответить
Для депутатів та обличь які ПОВИННІ мати доступ - ТАК!!! БЕЗПЕРЕЧНО, бо інакше все в трубу та кишені посадовців!!!
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08.08.2023 16:33 Ответить
Хм, идея хорошая, расскажем эту инфу шуфричу или киве?
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08.08.2023 16:46 Ответить
Ну, кива неудачный пример.
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08.08.2023 17:29 Ответить
А шуфрич нормась получатель инфы во время войны?)
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08.08.2023 18:02 Ответить
Шуфрядь - керівник Парламентського комітету з питань свободи слов.
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08.08.2023 18:20 Ответить
Ну так претензии в том, что ему в том числе ничего не рассказали
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08.08.2023 18:31 Ответить
Ни в коем случае! Если раскроете, то обществу и партнерам станут известны бенефициары "просроченной дебиторской задолженности", а также суммы полученных чиновниками откатов за непоставленное оружие и военное имущество, за которое уже уплачено 27 млрд. грн. Прийдется расследовать крупнейшее в истории МО Украины хищение и присвоение бюджетных средств!
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08.08.2023 17:02 Ответить
не тайни,а корупцію(т.е)бельмес???
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08.08.2023 17:18 Ответить
директор там такий собі мутний тіпок з хамілією Шабунін, чисто українське прізвище, а інформацію про своїх предків приховує. думаю папаша засланий при сисисирі якийсь кигибешник чи військовий, і взагалі не довіряю я людям з таким прізвищем.
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08.08.2023 18:27 Ответить
Я ничего о о нем не знаю и его не выбирал, и кроме трёпа ещё ничего от него не слышал. Поэтому воспринимаю его, как инфовброс псевдоактивности.
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08.08.2023 18:34 Ответить
а його й не треба обирати. воно само собі створило громадську організацію, обізвались центром протидії корупції і бриють бабло на грантах і на відкатах, щоб не протидіяти корупції, плюс його . інших варіантів, як якийсь простий нікому невідомий мудило з кацапським прізвищем, що народився і вчився в Рівному, став "боротись" з корупцією
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10.08.2023 08:16 Ответить
А як би підари взяли Київ то пани з Міністрества оборони вжеб перевели в готівку ті мільярди і жили б десь у Панамі, а так приходиться виправдовуватися і пожимати плечима, вдаючи із себе наївних обманутих простачків.
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08.08.2023 16:12 Ответить
Вони не винні. Вони ж з нарІТу, неПолітики. Вони тільки вчаться.
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09.08.2023 09:27 Ответить
Одні "переоцінили" свою допомогу на 6.2 млрд ДОЛАРІВ ..інші 27 ярдів (але вже гривень) спустили як в Очко...Ну що сказати?! - красавчики!!
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08.08.2023 16:12 Ответить
Ета проста такоє ачєрєдноє савпадєніє-ну проста так апять случайна савпала...
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08.08.2023 16:13 Ответить
А в тих жуліків шо шмальнули Міноборони на гроші координати є ?
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08.08.2023 16:13 Ответить
Є не тільки координати, а й імена та прізвища, але всі чомусь родичі, куми, свати, "однокашнікі" і "очєнь харошіє, добриє і нужниє люді"...
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08.08.2023 16:33 Ответить
Нічого дивного шо всі своі коло корита -- НАБУ на них нема
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08.08.2023 16:37 Ответить
НАБУ нема. І за зє не буде.
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08.08.2023 16:46 Ответить
Не для того дерьмак сеню в НАБУ призначав, щоб він з його підлеглими боровся.
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09.08.2023 09:33 Ответить
какая разница? Хуже ведь не будет?
ПЫСЫ: на самом деле больше. Цифра уходит за 40 млрд. Но опять же, разницы никакой. Почти.
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08.08.2023 16:18 Ответить
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08.08.2023 16:19 Ответить
два підара
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08.08.2023 16:23 Ответить
Та ні. Це просто два корумпованих жида.
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08.08.2023 16:34 Ответить
Одне іншому не заважає))))
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08.08.2023 16:51 Ответить
Любиш клубничку?
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08.08.2023 17:16 Ответить
Классно лыбятся! Утилизация гоев идет с опережением плана!
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08.08.2023 19:06 Ответить
Ці 27 млрд. з тих, що 36,3 млрд., чи на додаток до них?
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08.08.2023 16:21 Ответить
З тих.
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08.08.2023 16:45 Ответить
Та бачив в тексті, але щось "мєня тєрзают смутниє самнєнія".
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08.08.2023 17:02 Ответить
Американка, яка воює в лавах ЗСУ пише такі твіти з запитаннями....

Почему я должна делать видео в *twitter*, чтобы попросить скорую помощь? Это же война! Те несколько машин скорой помощи, которые у нас были, старые и сломанные! Больше всего меня раздражает то, что в крупных городах десятки машин скорой помощи, которые используют "неправительственные организации", а они нужны на передовой!

https://twitter.com/i/status/1688842726240813056
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08.08.2023 16:21 Ответить
Приватні клініки, компанії з перевезень хворих..чи вона щось інше мала на увазі?
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08.08.2023 16:55 Ответить
А контракти про закупівлю зброї під час війни то публічна інформація? Може ще й контракти на транспортування з графіком та маршрутами десь викладені?
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08.08.2023 16:23 Ответить
Що, вигороджуеш хабарників та крадіїв "доцільністю" та тупими висловлюваннями?! Ну тоді САМ відповідай за них та не зажимай кошти а викладай волонтерам щоб вони компенсували крадівництво тих кого ТИ ОБРАВ за ТВІЙ РАХУНОК!!!
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08.08.2023 16:36 Ответить
Аха.
-Куда дел деньги, сп*здил?!
-А не скажу, не имею права, военная тайна.
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08.08.2023 16:47 Ответить
злапали жидьониша на хабарі
-гдє дєньгі берьйошь ?
-в тумбочькє
-а кто іх туда ложіт?
-жєна ложіт
-а она гдє іх берьйот?
-я ей даю
-а ты гдє берьош?
-в тумбочьке!!
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08.08.2023 18:16 Ответить
Де там "закупівля зброї"??? Якби на мільярд доларів (а це якраз 27 мільярдів грн. за курсом на лютий-березень 2022) була насправді закуплена зброя, то ція стаття Ніколова просто би не з"явилась, бо не було б підстав. А так це вкрадені у громадян та у ЗСУ гроші, вкрадені владою зеленського, бо без його згоди та згоди єрмака такі шалені кошти ніхто б не перерахував. Схоже владімірссанич та андрєйьарісавіч пульнули мільярд доларів на закордонні фірми-прокладки у лютому-березні 2022, бо готувалися до капітуляції України на договорнячкє з москалямі у Стамбулі наприкінці березня 2022. Але ЗСУ зламали всі плани оманських покидьків та в березні вибили москалоту з-під Києва, а потім з під Харкова та Херсону.
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08.08.2023 17:00 Ответить
В даному випадку, скоріш за все, контракти нікчемні, їх укладання/підписання носить ознаки злочину, постачання за контрактами досі не відбулося, гроші зникли разом з постачальниками...
Військова/державна таємниця у даному випадку захищає не державу та ЗСУ, а імовірних злочинців. Отже має бути скасована.
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08.08.2023 17:35 Ответить
Усе не так. Банда мародерів "весільного" міністерства побрила мільярд баксів. Міністру POHUY. Скільки пішло кишенями взагалі, - ніхто навіть не рахував...
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08.08.2023 16:28 Ответить
Це ОЗУ в МО роззброїло ЗСУ на суму майже 1 млрд.доларів США.
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08.08.2023 17:48 Ответить
На часі Закон України про розстріл на місці! Невиконаний контракт, хабар, спроба відкупитися від мобілізації, зливання інфи ворогу, відкритий саботаж, антиукраїнські висловлювання - ось невеликий перелік, за який вже пора починати розстрілювати або вішати на гіляці!!!
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08.08.2023 16:30 Ответить
Опоздали,поезд ушёл!
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08.08.2023 16:32 Ответить
Закон буде з правкою - "СЛУГ НАРОДУ НЕ СТОСУЄТЬСЯ"!!! Отже НІКОГО не буде покарано, бо інші не крадуть!
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08.08.2023 16:37 Ответить
Як заказнули , так і провернули. Фокусники.
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08.08.2023 16:31 Ответить
знову слуги і ніякої відповідальності

про такі новини хрипата жаба у своїх гундосиках не згадує

це вже потужна перемога чи дати ще 100 днів?
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08.08.2023 16:42 Ответить
Де зараз Бєня? Це ж він стоїть за лаштунками всього цього "Гігантського Крадійництва".... А його треба прикувати до крісла і годувати через інєкції і щоб ходив під себе доти поки не будуть знайдені і знищені фізично всі його можливі спадкоємці. А далі цього поца треба гуманно приспати як невиліковно хвору тваринку і тоді держава без усіляких судів з продажними суддями успадкує все вкрадене і набодяжене цим гівнюком... І це стало б чудовим прикладом для всіляких "рєзнікових" які виправдовують злодійство піклуванням та забезпеченням своїх рідних.
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08.08.2023 16:43 Ответить
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08.08.2023 17:05 Ответить
свинарчуки нервно курят в сторонке рядом с коломошей
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08.08.2023 16:44 Ответить
Зато ****** Мазурашу хочет,чтобы приняли закон,согласно которому все 18-60 должны явиться в обязательном порядке в ТЦК в течении 7 суток.Уймите же кто- нибудь этого долбойоба Мазурашу......
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08.08.2023 16:57 Ответить
....а Верховне Зєля вааааще нє в курсе - в телесуфльорє для диктора-дєбіла - ні слова про невдОбне для зебанди дермаків
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08.08.2023 17:00 Ответить
Міноборони витратило близько 27 млрд грн на зброю, якої не отримало, - ЦПК Джерело: https://censor.net/ua/n3436147

А ДІЙСНО ЧОМУ ТАКИЙ НЕКВАПЛИВИЙ КОНТРНАСТУП ?
Ще доплюсувати крадіжки палива і блокування його постачання до ЗСУ і недоукомплектування ************ ЗСУ і буде реальна картина.
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08.08.2023 17:03 Ответить
ці кошти осіли там де потрібно і чекають на своїх власників по закінченні війни з любим результатом а прості люди повинні донатити на все тому, що яйця вимірюються не по-штучно а кілограмами і т.п.
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08.08.2023 17:07 Ответить
Опять развели нарiд як лохiв.
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08.08.2023 17:13 Ответить
І садять когось?
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08.08.2023 17:17 Ответить
Работает Компания ОООО (общество с очень ограниченной ответственностью) " Триста еврейцев"
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08.08.2023 17:20 Ответить
Рафік ні в чому не вінуватий…
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08.08.2023 17:25 Ответить
Нічого так ЗЕки хом'ячать під час війни на армії. Ялинкович міг би пишатися своїм маленьким смішним наступником.

Завгар залишив після себе достойну зміну.
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08.08.2023 17:27 Ответить
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08.08.2023 17:31 Ответить
******* нарід в його тупий собачий рот
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08.08.2023 17:33 Ответить
Якого народу вони "слуги", блд?
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08.08.2023 17:44 Ответить
Щира подяка наріду 73%. Виходить, що нарід 73% мародери? Це вони обікрали нашу армію і втратили свої мізки, бо стали слугами антимайданівців і ворогів України.
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08.08.2023 17:52 Ответить
Аплодую Резнікову і всім "зеленим НЕслугам":Браво!Ви нас "зробили разом" і так нашому бидлу і треба!
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08.08.2023 18:00 Ответить
Виктор , это не быдло , что вы , это великий , мудрый народ , с величайшей историей , великой культурой , европейцы - украинцы !!!
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08.08.2023 19:34 Ответить
Жуй репу и не умничай...
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08.08.2023 20:14 Ответить
Мадам, с лопаты уже не харчуетесь, обтесалась чуток? А культуру угро-башкиро-татаро-бурято-удмуртскую не забываете?
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08.08.2023 20:45 Ответить
Народ об этом давно Юрий Щвец говорил ..1.8 милиардов доларов от Минобороны уплыли в офшоры даж на Каймановы острова.Они замарожены американцами до поры .Получить ни солнцеликий ни Ермак и ни Резников их не могут .В этой сумме и продажа американской гуманитарки которую провернул Ермак
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08.08.2023 18:38 Ответить
Гроші вже давно на рахунках в офшорах. Тому Резнікова Єрмак і поставив...
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08.08.2023 18:38 Ответить
Интересно ,сколько миллиардов долларов с#издизи и сожрали Зе термиты????? Пять??Семь??? Сколько кому досталось???? Столбы на Хрещатике жду своих клиентов Зе команды. Может подавятся.
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08.08.2023 18:56 Ответить
********
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08.08.2023 19:23 Ответить
И єто єщьо мяхко сказано!
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08.08.2023 22:20 Ответить
Якщо коротко - МінОборони подарувало 27млрд грн псевдопідрядчикам. Чи нанесло МінОборони державі збитки в особливо великих розмірах, не кажучи про питання нац.безпеки? Ні, мабуть... а років за 10 спишуть 27млрд "за давністю подій" . Поки лохи із США щодня звітність публікують...
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08.08.2023 20:16 Ответить
Из которых 26 млрд. грн. в твердой валюте вернулись чиновникам Минобороны на счета в зарубежных банках.
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08.08.2023 22:22 Ответить
Судячи з того як подається інфо, посил: ну так сталося, ну не а й нема, отже то шахраї погані, а ми хотіли як ліпше, ну не шукайте ці гроші, не треба, було і нема. Пшик.
Так само як з яйцями: ну так, то було але вже все виправлено, а то що було то було.
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08.08.2023 20:17 Ответить
Журналісту - респект! Ну а Резніков - звичайно в цій грі зіц- председатель. Головні бенефіціари - Дєрьмак і зе-чмо.
.... і хто сказав - що з корупціонерами розберемося після війни?.. більшої дурниці я не чув. Такими темпами ми до перемоги і не доживемо. Ніхто - з нормальних українців. Тому цю мразь треба вішати прямо зараз. Краще вичайно- по тіхому. Ну а там як вийде.
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08.08.2023 20:42 Ответить
Американці, падлюки! Шольц, гнида!
Дайте зброю! Негайно!
Дайте, дайте, дайте...
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08.08.2023 22:19 Ответить
27 млрд. гривен украли. Яйца в армию по 17 гривен. И это только яйца!
Диваны чиновников Минобороны заполнены пятисотенными купюрами.
Виллы в Испании и Монако.
Украинские военкомы скоро возглявят списки Форбс!
Не война, а праздник жизни!
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08.08.2023 22:31 Ответить
ЧИ ЦЕ БУВ НАТЯК НА РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ І КАЛАНЧАКУ
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09.08.2023 00:48 Ответить
😆
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09.08.2023 01:01 Ответить
Все это ******* для лохов , деньги эти тупо спизжены, конвертированы и выведены за бугор...
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09.08.2023 07:06 Ответить
ЗЕлёные гниды воруют, а Байден просто ничего не знает.💯
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09.08.2023 07:53 Ответить
27 млрд! А народ збирає по копійках. Он Притула ніяк один мільйон зібрати не може. Мені ще подобається в мережі: президентський полк просить зібрати їм на дрон. Згадується брежнєвський полк десь у Набережних Човнах, де солдати голодували.
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09.08.2023 08:28 Ответить
Вимагаю смерті корупціонерам-злодіям у владі України наверху ! ! !
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09.08.2023 09:11 Ответить
Це те зо було 30 з гаком чи це вже нове?😪😪😪
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12.08.2023 00:25 Ответить
 
 