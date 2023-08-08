С начала вторжения через границу с Россией и Беларусью домой уже вернулись около 18 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

С начала полномасштабного вторжения через границу с РФ и Беларусью в Украину вернулись около 18 тыс. украинских граждан, несмотря на то, что пункты пропуска закрыты.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины через границу с Россией и Беларусью домой уже вернулись около 18 тыс. наших граждан. Всем прибывающим на украинскую границу военнослужащие Госпогранслужбы обеспечивают доступ на территорию Украины, даже если они не имеют достаточно документов, определенных законодательством для пересечения границы", - сказал Демченко в эфире национального телемарафона во вторник.

В ведомстве подчеркнули, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой.

"Это касается исключительно граждан Украины, которые возвращаются домой. Других процедур оформления относительно выезда за границу Украины или других граждан, в частности иностранцев, эта норма не касается", - отметил Демченко.

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Спикер подчеркнул, что все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью закрыты по решению правительства, однако Украина и пограничники делают все возможное для возвращения на родину украинцев, вынужденных выехать из-за войны на территорию России.

В Госпогранслужбе добавили, что одно из направлений, где фиксируется, что украинцы могут вернуться домой, - Сумская область, а также на границе с Беларусью в Волынской области.

Напомним, Минреинтеграции сообщало, что украинцы, эвакуируемые из временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина).

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