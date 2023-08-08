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Новости Война в Украине
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С начала вторжения через границу с Россией и Беларусью домой уже вернулись около 18 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

демченко

С начала полномасштабного вторжения через границу с РФ и Беларусью в Украину вернулись около 18 тыс. украинских граждан, несмотря на то, что пункты пропуска закрыты.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины через границу с Россией и Беларусью домой уже вернулись около 18 тыс. наших граждан. Всем прибывающим на украинскую границу военнослужащие Госпогранслужбы обеспечивают доступ на территорию Украины, даже если они не имеют достаточно документов, определенных законодательством для пересечения границы", - сказал Демченко в эфире национального телемарафона во вторник.

В ведомстве подчеркнули, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой.

"Это касается исключительно граждан Украины, которые возвращаются домой. Других процедур оформления относительно выезда за границу Украины или других граждан, в частности иностранцев, эта норма не касается", - отметил Демченко.

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Спикер подчеркнул, что все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью закрыты по решению правительства, однако Украина и пограничники делают все возможное для возвращения на родину украинцев, вынужденных выехать из-за войны на территорию России.

В Госпогранслужбе добавили, что одно из направлений, где фиксируется, что украинцы могут вернуться домой, - Сумская область, а также на границе с Беларусью в Волынской области.

Напомним, Минреинтеграции сообщало, что украинцы, эвакуируемые из временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина).

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військовослужбовці Держприкордонслужби забезпечують доступ на територію України, навіть якщо вони не мають достатньо документів, визначених законодавством для перетину кордону
Це стосується виключно громадян України, які повертаються додому
Здається, за законом для в'їзду в Україну громадянину України потрібен лише паспорт громадянина України.
Якщо паспорта немає, як з'ясувати, чи то не якийсь вагнєрьонок на завдання ломиться?
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08.08.2023 17:12 Ответить
граждане Украины-рефии возвращаются без документов.
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08.08.2023 17:16 Ответить
Це що, плитку поклав на маскві, грошенят заробив і додому ?
Питання друге - вони що вертаються мінними полями чи спритні ділки налагодили автобусні курсування за 200 баксів одну сторону ?
Бачу грощі таки не пахнуть для деяких завдяки яким війна і розпочалася.
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08.08.2023 17:23 Ответить
"...спритні ділки налагодили автобусні курсування за 200 баксів одну сторону..."
Так курсування і не припинялося. Тільки маршрути ставали довшими і в часі, і в просторі...
Неодноразово бачив пропозиції "камфартабєльниє автобуси" з Чехії/Польщі через бєларусію росію до Данєцка - Луґанска - Маріупаля - Бєрдянска і в зворотньому напрямку.
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08.08.2023 17:32 Ответить
А в обратном направлении, москалей можно отправлять при помощи катапульты
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08.08.2023 18:08 Ответить
І скільки там тисяч потенційних диверсантів?
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08.08.2023 18:31 Ответить
Так вони таки закриті, ті пункти, чи трішки відкриті? Чи Мінреінтегації вже без участі прикордонників там шурує?
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08.08.2023 20:06 Ответить
 
 