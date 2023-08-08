2 746 4
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В РФ был зафиксирован взлет самолета-носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А когда в Сити летит наш дрон ?