РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 746 4
война (46939) воздушная тревога (334) баллистические ракеты (108)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В РФ был зафиксирован взлет самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя Кинжалов 01

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

Читайте также: "Кинжалы", вероятно, прилетали через Беларусь из Тамбова, - Игнат
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоби ти на@обнувся падло! Прямо на раші-параші!
показать весь комментарий
08.08.2023 18:17 Ответить
А когда мы заряжаем "Пэтриот" в Московии тревога звучит ?
А когда в Сити летит наш дрон ?
показать весь комментарий
08.08.2023 18:49 Ответить
Кажуть, що під час атак дронів у мацкві тривог не оголошують.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:01 Ответить
Це тимчасово.
показать весь комментарий
08.08.2023 20:16 Ответить
 
 