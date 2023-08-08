У Украины пока нет доказательств того, что КНДР предоставляла оружие России, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не фиксирует передачу оружия КНДР России, но продолжает внимательно следить за ситуацией.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, если Россия обращается за помощью в КНДР, это означает, что у нее не все так хорошо с оборудованием и вооружением.
"Мы понимаем, что там происходит. Будет ли Корея помогать или нет, давайте посмотрим. На сегодняшний день мы не можем сказать, что такое уже происходит, но мы держим руку на контроле, понимаем имеющиеся процессы, переговоры, которые есть", - отметил Данилов.
Он добавил, что пока Украина может уверенно утверждать о передаче России иранского оружия, которое используется для убийства мирного населения.
Напомним, из Южной Кореи поступала информация, что КНДР собирается предоставить оружие России.
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https://www.dw.com/uk/ukraina-vikoristovue-artilerijski-snaradi-z-pivnicnoi-korei-ft/a-66382107
https://www.unian.ua/war/zsu-vikoristovuyut-na-fronti-***********-z-pivnichnoji-koreji-12344358.html
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