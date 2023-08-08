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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Данилов (1057) КНДР (675) оружие (9393) Россия (91316)

У Украины пока нет доказательств того, что КНДР предоставляла оружие России, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корея,рф,кндр,путін,північна

Украина не фиксирует передачу оружия КНДР России, но продолжает внимательно следить за ситуацией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, если Россия обращается за помощью в КНДР, это означает, что у нее не все так хорошо с оборудованием и вооружением.

"Мы понимаем, что там происходит. Будет ли Корея помогать или нет, давайте посмотрим. На сегодняшний день мы не можем сказать, что такое уже происходит, но мы держим руку на контроле, понимаем имеющиеся процессы, переговоры, которые есть", - отметил Данилов.

Он добавил, что пока Украина может уверенно утверждать о передаче России иранского оружия, которое используется для убийства мирного населения.

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Напомним, из Южной Кореи поступала информация, что КНДР собирается предоставить оружие России.
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Топ комментарии
+9
Дружня країна! Як Білорусь, Угорщина, Іран, і подібні сателіти Кацапії. Їм ні заяви МЗС, ні упаси Бог, виклики посла. Навіть кримінальні справи ні на Пуйла, чи на Луку не відкрили. Це святі. Не те що Польща, Німеччина, Великобританія, Франція та США!
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08.08.2023 18:46
+8
А кацапський терорист шойгу до КНДР літав, щоби у новій формі повимахуватися перед місцевими дівками?!
Нагадує казочки про "ракети вже закінчуються"
Не фіксуємо... Розвідка...
Розвідка у США, Великої Британії, Держави Ізраїль. Оце розвідка!
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08.08.2023 18:34
+6
Данилов весь час Беларусь відгороджував. Почав ще до лютого 2022 року. Зараз починає КНДР. Тепер можна бути впевненими, що і КНДР візьме участь у вторгненні.
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08.08.2023 18:36
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А кацапський терорист шойгу до КНДР літав, щоби у новій формі повимахуватися перед місцевими дівками?!
Нагадує казочки про "ракети вже закінчуються"
Не фіксуємо... Розвідка...
Розвідка у США, Великої Британії, Держави Ізраїль. Оце розвідка!
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08.08.2023 18:34 Ответить
Данилов весь час Беларусь відгороджував. Почав ще до лютого 2022 року. Зараз починає КНДР. Тепер можна бути впевненими, що і КНДР візьме участь у вторгненні.
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08.08.2023 18:36 Ответить
Не мае доказів, це не означає що цього немае!

Якщо нема доказів, це свідчить тільки про те що ви пагано шукали.
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08.08.2023 18:38 Ответить
Жартуєте?! У буданги агенти у всіх урядах, всіх!!!! він точно в курсі. Чи ні?(( хз)
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08.08.2023 18:42 Ответить
«Удані групи не сформовані» (с
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08.08.2023 18:40 Ответить
У Дебилова есть шпионы на рашко-КНДРской границе? Пока этой оружие проедет условно 10 000 км по ЖД дороге, пройдёт ещё не одна и не две недели.
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08.08.2023 18:43 Ответить
Дружня країна! Як Білорусь, Угорщина, Іран, і подібні сателіти Кацапії. Їм ні заяви МЗС, ні упаси Бог, виклики посла. Навіть кримінальні справи ні на Пуйла, чи на Луку не відкрили. Це святі. Не те що Польща, Німеччина, Великобританія, Франція та США!
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08.08.2023 18:46 Ответить
Может оружие и не передают, а вот микросхемы, камеры, чипы для БПЛА и ракет передают 100%
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08.08.2023 18:47 Ответить
Не передають а перепередають ( вибачайте але країна чучхе це не Південна Корея - а "самі більші мікросхеми в світі" аля совок накуй нікому не здалися , кацапи самі можуть такі мікросхеми випускати).
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08.08.2023 18:54 Ответить
Може хтось скаже дурноголовому Данілову, що на фронті ЗСУ вже давно затрофеїли північно-корейські снаряди!! Отакі у нас секретарі РНБО...

https://www.dw.com/uk/ukraina-vikoristovue-artilerijski-snaradi-z-pivnicnoi-korei-ft/a-66382107

https://www.unian.ua/war/zsu-vikoristovuyut-na-fronti-***********-z-pivnichnoji-koreji-12344358.html
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08.08.2023 19:03 Ответить
Тобто ви вирішили що це маю зробити я ? Вибачайте в мене нікого знайомого з прізвищем Данілов не має - ви адресою помилилися .
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08.08.2023 19:17 Ответить
Та ні ..Шановний! Так вийшло.. що написане прикрипилося до Вас. Скажемо..це глюк. Не треба нічого робити стосовно Данілова... бо це пуста трата часу. Там .як і у зеленкуватої більшості ... вже давно дно...))) Так що перепрошую....
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08.08.2023 19:41 Ответить
Дякую мені полегшало - а то я збирався нічого не робити а тут і не треба нічого не робити ( глюки вони такі - не дарма це здається слово прийшло з Голандії ).
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08.08.2023 19:54 Ответить
Недавно ж виходила стаття, де наші солдати розказували, що захопили у росії снаряди, а вони з кндр (і вони часто браковані). То хто бреше? (ясно хто)
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08.08.2023 18:59 Ответить
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08.08.2023 19:10 Ответить
У мене немає доказів, що мій сир з'їли миші.
Кота не маю...
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08.08.2023 19:34 Ответить
...будут ..Шайка этого хунвейбина поставляет продукцию мокшанским тварям
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08.08.2023 20:01 Ответить
З такими "діпломатами" і міністрами як зеленский і ко нам взагалі скоро перестануть постачати будь що.
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08.08.2023 20:39 Ответить
Сусліка відіш? -Нєт. -А он єсть.
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08.08.2023 23:57 Ответить
 
 