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Новости Политика Украины
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Венгрия (1548) посол (1727) Шандор (3)

Венгрия с задержкой все же согласовала назначение посла Украины Шандора, - венгерские СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шандор,федір

Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на телеканал ATV.

Запрос об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

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От такі у нас в Україні науковці - і професор, і боєць, і посол - все в одній особі. Браво! Пишаємось такими.
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08.08.2023 18:56 Ответить
так-достойна людина яка повністю заслуговує цієї посади на відміну від деяких ніхто...
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08.08.2023 19:01 Ответить
достойні ескортниці перевились... дійшла черга до воїнів-професорів.
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08.08.2023 19:50 Ответить
Не треба створювати українську ікону з закарпатського мадяра, вас очікує розчарування...
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08.08.2023 21:33 Ответить
Сексологи , что кончились ??
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08.08.2023 19:41 Ответить
а відхилити то важко бо він угорець
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08.08.2023 20:03 Ответить
 
 