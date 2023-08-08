Венгрия с задержкой все же согласовала назначение посла Украины Шандора, - венгерские СМИ

Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на телеканал ATV.

Запрос об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

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