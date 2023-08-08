Экс-нардеп от БПП Демчак подозревается в пособничестве манипулированию на фондовой бирже, - Офис Генпрокурора
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Бывшему народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку сообщено о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК Украины).
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, тогдашний депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий стал пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка.
"Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Кроме того, по информации правоохранителей, бывший нардеп совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.
"Обнаруженная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", - поясняется в сообщении.
Как отмечают в прокуратуре, такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.
В Офисе Генпрокурора не назвали имя фигуранта. По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Руслане Демчаке.
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Грицько Добрий - Реєстрація: 13 січня 2023
Одна команда, одна зміна - один за всіх і всі за одного (падальщики подоляцкі)
) складається враження від тутешніх коментів : дикість і безпам'ятство , жонглювання відсотками ( процентами ) і навіювання вангізму в передбачуванні майбутнього
Хто без гріха ?
Я віддав свій голос зеленському... не бачачи в ньому лідера Країни .. з надією на ПАТРІОТИЧНІСТЬ , СВІДОМІСТЬ і ЧЕСНІСТЬ Ради
Тобто , я один з тих 78 ( ????) ВІДСОТКІВ, котрих просто " кинули" за ДОВІРУ
Про те , не любов до кін і "кварталів" диктувала мені вибір : за панування П, О , Порошенка добрий романіст міг би написати товстезний кримінальний бестселєр і треба було міняти УСІХ у ВЛАДІ
А мудрим 23(24, 25 .....%%%) відсоткам просто повезло народитися з ясними чистими очима , світлим розумом ...але .. доводиться їм.. бідолагам .. повторювати мантру про нерозумних ... бо не мають бажання згадувати минулого і живуть тільки сьогоденням і здатністю написати пару перевернутих і гидких кривлянь...
Інформації про обговорювану особу чекаю через час.. бо вірити швидким вкидам для жування новин не довіряю
Україна вистоїть і переможе !
Слава і дяка воїнам ,
Чи цей злочин для влади слуг кремля менш важливий, ніж маніпулювання на біржі?
то ты просто не понимаешь и наговариваешь. Баканов самый лучний глава СБУ. Ты что, зеленского не смотрел?
(Маю шикарного, супер-породистого пса.
Розумний, аж газети читає. Але і він має блохи...)
Добре, що піймали, але на фоні десятків мільярдів, які були "подаровані" Бєні та замучені в МО - якось зовсім не солідно...
Довести у суді, що угоди купівлі- продажу цінних бумаг були якісь нетакі, може і можна, але потрібно вже тоді Портнова ще раз завезти до України.
А те, що він нині входить до зеленої влади, працює на посаді Радника із економічних питань у Посольстві України в Республіц Корея - це говорить про зовсім інше.
І не захотіли виправити? А чому?
Черговий ТРУТЕНЬ, привладний на посаді, від мобілізації ХОВАТЬСЯ!!!
Кари, московітам та трутням на посадах, страшної кари!