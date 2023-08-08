РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Борьба с коррупцией
3 603 51
Блок Петра Порошенко (1646) подозрение (246) Офис Генпрокурора (2044) Демчак Руслан (1)

Экс-нардеп от БПП Демчак подозревается в пособничестве манипулированию на фондовой бирже, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Бывшему народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку сообщено о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Экс-нардеп от БПП Демчак подозревается в пособничестве манипулированию на фондовой бирже, - Офис Генпрокурора 01

По данным следствия, тогдашний депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий стал пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка.

"Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по информации правоохранителей, бывший нардеп совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.

"Обнаруженная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", - поясняется в сообщении.

Смотрите также: Разоблачен начальник Голосеевского военкомата, который за деньги переправлял военнообязанных через границу. ФОТО

Как отмечают в прокуратуре, такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

В Офисе Генпрокурора не назвали имя фигуранта. По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Руслане Демчаке.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Очень интересно. А как можно манипулировать на фондовой бирже? Ума не приложу, хоть и торгую на бирже с 2007 года. Толкал цены путем торговли крупными лотами? Так для этого миллиарды нужны. Чувак успешно торганул на бирже, а остальные пролетели, вот и подозрение. Йолупы зеленые.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:50
+14
цікаво, а коли нарешті оголосять підозру у пособництві ворогу лучшему другу дєцтва Ванє Баканову, який підбирав та подавав на призначення агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
Чи цей злочин для влади слуг кремля менш важливий, ніж маніпулювання на біржі?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не може такого буть! Це якась ***..я!
показать весь комментарий
08.08.2023 19:09 Ответить
Золота людина! Він не тільки народний дяпутать, а ще й брокер ХВондовой біржьє
показать весь комментарий
08.08.2023 19:29 Ответить
він колишній нардеп-мажоритарник з Вінничини, член команди Гройсмана (а ця команда входила до БЛОКУ ПП); а нині - може, і брокер; але однозначно з 2021року працює в Посольстві України в Республіці Корея на посаді Радника посла із економічних питань.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:54 Ответить
Значить він для зелених хароший шо його радником взяли?
показать весь комментарий
09.08.2023 10:37 Ответить
Дмитрий Чечикай a42705a2 - Реєстрація: 13 січня 2023

Грицько Добрий - Реєстрація: 13 січня 2023

Одна команда, одна зміна - один за всіх і всі за одного (падальщики подоляцкі)
показать весь комментарий
08.08.2023 19:55 Ответить
Ці 🐸🤖 потвори в
показать весь комментарий
08.08.2023 20:27 Ответить
Криворізький землячок "Голобородька" Мецгер видавав кредит Лугандону будучи головою "Укрексімбанку".
показать весь комментарий
08.08.2023 19:31 Ответить
Хоть , как набудь , , какой- то ЕРУНДОЙ БРЕХЛИВОЙ , разбавить МЕГАМАРОДЕРСТВО ЗЕУБЛЮДКОВ РЕЗНИКОВ НАПРИМЕР 37 МИЛЛИАРДОВ УКРАЛ , естественно ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ В ДОЛЕ , молчу уже про мелочевку миллионную ,всех ЗЕБАНУТЫХ ПРИХВОСТНЕЙ СЛУГ
показать весь комментарий
08.08.2023 20:32 Ответить
хай прокурор,спочатку, розбереться зі своєю губастою донькою,у якої рідна домівка-монако,задрали ворюги
показать весь комментарий
08.08.2023 21:25 Ответить
часом ( бо взагалі -то не дуже цікаво перечитувати тупі звинувачення ТІЛЬКИ зелених в тому.. що ДО НИХ - усі керманичі були святими !

) складається враження від тутешніх коментів : дикість і безпам'ятство , жонглювання відсотками ( процентами ) і навіювання вангізму в передбачуванні майбутнього

Хто без гріха ?

Я віддав свій голос зеленському... не бачачи в ньому лідера Країни .. з надією на ПАТРІОТИЧНІСТЬ , СВІДОМІСТЬ і ЧЕСНІСТЬ Ради

Тобто , я один з тих 78 ( ????) ВІДСОТКІВ, котрих просто " кинули" за ДОВІРУ

Про те , не любов до кін і "кварталів" диктувала мені вибір : за панування П, О , Порошенка добрий романіст міг би написати товстезний кримінальний бестселєр і треба було міняти УСІХ у ВЛАДІ

А мудрим 23(24, 25 .....%%%) відсоткам просто повезло народитися з ясними чистими очима , світлим розумом ...але .. доводиться їм.. бідолагам .. повторювати мантру про нерозумних ... бо не мають бажання згадувати минулого і живуть тільки сьогоденням і здатністю написати пару перевернутих і гидких кривлянь...

Інформації про обговорювану особу чекаю через час.. бо вірити швидким вкидам для жування новин не довіряю

Україна вистоїть і переможе !

Слава і дяка воїнам ,
показать весь комментарий
08.08.2023 22:42 Ответить
"Тєбя посодют, а ти нє маніпуліруй на фондовой бірже!"
показать весь комментарий
08.08.2023 19:11 Ответить
РД банк?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:17 Ответить
Не поділився з зеленими. А може тому що від БПП
показать весь комментарий
08.08.2023 19:25 Ответить
Опять наезд на патриота?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:27 Ответить
Лёша , , спроси на х , твои хозяева пилят миллиарды на каналах , марадерят на ЗСУ 37 миллиарда ! ВЕСЬ МИР ВЗДРОГНУЛ от нахрапа ЯНЕЛОХА ОМАНСКОГО
показать весь комментарий
08.08.2023 20:35 Ответить
Не знаю в каких влажных местах у тебя вздрогнуло, но я вижу помощь и военной технике и в денежном выражении. Смени методичку, она уже стара.
показать весь комментарий
08.08.2023 20:44 Ответить
ти скажи прямо, що там в твоїй методичці: допомога технікою, зброєю від наших союзників - це заслуга виключно твого сонцесяцного і єрмака пророка його?
показать весь комментарий
08.08.2023 21:07 Ответить
Я в отличии от тебя в, секте не состою и возносить кого-то не собираюсь. А вот такие как ты решили бы уже вопрос с НФ, чья заслуга безвиз и не только. Смотря на таких как ты, я верю НФ.
показать весь комментарий
08.08.2023 21:23 Ответить
Хлопче, єдине у що ти віриш, це в пеньонзи від Подоляка.
показать весь комментарий
08.08.2023 23:23 Ответить
Нет знаю кто ты, он или она. Но отвечу тебе как для уни, пнх.
показать весь комментарий
08.08.2023 23:39 Ответить
Линяй, линяй, сміттєзбирач, камани тільки позашивай, щоб мідяки неповивалювались .
показать весь комментарий
08.08.2023 23:52 Ответить
Якби про це заявило хоча б НАБУ чи САП, можна було б зацікавитись але коли про це каже зе-прокуратура Костіна, виникають питання і сумніви.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:28 Ответить
цікаво, а коли нарешті оголосять підозру у пособництві ворогу лучшему другу дєцтва Ванє Баканову, який підбирав та подавав на призначення агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
Чи цей злочин для влади слуг кремля менш важливий, ніж маніпулювання на біржі?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:28 Ответить
то другое.
то ты просто не понимаешь и наговариваешь. Баканов самый лучний глава СБУ. Ты что, зеленского не смотрел?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:51 Ответить
Ва фсьом вінават Парашэнка!

(Маю шикарного, супер-породистого пса.
Розумний, аж газети читає. Але і він має блохи...)
показать весь комментарий
08.08.2023 19:30 Ответить
20млн??? Ото афігєть яка сума! А Бєніни мільярди не чешуться? А десятки мільярдів імені "золотих яєць" не муляють?
Добре, що піймали, але на фоні десятків мільярдів, які були "подаровані" Бєні та замучені в МО - якось зовсім не солідно...
показать весь комментарий
08.08.2023 19:32 Ответить
Та в них велике свято. Піймали хоч одного не "слугу" )))
показать весь комментарий
08.08.2023 20:22 Ответить
Таке собі "свято" - він зараз хоч і не "слуга", зате прислужник: працює в посольстві радником, призначений вже при "слугах"... Але будуть розганяти саме версію з БПП, бо для "на 100500% свого прокурвора" і решти "узеленських" Порох - більша загроза, ніж московити.
показать весь комментарий
08.08.2023 21:07 Ответить
Тут навіть питання не в тому що цей чувак, НІЧОГО НЕ ВКРАВ ( про це мова у обвинуваченю не йде), а ОПРИЛЮДНИВ ЗВІТ ПРО ДОХОДИ по сьогднішньму курсу 500 тис долларів США!
Довести у суді, що угоди купівлі- продажу цінних бумаг були якісь нетакі, може і можна, але потрібно вже тоді Портнова ще раз завезти до України.
показать весь комментарий
08.08.2023 23:28 Ответить
Те, що він екснардеп від БЛОКУ ПП - це одна справа.
А те, що він нині входить до зеленої влади, працює на посаді Радника із економічних питань у Посольстві України в Республіц Корея - це говорить про зовсім інше.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:49 Ответить
Очень интересно. А как можно манипулировать на фондовой бирже? Ума не приложу, хоть и торгую на бирже с 2007 года. Толкал цены путем торговли крупными лотами? Так для этого миллиарды нужны. Чувак успешно торганул на бирже, а остальные пролетели, вот и подозрение. Йолупы зеленые.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:50 Ответить
Тут головне кинути на людину лайна, а там нехай відмивається. Це стара перевірена технологія, досконало відпрацьована зе-лідором та його підмоскальською шоблою. Бо у слуг кремля що не день, то виявляється або депутат мародер, або депутат зрадник. По зрадниках слуги борються за перше місце в командному заліку з ОПЗЖ і схоже таки ОПЗЖ цю нерівну битву програє. Тож треба хоч щось наковиряти на опозицію, навіть, якщо нічого немає, тоді треба вигадати і тут хапають будь кого, навіть вже колишніх депутатів, головне, щоб в заголовку лунало БПП, або Порошенко, бо "марафонний" лохторат все це схаває ще й дабавкі попросить...
показать весь комментарий
08.08.2023 20:03 Ответить
Так это понятно всем, у кого есть голова на плечах. Абсолютно все залеты с коррупцией, воровством и т.д. у Слуг Народа. Вот и делают вид "а не мы одни такие"
показать весь комментарий
08.08.2023 20:17 Ответить
маніпуляція. на біржі. і ніхто цим моментом не скористався - тільки він один
показать весь комментарий
08.08.2023 23:00 Ответить
писали на УП, що він маніпулював з ОВДП (по яких 2 рази на рік держава виплачує купони, тобто інвестиційний прибуток). і є чи то в НБУ чи то в Мінфіні комісія з цінних паперів, яка накладає певні обмеження на торгівлю цими облігаціями, щоб не було маніпуляцій на ринку. а будучи при владі подібні обмеження на торгівлю облігаціями можна обійти. тобто він замутив схему з приватними банками і через них крутили незаконні оборудки з облігаціями, порушуючи умови торгівлі цінними паперами. щось таке. одним словом, потрібно вникати в ці питання, щоб розібратись до кінця в тих схемах.
показать весь комментарий
08.08.2023 23:39 Ответить
кстати, про продажу земли. Если эту хрень не отменят. либо не введут нармальные нормы продажи земли и только украинцам, то это будет удар по Украине и украинскому народу намного больше, чем полномасштабное вторжение. Больше завоевывать территории Украины будет не нужно, достаточно скупить 51% земель. Только процесс растянется во времени, за то без материальных и людских потерь для финансового оккупанта. Купил 1000га, оградил, поставил свою юрисдикцию, привез своих людей, повесил свой флаг, настроил чего захотел. Купил рядом следущие 1000га, расширил оградку...
показать весь комментарий
09.08.2023 06:48 Ответить
Я підписана на пана Демчака.Він балотувався від нашого округу.Тільки що на його сторінці був його допис про те,що ніякого обвинувачення йому офіційно не висунуто і повідомлень від ГПУ у нього немає.Кому вірити?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:54 Ответить
а в основі будь якої біржі хіба не маніпулювання закладене?
показать весь комментарий
08.08.2023 19:54 Ответить
нет. честные сделки "купи-продай". Ты там ничего не купишь или не продашь, пока не появиться желающий продать или купить. К тому же ты даже не знаешь того, кто у тебя покупает или кто тебе продает. Вас сводит биржа по правилам торговли, за что последняя получает свою мзду в виде комиссии.
показать весь комментарий
08.08.2023 20:21 Ответить
Все ясно. Це тримали, щоб перекрити скандал з затриманням Слуги "народу" Гунька СБУ і НАБУ.
показать весь комментарий
08.08.2023 19:58 Ответить
Не верю! У него глаза честные. Жалко рук не видно, а то я бы сказал, крал он своими руками или нет.
показать весь комментарий
08.08.2023 20:08 Ответить
от просто цікаво: адміни ж бачили, що заголовок інфи з ГПУ геть фальшивий. Пан Демчак нині - в команді зелених, радник посла в Кореї.
І не захотіли виправити? А чому?
показать весь комментарий
08.08.2023 20:08 Ответить
То він хотів, як заробітчанин, для ДРОНІВ заробити копійчину!!
Черговий ТРУТЕНЬ, привладний на посаді, від мобілізації ХОВАТЬСЯ!!!
Кари, московітам та трутням на посадах, страшної кари!
показать весь комментарий
08.08.2023 21:41 Ответить
Гм, а коли зекідор з своєю шайкой скориставшись тим, що голова нацбанку свій заробили міліони на стрибках курсу та на держоблігаціях в перші півроку свого керування, то це як називається? Підлягає кримінальному переслідуванню? Чи це инше?
показать весь комментарий
08.08.2023 21:43 Ответить
 
 