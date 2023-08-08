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Россия начала подготовку к "выборам" на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян на оккупированной части Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Россия продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. В частности, в населенном пункте Стульнево Запорожской области оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов".
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На Херсонщині депутат від «Слуги народу» співпрацює з окупантами. Олександр Морозенко, депутат Каланчацької селищної ради. Зараз очолює окупаційний відділ статистики. Перед повномасштабною війною його як депутата хотіли відкликати за народною ініціативою, але не встигли.
Це називається дурний думкою багатіє
Жодна нормальна країна яка прагне свободи не піде на умови ворога бо це поставить країну у васальну залежність і ліквідацію державності