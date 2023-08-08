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Новости Война в Украине
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Генштаб ВС (4304) оккупация (9518) Запорожская область (2246)

Россия начала подготовку к "выборам" на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорізька

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян на оккупированной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Россия продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. В частности, в населенном пункте Стульнево Запорожской области оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов".

Читайте также: Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны
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Топ комментарии
+4
Центр журналістських розслідувань

@InvestigatorUa

На Херсонщині депутат від «Слуги народу» співпрацює з окупантами. Олександр Морозенко, депутат Каланчацької селищної ради. Зараз очолює окупаційний відділ статистики. Перед повномасштабною війною його як депутата хотіли відкликати за народною ініціативою, але не встигли.

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08.08.2023 20:20
+3
Всіх в иіждународний розшук як посібників терористів.
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08.08.2023 20:41
+1
Яка інтеграція, навіть якщо і незаконно. Окупація, свавілля, але не інтеграція
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08.08.2023 20:37
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Центр журналістських розслідувань

@InvestigatorUa

На Херсонщині депутат від «Слуги народу» співпрацює з окупантами. Олександр Морозенко, депутат Каланчацької селищної ради. Зараз очолює окупаційний відділ статистики. Перед повномасштабною війною його як депутата хотіли відкликати за народною ініціативою, але не встигли.

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08.08.2023 20:20 Ответить
Почала, то почала і дай їй Бог проміж ног крєпкава здаровья🤔🧐😁 А от чи зможе кінчити і як, адже всім добре, коли кінець добрий, хоча в цьому випадку певне краще хоч якийсь кінець, ніж ужжжжас бєз кааанца 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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08.08.2023 20:27 Ответить
Яка інтеграція, навіть якщо і незаконно. Окупація, свавілля, але не інтеграція
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08.08.2023 20:37 Ответить
Всіх в иіждународний розшук як посібників терористів.
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08.08.2023 20:41 Ответить
Кацапи думають що такими виборами під час війни зупинять наступ і залишать собі території?
Це називається дурний думкою багатіє
Жодна нормальна країна яка прагне свободи не піде на умови ворога бо це поставить країну у васальну залежність і ліквідацію державності
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08.08.2023 21:09 Ответить
Якісь єпануті ці кацапи,теля в гузні,а циган з довбнею,так і вони! Записали собі в конституцію,що окуповані НАШІ землі стали їхніми і вже вибори проводять! Щоб вас, гади пранці з"їли!
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08.08.2023 21:42 Ответить
Хероватая новость. Косвенно указываёт на то, что чувствуют себя уверенно.
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08.08.2023 21:52 Ответить
ВОТ сволочь,
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08.08.2023 22:15 Ответить
Навіщо розганяти цей треш?!
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08.08.2023 22:16 Ответить
****** тебе урод!
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08.08.2023 22:17 Ответить
Чудово, оберуть цілей для місцевих партизан
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09.08.2023 02:25 Ответить
 
 