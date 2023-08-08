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Россия (91316) Франция (3080) Покровск (83) Купянск (341)

Удары по Покровску в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении России к защите гражданского населения, - МИД Франции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,покровськ

Франция решительно осуждает российские удары, нанесенные в понедельник по Покровску и Купянску в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных и европейских дел Франции.

"Эти новые атаки, направленные против жилых районов, свидетельствуют о полном пренебрежении России к защите гражданского населения и международному гуманитарноу праву, которое она грубо и неоднократно нарушает. Как не раз подчеркивала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, такие действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными", - говорится в заявлении.

В тесной координации со своими партнерами Франция продолжает и будет продолжать свою деятельность по усилению военной поддержки Украины, в частности, поддерживая ее потенциал противовоздушной обороны.

В МИД Франции подчеркнули, что Париж по-прежнему оказывает полную поддержку украинским и международным судебным органам с целью борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией в Украине.

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Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 - получили ранения. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 82, повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.
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Топ комментарии
+5
Міняємо засудження на ракети таурус дальність 500 км.
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08.08.2023 20:39
+3
Дякуємо вам, французькі друзі. А може дасте ще щось таке, щоб по Сочі впи№"ти?!! Там є один такий маєточок с аквадискотекою, дуже просять..
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08.08.2023 20:39
+3
Франція вже дає нам свої скальп, вона і їх виготовляє.
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08.08.2023 20:59
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Міняємо засудження на ракети таурус дальність 500 км.
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08.08.2023 20:39 Ответить
Франція вже дає нам свої скальп, вона і їх виготовляє.
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08.08.2023 20:59 Ответить
Купянск- это Харьковская обл.
Покровск- Донецкая/ бывший Красноармейск./
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09.08.2023 07:41 Ответить
І в чому доцільність данного комента?
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09.08.2023 16:17 Ответить
Дякуємо вам, французькі друзі. А може дасте ще щось таке, щоб по Сочі впи№"ти?!! Там є один такий маєточок с аквадискотекою, дуже просять..
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08.08.2023 20:39 Ответить
Треба ще демонстровано поцокати. А потім коли розглядатиметься заявка щодо прийняття в ЄС сказати звичайне типу "ми бачимо зусилля України, проте на жаль Україна не виконала пункт (Д) параграфа 73948 постанови IV-432-D8 лютневої асамблеї щодо обов'язкового щеплення єнотів на території всіх кандидатів"
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08.08.2023 20:44 Ответить
******* БЫ ПАрАШКА ПО ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ , ооооооох мы бы какую озабоченность проявили , просто ********, я бы вообще так сильно озаботился бы , что аж все заботы были бы в озабоченности.
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08.08.2023 21:04 Ответить
Франція засуджує російські удари по сходу України

Певно це було щось на кшталт "Ай-яй-яй!", тіко французською.
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08.08.2023 21:06 Ответить
Кокой пєгдімонокль !!!
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08.08.2023 21:10 Ответить
Це що чергове занепокоєння?
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08.08.2023 21:32 Ответить
 
 