Удары по Покровску в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении России к защите гражданского населения, - МИД Франции

Франция решительно осуждает российские удары, нанесенные в понедельник по Покровску и Купянску в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных и европейских дел Франции.

"Эти новые атаки, направленные против жилых районов, свидетельствуют о полном пренебрежении России к защите гражданского населения и международному гуманитарноу праву, которое она грубо и неоднократно нарушает. Как не раз подчеркивала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, такие действия являются военными преступлениями и не могут остаться безнаказанными", - говорится в заявлении.

В тесной координации со своими партнерами Франция продолжает и будет продолжать свою деятельность по усилению военной поддержки Украины, в частности, поддерживая ее потенциал противовоздушной обороны.

В МИД Франции подчеркнули, что Париж по-прежнему оказывает полную поддержку украинским и международным судебным органам с целью борьбы с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией в Украине.

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Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 - получили ранения. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 82, повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.