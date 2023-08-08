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Новости За рубежом
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Австрия (734) Россия (91316) Кнайсль Карин (24)

Танцевавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала жить в Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кнайсль

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, танцевавшая на своей свадьбе с Владимиром Путиным, переехала в РФ и сейчас живет в российской деревне Петрушово в Рязанской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Кнайсль рассказала журналистам, что в сентябре 2020 года она якобы была вынуждена покинуть Австрию из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу. После этого она поселилась во Франции, а затем переехала в Ливан. Когда экс-министр переехала в Россию, Кнайсль не уточнила.

Также она утверждает, что видела российского президента Путина в последний раз в 2019 году.

"Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего" — сказала Кнайсль, рассказывая о жизни в Петрушово.

Читайте также: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль, которая танцевала с Путиным на свадьбе, заявила, что эмигрировала из страны из-за якобы угроз.

Бывшый австрийский министр добавила, что в Петрушово она продолжает писать книги, занимаеться преподаванием, также ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. при СПбГУ. На сайте университета Кнайсль значится руководителем центра.

Напомним, в августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал Путин.

В начале июня 2021 года Кнайсль была назначена в совет директоров "Роснефти". В мае 2022 года после полномасштабного российского вторжения Кнайсль покинула этот пост.
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Топ комментарии
+70
Вот так и вскрываются консервы ***** по всей Европе. Счастливо дожить до депрессии и веревки с мылом.
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08.08.2023 20:42
+52
Точно ***** покусало під час танцю
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08.08.2023 20:41
+52
Да нет, это работают на высшем уровне европейские уенности в виде росского бабла о чем стало известно австрийским спецслужбам. Скоро и фрау Меркель в Саранске осядет.
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08.08.2023 20:58
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один француз вже не так давно поїхав додому після житія в расєї
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08.08.2023 22:05 Ответить
Нацики до нациків. "Свій до свого по своє." Хенде хох !
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08.08.2023 22:08 Ответить
Жизнь наладилась. Мужики, рыбалка, самогон. Так скоро нормальноц русской бабой станет, беломор курить, по фене ботать.
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08.08.2023 22:14 Ответить
.
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08.08.2023 22:35 Ответить
успеть вскочить на трап тонущего корабля, для этого нужно иметь талант! На секундочку, данный персонаж имел должность "глава МИД Австрии". Нужно ли разъяснять какая политика в миде Австрии творилась при ней?
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08.08.2023 22:56 Ответить
Воть стою, перед вами,простая рязанская баба,мужем кинутая,)(уйлом станцованая,знала,б не танцевала.
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08.08.2023 22:58 Ответить
Жоріку Депардьє вистачило три дні у новій квартирі в Росії, що подарувало йому пуйло. Потім здриснув. У цієї екс міністерши ще все попереду
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08.08.2023 22:59 Ответить
А де її чоловік? Стало страшно жіть... Надо же. Хай приїде поживе в Авдєєвке
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08.08.2023 23:06 Ответить
...пора и нерукопожатного отправить на болота мацковии, и на кой его Джидду отппавляли ???
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08.08.2023 23:07 Ответить
Амінь
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08.08.2023 23:08 Ответить
Любов зла, полюбиш і пуйла
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08.08.2023 23:09 Ответить
ще одна навозна муха нєдоросії
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08.08.2023 23:24 Ответить
недоносії
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09.08.2023 02:33 Ответить
Видимо что очень "хороший " человек , изо всюду гонят.
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09.08.2023 00:28 Ответить
гарна людина ні за що не буде відплясувати з ******.
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09.08.2023 09:06 Ответить
кричать будешь по-рязански
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09.08.2023 07:59 Ответить
Їбанатка
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09.08.2023 13:47 Ответить
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