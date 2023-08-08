Танцевавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала жить в Россию

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, танцевавшая на своей свадьбе с Владимиром Путиным, переехала в РФ и сейчас живет в российской деревне Петрушово в Рязанской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Кнайсль рассказала журналистам, что в сентябре 2020 года она якобы была вынуждена покинуть Австрию из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу. После этого она поселилась во Франции, а затем переехала в Ливан. Когда экс-министр переехала в Россию, Кнайсль не уточнила.

Также она утверждает, что видела российского президента Путина в последний раз в 2019 году.

"Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего" — сказала Кнайсль, рассказывая о жизни в Петрушово.

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Бывшый австрийский министр добавила, что в Петрушово она продолжает писать книги, занимаеться преподаванием, также ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. при СПбГУ. На сайте университета Кнайсль значится руководителем центра.

Напомним, в августе 2018 года на свадьбе Кнайсль присутствовал Путин.

В начале июня 2021 года Кнайсль была назначена в совет директоров "Роснефти". В мае 2022 года после полномасштабного российского вторжения Кнайсль покинула этот пост.