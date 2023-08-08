В течение 8 августа россияне нанесли 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов россиян по территории Украины в течение 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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