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Генштаб ВС (4304) обстрел (20241)

В течение 8 августа россияне нанесли 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов россиян по территории Украины в течение 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

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примушують до мирноi угоди, скотиняки. а через 3,4 мiсяци опьять 25.
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08.08.2023 22:01 Ответить
з мацкалями нiчого укладати не можна. бо то е смертний вирок Украiнi.
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08.08.2023 22:03 Ответить
тiльки хард рок-н-ролл, ракети по iншому. тодi буде паритет! чи протянемо? займiть грошi, купить де завгодно, Iран, Корея П, якщо захид не надае.
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08.08.2023 22:06 Ответить
 
 