В США не видят признаков причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Соединенных Штатах не видят признаков того, что российская ЧВК "Вагнер" была каким-то образом причастна к перевороту в Нигере.
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы, безусловно, видим, как "Вагнер" пытается воспользоваться этой ситуацией всякий раз, когда она возникает в Африке. Но мы, как я говорил ранее, не видели никакой роли "Вагнера" в подстрекательстве этой попытки захвата (власти. – Ред.)",- отметил он.
Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты не наблюдают признаков военного присутствия ЧВК "Вагнер" в Нигере.
В то же время, по его словам, в Вашингтоне видели, как Пригожин "публично праздновал" случившееся в Нигере. Кроме того, представитель Госдепа скептически высказался по поводу появления российских флагов в толпе захвативших власть в Нигере сторонников хунты.
Напомним, Associated Press сообщало, что хунта в Нигере в конце июля обратилась к ЧВК "Вагнер" с просьбой оказать военную помощь.
Пожалуйста, подождите...
Мы не одни такие?))
Давно окулиста посещал?
это про баканова вы?
За які б членів цих спецслужб ще років 60 назад закатувала б до смерті контррозвідка та розібрала б як свиней на м'ясо для дослідів.
І мова була ж явно не про Україну, а про США та їх заяви. Навіщо сюди приплітати українські спецслужби?
Цемаха выкрадали.... А у вас всё зарождается. Прямо как зеля какой-то)))
А я не приплетаю, а сравниваю. Это вы, как бы прослуживший в спецслужбах США лет двадцать, даёте им оценку)))
А можна якісь факти як це їх "все бачення" в їх плануванні проявляється? Тому що лише якісь одні обсери.
І заодно порадьте голлівудські фільми про роботу спецслужб на які ви посилаєтесь хочу трохи розслабитись, поржати.
А можна якісь факти як це їх "не бачення" проявляється?
"Тому що лише якісь одні обсери."
У диванных клоунів.
До того ж було чітко наведено список обсерів. Тому навіщо ТИ ставиш питання на яке дано відповідь? Якщо ТИ вважаєш що Афган, "Київ за 3 дня" не обсери, то проблема в тобі і тебе час відправляти на списання.
"ы" - а ясно гузня...
Трансгендерами через гіперпростір розбомбимо москву.
Вас ментальну русню для якої думаючі громадяни це порок в реактор живцем згружати треба.
Стосовно того що Україну примушують до перемовин та пом'ягшення позиції, про територіальні уступки..
Ці розмови, якщо хтось забув були вже рік назад! І так само обережно нили про початок перемовин десь на зиму на Новий рік. От мовляв якщо Україні не вдасться переломити то треба буде щось робити..оці всі соплі та наративи.
Потім вони зрозуміли, що надавши обіцяну зброю, ( а старий Джо здуру ще й ленд-ліз підписав), примушення до перемовин та збереження свинособакії може накритись мідним тазом!! Тому саліванське крило максимально затягнуло надання зброї давши змогу оркам окопатися та забетоніруватись по самі вуха. І як тільки після зими ще болото не підсохло, як погань різних мастей почала підганяти з наступом. Типу Давай-давай!! ми ж дали майже сотню танків, чого стоїте?!! Нарешті, тільки наші почали рухатись та робити попередні дії як знову та погань саліванська завила - Ні! це не наступ!! це якась фігня! ви ж бачили як ми в Іраку все розносили?! то ви теж давайте так!! Що? 15 Бредлі втратили на мінах?! Ну добре, ми ще дамо. Теж 15. А заміновані сотні кілометрів - обходьте!! Нічого страшного, ми у Бундесвері тут всі експерти і все бачимо!! Обходьте!! ....Що?! ЗСУ вже почали росколупувати Першу лінію оборони?! Так це вже не жарти - всі бігом на CNN і давайте примушувати Україну до мирняку!! А Блінкина до Байдена не пускайте навіть близько!!.. Коли там Бернс знову у Помийку почеше?! Робимо ставки.
Надіються, що зможуть якось використати вагнерів проти #уйла. Адже вагнери вже раз зробили вигляд, що підняли бунт - тому можуть і знову, США це й потрібно.
А дописувачі тут про політику ніби зовсім не знають. Це ми тут в коментарях можемо казати, що заманеться, а велика політика - це шахи, хто кого найхитріше наї бе. Тому важливо, щоб Україна отримувала озброєння, а все інше - лише тема для марних розмов.