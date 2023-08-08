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Новости За рубежом
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Миллер (302) переворот (301) ЧВК Вагнера (1281) Нигер (1)

В США не видят признаков причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нігер

В Соединенных Штатах не видят признаков того, что российская ЧВК "Вагнер" была каким-то образом причастна к перевороту в Нигере.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, безусловно, видим, как "Вагнер" пытается воспользоваться этой ситуацией всякий раз, когда она возникает в Африке. Но мы, как я говорил ранее, не видели никакой роли "Вагнера" в подстрекательстве этой попытки захвата (власти. – Ред.)",- отметил он.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты не наблюдают признаков военного присутствия ЧВК "Вагнер" в Нигере.

В то же время, по его словам, в Вашингтоне видели, как Пригожин "публично праздновал" случившееся в Нигере. Кроме того, представитель Госдепа скептически высказался по поводу появления российских флагов в толпе захвативших власть в Нигере сторонников хунты.

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Напомним, Associated Press сообщало, что хунта в Нигере в конце июля обратилась к ЧВК "Вагнер" с просьбой оказать военную помощь.
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Топ комментарии
+11
чи не хочуть бачити?
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08.08.2023 21:49
+8
как зеля не хотел видеть подготовки кацапов?

Мы не одни такие?))
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08.08.2023 21:56
+5
вони і в Криму з клінічним пацифістом Абамою нічого не бачили поки Путлер офіційно не оголосив про аннексию
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08.08.2023 22:37
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чи не хочуть бачити?
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08.08.2023 21:49 Ответить
как зеля не хотел видеть подготовки кацапов?

Мы не одни такие?))
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08.08.2023 21:56 Ответить
Вагнеровцы в Беларуси чтобы присоединить Беларусь как Минский федеральный округ к рабссее.
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08.08.2023 21:57 Ответить
Она и так пристроена. Из с Беларуси в Африку перекидывают.
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08.08.2023 22:19 Ответить
Из ЮАР БНР не сделать. Рабссиянам ЮАР не нужна, а вот от Минского федерального округа с составе рабссеии рабссияне и писаится и плакать кипятком будут. И простят своему путлеру поражение в Украине.
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08.08.2023 22:30 Ответить
скоро побачать.. мабуть иам є корисні копалини як в Іраку
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08.08.2023 22:02 Ответить
мабуть там є нафта, природний газ, кам'яне вугілля, залізна руда, поклади руд олова, молібдена, ніобія і тантала. А ще кожний третій люмен з лампочки француза вилітає за рахунок нігерського урану. За розвіданими запасами урану Нігер на п'ятому місці, а по видобутку - на четвертому після Казахстану, Канади та Австралії.
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08.08.2023 23:37 Ответить
заколихують самі себе.
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08.08.2023 23:21 Ответить
Миллер, Миллер…

Давно окулиста посещал?
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08.08.2023 21:51 Ответить
Може, так воно і є. Бо якщо б це організувала кацапія через вагнера, то вони б там зразу проявились, не очікували б запрошення від тої хунти. А може я і неправий, і запрошення було розігране. Нам звідси мало що видно, і не треба забувати, що пів Африки вже застовбили кітайози.
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08.08.2023 23:00 Ответить
Зовсім осліпли!
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08.08.2023 21:51 Ответить
США багато чого не бачить. Гедонізм, деградація спецслужб та перенасичення їх агентурою противників.
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08.08.2023 21:55 Ответить
"деградація спецслужб та перенасичення їх агентурою противників."

это про баканова вы?
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08.08.2023 22:02 Ответить
Це про тих що просрали Вектор, Афган, "Київ за 3 дня" і інші перли.

За які б членів цих спецслужб ще років 60 назад закатувала б до смерті контррозвідка та розібрала б як свиней на м'ясо для дослідів.
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08.08.2023 22:09 Ответить
Т.е. в хотите сказать что в Украине спецслужбы работают лучше?
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08.08.2023 22:12 Ответить
А вони у нас є чи хоча б були? Наші спецслужби тільки зароджуються.

І мова була ж явно не про Україну, а про США та їх заяви. Навіщо сюди приплітати українські спецслужби?
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09.08.2023 00:31 Ответить
Не знаю что там у вас зарождается, Червинский на киче и т.д.

Цемаха выкрадали.... А у вас всё зарождается. Прямо как зеля какой-то)))

А я не приплетаю, а сравниваю. Это вы, как бы прослуживший в спецслужбах США лет двадцать, даёте им оценку)))
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09.08.2023 06:30 Ответить
Все вони бачать. Ніякої деградації спецслужб нема, це лише диванні зрадоботи бачать що про роботу спецслужб знають лише з голлівудських фільмів.
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08.08.2023 22:20 Ответить
"Все вони бачать" - бо так сказали ви?)

А можна якісь факти як це їх "все бачення" в їх плануванні проявляється? Тому що лише якісь одні обсери.

І заодно порадьте голлівудські фільми про роботу спецслужб на які ви посилаєтесь хочу трохи розслабитись, поржати.
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09.08.2023 00:37 Ответить
"вони не бачать" - бо так сказалы вы?
А можна якісь факти як це їх "не бачення" проявляється?

"Тому що лише якісь одні обсери."
У диванных клоунів.
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09.08.2023 02:04 Ответить
Не переводь стрілки.

До того ж було чітко наведено список обсерів. Тому навіщо ТИ ставиш питання на яке дано відповідь? Якщо ТИ вважаєш що Афган, "Київ за 3 дня" не обсери, то проблема в тобі і тебе час відправляти на списання.

"ы" - а ясно гузня...
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09.08.2023 05:24 Ответить
Усунутий хунтою, обраний президент Нігеру, Базума, прямо просить захистити його країну від вагнерів з якими співпрацює хунта, а сша прислали нам трансфермера, сорі трангендера.. Замість ATACMS, мабуть.
Трансгендерами через гіперпростір розбомбимо москву.
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08.08.2023 21:58 Ответить
які тупі ці американці ! звісно власівську ганчірку можно купити в любому сувенірному магазині Нігера ! в 2014 ці ганчірки з'явились на Донбасі і Харкові бо їх привезли кацапи "активісти" на автобусах з кацапії .
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08.08.2023 22:01 Ответить
А ти ***** розумний?
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08.08.2023 22:23 Ответить
у всякому випадку аналізувати вмію .
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08.08.2023 22:34 Ответить
О як я це зразу не помітив і вступив в діалог. Прямо руснява біомусорна класика про "а ти чо самий умний?".

Вас ментальну русню для якої думаючі громадяни це порок в реактор живцем згружати треба.
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09.08.2023 05:28 Ответить
Там наче пів Африки вже під вагнером, а вони не бачать
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08.08.2023 22:01 Ответить
набралиись опыта у Украины, ддороги строят))
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08.08.2023 22:03 Ответить
та и я не вижу тоже. В целом весёлые ребята---местами октябрята.
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08.08.2023 22:13 Ответить
А что это за автомат у пацана ?
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08.08.2023 22:22 Ответить
іх не виробляли тільки ледарі, або ті, в кого цього гівна повно залишилося ще з часів совєтів.
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08.08.2023 23:51 Ответить
вагнерам зараз мабуть не до переворотів . У Африці в них почалися проблеми з Аль Каїдою . Вчора на тг каналах мелькало повідомлення про те що бойовики Аль Каїди оточили їхню базу , в якомусь африканському селі .
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08.08.2023 22:23 Ответить
Звичайно вони не бачать. Вони и свинособачу ракету, яка впала у Польщі наказали "не бачити".

Стосовно того що Україну примушують до перемовин та пом'ягшення позиції, про територіальні уступки..

Ці розмови, якщо хтось забув були вже рік назад! І так само обережно нили про початок перемовин десь на зиму на Новий рік. От мовляв якщо Україні не вдасться переломити то треба буде щось робити..оці всі соплі та наративи.
Потім вони зрозуміли, що надавши обіцяну зброю, ( а старий Джо здуру ще й ленд-ліз підписав), примушення до перемовин та збереження свинособакії може накритись мідним тазом!! Тому саліванське крило максимально затягнуло надання зброї давши змогу оркам окопатися та забетоніруватись по самі вуха. І як тільки після зими ще болото не підсохло, як погань різних мастей почала підганяти з наступом. Типу Давай-давай!! ми ж дали майже сотню танків, чого стоїте?!! Нарешті, тільки наші почали рухатись та робити попередні дії як знову та погань саліванська завила - Ні! це не наступ!! це якась фігня! ви ж бачили як ми в Іраку все розносили?! то ви теж давайте так!! Що? 15 Бредлі втратили на мінах?! Ну добре, ми ще дамо. Теж 15. А заміновані сотні кілометрів - обходьте!! Нічого страшного, ми у Бундесвері тут всі експерти і все бачимо!! Обходьте!! ....Що?! ЗСУ вже почали росколупувати Першу лінію оборони?! Так це вже не жарти - всі бігом на CNN і давайте примушувати Україну до мирняку!! А Блінкина до Байдена не пускайте навіть близько!!.. Коли там Бернс знову у Помийку почеше?! Робимо ставки.
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08.08.2023 22:24 Ответить
куйло із байдою договорняк давно мають,,,Ти не нападай ні на одну країну НАТО,а я закрию очі на терористів "вагнера" (США не будуть голосувати.що вони терористи )і не дам Україні далекобійної зброї,щоб нею не стріляли по твоїй території,так само я, американський байда,пролобіюю, щоб ціна на твою нафту нижче як 60 баксів не падала.А Україну можеш нищити всім ,чим маєш ,і як вважаєш за потрібне.куйло відповів - (thank you Вiden)))
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08.08.2023 22:25 Ответить
Недавно російські і китайські військові кораблі біля Аляски крутилися. Чи обов'язково чекати висадки десанту щоб побачити ескалацію, що росіяни вже поступово починають на ... вертіти США ? Спочатку "випадково" атакують літаки, потім біля Аляски труться, а потім не побачивши достатньої реакції попруть серед ночі як в Україні в 2022 році.
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08.08.2023 22:35 Ответить
вони і в Криму з клінічним пацифістом Абамою нічого не бачили поки Путлер офіційно не оголосив про аннексию
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08.08.2023 22:37 Ответить
США намагаються знайти, хто з кацапів підійде на роль "так, він с*чий син, але він - наш с*чий син".
Надіються, що зможуть якось використати вагнерів проти #уйла. Адже вагнери вже раз зробили вигляд, що підняли бунт - тому можуть і знову, США це й потрібно.

А дописувачі тут про політику ніби зовсім не знають. Це ми тут в коментарях можемо казати, що заманеться, а велика політика - це шахи, хто кого найхитріше наї бе. Тому важливо, щоб Україна отримувала озброєння, а все інше - лише тема для марних розмов.
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08.08.2023 23:15 Ответить
 
 