В распоряжении Пентагона осталось около $6 миллиардов на помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пентагон располагает еще 6,2 миллиардами долларов, которые пойдут на пакеты помощи для Украины.
Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.
Она проинформировала, что у Пентагона сейчас 6,2 млрд долларов, которые предназначены для финансирования Украины. Эти средства были обнаружены после бухгалтерской ошибки, из-за которой прогнозируемая стоимость помощи для Украины оказалась на миллиарды долларов выше реальной.
При этом Сингх отказалась комментировать, планирует ли Пентагон требовать у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.
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+16 Snart
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+16 Сеня Тузик
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+7 Игорь Литвинюк 575799d2
показать весь комментарий08.08.2023 22:19
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Пожалуйста, подождите...
Клован може підвести - але після Вільнюса його семимильними кроками повертають у стійло і далі буде.
жаль тільки, що "Слава Україні" тільки така в світі.....
слава у війні....
Більше схоже, що це ти і тобі подібні, напились якогось шмурдяка і знаходитесь в алкогольному угарі. Причому далеко не перший рік.
Я х..й повірю в таку "бухгалтерську помилку" хіба що по квоті фріков в бухгалтерію Пентагону набрали бодіпозитивних небінарних чорних трансгендерів, для яких "бухгалтерія" - це від слова "бухати".
Як гадаєте, він нарешті запрацює коли-небудь?
Закон про лендліз є, проте в тексті SHALL - значення слова спотворено, не рекомендують його використовувати, тому що воно не зобовязує - тобто коли в президента зявиться бажання, тоді він виконає закон про лендліз, поки бажання немає.
Це як в указі президента "можуть бути обмежені права" наприклад на виїзд за кордон, а по факту, прикордонники розуміють "що точно обмежені", а якщо дійде до суда, то суд скаже що указ не нічого не обмежував...
https://www.merriam-webster.com/dictionary/shall
-used to express what is inevitable or seems likely to happen in the future
we shall have to be ready; we shall see
-used to express simple futurity: when shall we expect you
-used to express determination: they shall not pass
-used to express a command or exhortation (це тлумачення також підходить)
you shall go
-used in laws, regulations, or directives to express what is mandatory
it shall be unlawful to carry firearms
archaic
a: will have to : MUST
b: will be able to : CAN
Там may сумнівніше, але я його інтерпретую - President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles - як таке, що відноситься вибору (президентом) to lend or lease, а не до самого факту: хоче робить, хоче не робить.
Хоча воно наплювало і на shall: Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine under an agreement entered into under subsection (a) to ensure timely delivery of the article to that Government.
Мерзота !
https://www.plainlanguage.gov/guidelines/conversational/shall-and-must/
АП просить допомоги, та не згадує про лендліз...
Якщо лендліз не продовжать, то потім скажуть Україна не просила, тому - лендлізу не було...
But legal drafters use "shall" incessantly. They learn it by osmosis in law school, and the lesson is fortified in law practice.
Ask a drafter what "shall" means, and you'll hear that it's a mandatory word-opposed to the permissive "may". Although this isn't a lie, it's a gross inaccuracy. . . Often, it's true, "shall" is mandatory. . . - от в Штатах законотворці і вживають.
І автор то писав у 2001 ще.
Ми з Вами вже погодилися, що наші мовчать (Залужний вже на межі, щоб озвучити), бо чимось їх "партнЬОри" конкретно притисли.
Возможно, первое и главное, о чем Украине следует просить Конгресс США - продлить срок действия лендлиз-22 еще минимум на год. Продление срока лендлиз-22 Конгрессом США даст возможность Украине получить готового оружия во много раз больше, чем по всем бесплатным программам/каналам вместе взятым.
Ні. Бо тоді б не городили цей город.
Нате почитайте і перестаньте плутати стадо: воно й так непритомне.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ118/uslm/PLAW-117publ118.xml
Тобто по факту лендліз безкоштовний, або може бути оплачений через 50-100 років.
А "єксперти" типа арестовича, розповідали в січні 2023 - що краще "халява", замість лендліза
а літом 2023, ці ж "єксперти", дивуються що "халяви" для наступу не вистачає.
Бо ніхто не читав, а кричать.
Наприклад, в 2022 фінансовому році, Конгрес виділив кошти, а адміністрація "не всигла" підписати на 4млрд - і кошти вернулиь в бюджет.
4млрд це велика сума, на 01.10.2022 - на яку не поставлено зброї
На 01.08.2023 - вся поставлена зброя складає менше 20млрд - тобто не поставка на 20% на сьогодні
Конгрес кошти дає, голосує лендліз - адміністрація, чомусь "затягує" поставки.
Для оборони вистачить.
Потужного наступу - ні.
Літаків в цьому році не буде, і за такого фінансування навряд чи Україна отримає в достатній кількості в наступні роки.
Как утверждает Иларионов даже в плюс начали выходить
Согласно их статистике, за 2022 год продавая нефть, газ, алмазы и прочее под санкциями "из ада" - заработали на 110млрд больше чем в 2021 году
Причина санкции ввели на импорт, а на экспорт не ввели
В итоге деньги идут, а тратить нет возможности, кроме финансирования войны
25 июня 2021 год.
Президент США Джо Байден пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани "устойчивое" партнерство! и поддержку! на фоне вывода американских войск и эскалации насилия талибов.
Талибы уже проиграли войну.))
Как было с 4млрд в 2022 финансовом году
На сейчас поставленная военная помощь, меньше 20млрд
то 6млрд + 4млрд (которые вернулись в бюджет) - получается, что на 50% администрация поставила меньше
чем выделил денег Конгрес
ч
Бидло тупе: саме не знає і ще сміє до людей визвірятися.
Хай всім цим горлопанам-брехунам і союзничкам теж так допомога йде.
Кров наших хлопців і дівчат на їхніх руках.
Про що ви пишете ?
1. штатівці вже неодноразово присилали своїх перевіряльників і жодного разу порушень щодо використання зброї (зокрема, звинувачення в продажах чи контрабанді) чи коштів НЕ ВИЯВЛЯЛИ.
2. "святі" і "непорочні" американці, які ******* голосно повчати весь світ, так тупо налажали аж на 6,2 млрд. Ай-яй-яй, проХВесіонали, нічого не скажеш. Ці кошти "діячі" повинні використати в себе на закупівлю озброєнь Україні.
Тільки вони зовсім не поспішають це робити: а часу лишилося до 30,09,2023,
Ни в наличном, ни в безналичном электронном виде.
Все эти деньги крутятся внутри США.
Просто в графе "назначение платежа" меняется пара слов.
Поставки реальных вооружений на выходе из США составляют менее 5% от изначально выделенных. Остальные 95% если не больше - крутятся исключительно внутри США