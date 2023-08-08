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Пентагон (1214) пособие (594)

В распоряжении Пентагона осталось около $6 миллиардов на помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Пентагон располагает еще 6,2 миллиардами долларов, которые пойдут на пакеты помощи для Украины.

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что у Пентагона сейчас 6,2 млрд долларов, которые предназначены для финансирования Украины. Эти средства были обнаружены после бухгалтерской ошибки, из-за которой прогнозируемая стоимость помощи для Украины оказалась на миллиарды долларов выше реальной.

При этом Сингх отказалась комментировать, планирует ли Пентагон требовать у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.

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Топ комментарии
+16
А в чому пісець? 6,2млрд. ще є, аудит проведуть і ще найдуть помилок на 10млрд., і конгрес скоріше позитивно проголосує за потреби - підтримка серед громадян/виборців поки значна.
Клован може підвести - але після Вільнюса його семимильними кроками повертають у стійло і далі буде.
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08.08.2023 22:12
+16
без допомоги буде *******. А з такой допомогою як зараз - ******* буде теж, але пізніше.
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08.08.2023 22:32
+7
без військової допомоги від США буде дуже скрутно, і це дуже м,ягко написав
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08.08.2023 22:19
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пiсец пiдкрався непомiтно
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08.08.2023 22:08 Ответить
А в чому пісець? 6,2млрд. ще є, аудит проведуть і ще найдуть помилок на 10млрд., і конгрес скоріше позитивно проголосує за потреби - підтримка серед громадян/виборців поки значна.
Клован може підвести - але після Вільнюса його семимильними кроками повертають у стійло і далі буде.
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08.08.2023 22:12 Ответить
Навіть «день подяки» з переляку «вигада» )))
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08.08.2023 22:16 Ответить
В тім, що у пентагону лишилося 6, а фактично десь 3 мільярди знову винуватий Зєля, да?
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09.08.2023 04:02 Ответить
Меньше половины американцев уже за продолжение помощи.
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08.08.2023 22:34 Ответить
Та ладно) даже не мечтай. Около 34% не против отправки войск. Так что «мимо.
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08.08.2023 22:44 Ответить
Ну ну, скоро посмотрим.
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08.08.2023 23:00 Ответить
Кацап, смотри на восток. Тебя там ждут)
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08.08.2023 23:43 Ответить
Та ладно зайди на YAHOO там вже не пишуть про війну в Україні.
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08.08.2023 23:16 Ответить
Може ще на яндекс зайти?)))
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08.08.2023 23:42 Ответить
практично кожен заходжу на яху і справа є невеликий список з 10 найпопулярніших тем за добу і війна в Україні там завжди в топ 10!

жаль тільки, що "Слава Україні" тільки така в світі.....

слава у війні....
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09.08.2023 09:33 Ответить
то може купити штук 300 Атакамсів для ЗСУ ?
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08.08.2023 22:10 Ответить
нашо нам 300? мiст зруйнувати? а далi вони не лiтають.
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08.08.2023 22:17 Ответить
знищити склади БК, аеродроми , пускові установки , штаби і мости теж .
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08.08.2023 22:21 Ответить
йе С-300 у нас. такеж ак i атакмс. чому не нищать?
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08.08.2023 22:25 Ответить
для С-300 роботи повно кожного дня і ракет до них не так багато . ви можливо не знаєте в Канаді , що до нас кожного дня прилітає 30-60 кацапських ракет а ППО сильно не вистачає .
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08.08.2023 22:40 Ответить
то дуже складно для емігрантського розуму. там проблеми вирішують так - нема хліба?! То їжте марципани!... Мінні поля?! так обходьте!!
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08.08.2023 23:03 Ответить
Купи. Разом з Ахметовим, Коломойським, Пінчуком..... За "живі" гроші, не лише США ATACMS продадуть, а і рашисти Кинжали разом з МіГами і головю Медведєва на підносі, як бонус. Але "чомусь" вілли, яхти, та Роллс-Ройси, нашим мільярдерам потрібніші від допомоги ЗСУ.
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08.08.2023 22:20 Ответить
ти знову напився самогону ?
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08.08.2023 22:23 Ответить
Це вся твоя відповідь на претензію, що українські мільярдери жирують, а вітчизняні "патріоти" вимагають щось від інших країн, замість спитати спочатку з тих, хто роками "кормився" з України?
Більше схоже, що це ти і тобі подібні, напились якогось шмурдяка і знаходитесь в алкогольному угарі. Причому далеко не перший рік.
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08.08.2023 22:27 Ответить
перегортав Форбс Україна не знаходжу свого прізвища ? мабуть якась помилка !
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08.08.2023 22:45 Ответить
Вони тобі що - Амазон?!! Ти дякуй не забувай.
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08.08.2023 22:27 Ответить
дякую зате що порізали літаки і ракети ! бо комуняки всі до одного віддали б кацапам !
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08.08.2023 22:47 Ответить
Це вони так дипломатично намагаються натякнути, що лавочка зачиняється?
Я х..й повірю в таку "бухгалтерську помилку" хіба що по квоті фріков в бухгалтерію Пентагону набрали бодіпозитивних небінарних чорних трансгендерів, для яких "бухгалтерія" - це від слова "бухати".
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08.08.2023 22:16 Ответить
вони списували не як БУ, а як нове, яке мало йти на заміну. Зараз чогось прийшли до виводу, що то не дуже правильно. (мабуть дійшло, що в такому разі обновлять свій парк чисто за рахунок допомоги Україні навіть не витративши цента).
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08.08.2023 22:31 Ответить
без військової допомоги від США буде дуже скрутно, і це дуже м,ягко написав
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08.08.2023 22:19 Ответить
без допомоги буде *******. А з такой допомогою як зараз - ******* буде теж, але пізніше.
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08.08.2023 22:32 Ответить
а взагалі без допомоги нас би вже не було, і не іх вина що нас готовили до шашликів і дорогу з Криму до Маріка для кацапів то ми за свої гроші стелили, тому хто нам винен що ми замість зброї маемо тільки сподівання на іх допомогу?
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08.08.2023 23:31 Ответить
ця сума 6,2 лярди -це до кінця поточного фінансового року. тобто до 30.09. а з 01.10. починається новий фінансовий рік. тож мабуть і федеральний бюджет там мають прийняти до 01.10. а Курт Волкер ще в червні говорив, що на наступний рік США планують виділити Україні близько 60 лярдів військової та економічної допомоги. хтозна, побачимо.
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08.08.2023 22:59 Ответить
А ленд-ліз?

Як гадаєте, він нарешті запрацює коли-небудь?
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08.08.2023 23:01 Ответить
та він і зараз працює. тільки поки безплатно.
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08.08.2023 23:05 Ответить
про бесплатну "шару", котра мовляв краще за лендліз - це провокація арестовича та інших єкспертів

Закон про лендліз є, проте в тексті SHALL - значення слова спотворено, не рекомендують його використовувати, тому що воно не зобовязує - тобто коли в президента зявиться бажання, тоді він виконає закон про лендліз, поки бажання немає.

Це як в указі президента "можуть бути обмежені права" наприклад на виїзд за кордон, а по факту, прикордонники розуміють "що точно обмежені", а якщо дійде до суда, то суд скаже що указ не нічого не обмежував...
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08.08.2023 23:49 Ответить
Навпаки, там все в порядку з shall.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/shall

-used to express what is inevitable or seems likely to happen in the future

we shall have to be ready; we shall see

-used to express simple futurity: when shall we expect you

-used to express determination: they shall not pass

-used to express a command or exhortation (це тлумачення також підходить)

you shall go

-used in laws, regulations, or directives to express what is mandatory

it shall be unlawful to carry firearms

archaic

a: will have to : MUST

b: will be able to : CAN

Там may сумнівніше, але я його інтерпретую - President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles - як таке, що відноситься вибору (президентом) to lend or lease, а не до самого факту: хоче робить, хоче не робить.

Хоча воно наплювало і на shall: Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine under an agreement entered into under subsection (a) to ensure timely delivery of the article to that Government.

Мерзота !
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09.08.2023 01:06 Ответить
Тут різниця

https://www.plainlanguage.gov/guidelines/conversational/shall-and-must/

АП просить допомоги, та не згадує про лендліз...

Якщо лендліз не продовжать, то потім скажуть Україна не просила, тому - лендлізу не було...
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09.08.2023 01:22 Ответить
Про shall не погоджуюсь. У Вашому посиланні, власне, все є.

But legal drafters use "shall" incessantly. They learn it by osmosis in law school, and the lesson is fortified in law practice.

Ask a drafter what "shall" means, and you'll hear that it's a mandatory word-opposed to the permissive "may". Although this isn't a lie, it's a gross inaccuracy. . . Often, it's true, "shall" is mandatory. . . - от в Штатах законотворці і вживають.

І автор то писав у 2001 ще.
Ми з Вами вже погодилися, що наші мовчать (Залужний вже на межі, щоб озвучити), бо чимось їх "партнЬОри" конкретно притисли.
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09.08.2023 02:02 Ответить
К сожалению, законом о лендлиз-22 Конгрессом США предоставлены только полномочия Президенту США по передаче готового оружия с военных складов США, но в нем нет никаких обязательных для выполнения Госдепом указаний Конгресса США по сумме, по количеству, номенклатуре и срокам передачи оружия в рамках лендлиз-22 . К сожалению, срок предоставленных полномочий уже почти истек, а полномочия так и не были использованы.
Возможно, первое и главное, о чем Украине следует просить Конгресс США - продлить срок действия лендлиз-22 еще минимум на год. Продление срока лендлиз-22 Конгрессом США даст возможность Украине получить готового оружия во много раз больше, чем по всем бесплатным программам/каналам вместе взятым.
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09.08.2023 02:04 Ответить
чого ти тут на форумі це пишеш? пиши відразу у Білий дім до Байдена. )
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09.08.2023 01:13 Ответить
ленд-лиз, возможно предполагает перед собой экономический аудит, насколько платежеспособна страна которой будут поставки. и возможно какие-то высокие должности из-за не самой лучшей финансовой ситуации Украины, дают низкую оценку. уточняю, это только лично мое мнение, никаких данных по этому вопросу у меня нет.
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08.08.2023 23:20 Ответить
Ви закон про ленд-ліз читали ?
Ні. Бо тоді б не городили цей город.

Нате почитайте і перестаньте плутати стадо: воно й так непритомне.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ118/uslm/PLAW-117publ118.xml
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09.08.2023 01:17 Ответить
Саме приємне, що для України вилучили пункт про "термін оплати в 5 років", та не встановили нового.

Тобто по факту лендліз безкоштовний, або може бути оплачений через 50-100 років.

А "єксперти" типа арестовича, розповідали в січні 2023 - що краще "халява", замість лендліза

а літом 2023, ці ж "єксперти", дивуються що "халяви" для наступу не вистачає.
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09.08.2023 01:35 Ответить
І наші барани повторюють цю брехню.
Бо ніхто не читав, а кричать.
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09.08.2023 02:03 Ответить
Я думаю,недоліки перекладу....залишилось 6 млрд,які точно будуть витрачені на допомогу Україні,бо вже виділені...
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08.08.2023 22:24 Ответить
Не точно, кошти виділяють на фінансовий рік (з 1 жовтня)

Наприклад, в 2022 фінансовому році, Конгрес виділив кошти, а адміністрація "не всигла" підписати на 4млрд - і кошти вернулиь в бюджет.

4млрд це велика сума, на 01.10.2022 - на яку не поставлено зброї

На 01.08.2023 - вся поставлена зброя складає менше 20млрд - тобто не поставка на 20% на сьогодні

Конгрес кошти дає, голосує лендліз - адміністрація, чомусь "затягує" поставки.
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08.08.2023 23:41 Ответить
40 миллиардный ленд-лиз был просто мотивирующими словами, все следующие помощи были объявлены отдельно с более мелкими сумами.
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08.08.2023 22:24 Ответить
На цей рік закінчується. Ленд ліз питайте в Байдена. Немає там ні зради ні писця який підкрався чи ще чогось.
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08.08.2023 22:27 Ответить
якщо війна буде довгою,то я думаю ще рік,два це буде той час коли такая хоча б допомога як зараз буде ще нам поступати, і це буде дуже ще добре,потім усе піде на спад,якщо не раніше,а у кацапів судячи по тому що усі прогнози про їх загибання з бабками усе непогано, і воювати вони можуть ще мінімум в такому ж емпі років десь так 5 з мінімум, економіка і усе інше уних працює без проблем,ніхто нічого не знищує
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08.08.2023 22:27 Ответить
Там Блінкена вже вигнали з Капітолія а всі підсобки зайняли салівани і ллють у вуха Джо про перемовини та примушення до поступок неблагодарну Україну. Ви ж бачите цей вий на болотах CNN?!! Кожний день у американських ЗМІ нова статья еспертів та політологів про "у України нічого не виходить".
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08.08.2023 22:36 Ответить
не хочуть що б рашка розвалилася ,вони все ще плекають надію інтегрувати їх у свої ланцюги? можливо сподіваючись на зміни у кремлі ,але це ж ілюзії їх аналітичні інститути помилилися.
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08.08.2023 22:42 Ответить
рєзніков щас пошле телеграму - "грузіть яйця бочками, на всю суму"
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08.08.2023 22:27 Ответить
Ви там ще перерахуйте, можливо ще на цілу авіаносну группу нарахуєте, не буде зайвою якщо ще буде з тамагавками.
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08.08.2023 22:29 Ответить
6,2 млрд доларів - це більше річного військового бюджету України до вторгнення.
Для оборони вистачить.
Потужного наступу - ні.
Літаків в цьому році не буде, і за такого фінансування навряд чи Україна отримає в достатній кількості в наступні роки.
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08.08.2023 22:31 Ответить
нам треба лише 2 потужних бiмби для москви та пiтера. в бюджет укладаемся, я думаю.
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08.08.2023 22:33 Ответить
а дозволять?я не чув що б масово посольства західних країн евакуювали з москви тому це малоймовірно
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08.08.2023 22:45 Ответить
не густо
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08.08.2023 22:34 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки млрд. доларів має у своєму роспоряджені росія, яка, як відомо, на "ісконно руской" теріторії України воює з НАТО?
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08.08.2023 22:38 Ответить
Им пока хватает

Как утверждает Иларионов даже в плюс начали выходить

Согласно их статистике, за 2022 год продавая нефть, газ, алмазы и прочее под санкциями "из ада" - заработали на 110млрд больше чем в 2021 году

Причина санкции ввели на импорт, а на экспорт не ввели

В итоге деньги идут, а тратить нет возможности, кроме финансирования войны
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08.08.2023 23:36 Ответить
Дійсно, "пекельні" санкції, як обіцяв американський поплічник х**ла.
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09.08.2023 01:09 Ответить
У них военный бюджет около 150 млрд $, но не маленькая часть уйдет на флот, рвсн, пограничников и т.д. Другая проблема что они воюют в основном со складов, то есть деньги тратят только на новые производства - ракет, снарядов и т.д.
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09.08.2023 04:58 Ответить
Украинцы, надо сохранять хладнокровие, если уж США ввязалось в эту войну, то взять и все бросить на полпути, будет странно. Только нужно чтоб шапито-95, всерьез занялось борьбой с воровством и коррупцией, поскольку никто не любит воровские и ненадежные руки.
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08.08.2023 22:46 Ответить
США "кинуло на половині шляху" Китай, Корею, В'єтнам, Афганістан... Причому Корею і В'єтнам майже у прямому сенсі, тобто поділивши "навпіл" із супротивником.
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08.08.2023 23:08 Ответить
Про афганистан читать ниже. А Корея и Вьетнам, там все таки иное было, там война была и гибли военные США.
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08.08.2023 23:13 Ответить
а афган они не бросили на полпути?
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08.08.2023 23:09 Ответить
В Афгане они сколько лет были и обустраивали эту неблагодарную страну? И ушли потому, что местная власть решила брать деньги и ничего не делать.
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08.08.2023 23:12 Ответить
ну у нас тоже есть проблемы с неблагодарностью и деньгами, как утверждают некоторые
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08.08.2023 23:24 Ответить
Безусловно, эта проблема есть, о чем и пишу выше. И с этим надо бороться, уже 1,5 года идет война, а подвижек очень мало.
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08.08.2023 23:27 Ответить
Если имеется ввиду, гуляемая в интернете, сумма дебиторской задолженности(а самом деле она может изменяться, а есть ещё просроченная и текущая) то срок ее исковой давности - 3 года. Ааа дальше - списывается на убытки предприятия и оно(предприятие)в следствии этого, ещё и уменьшает сумму прибыли к налогообложению, т.е. государство, в данном случае наше, ещё и не дополучит налог от прибыли. Т.о. по дебиторке этой и другой, в особенности на госпредприятиях, депутатам нужно убрать срок исковой давности. А МО подать в международный розыск предприятия, куда были перечислены деньги государства Украина.
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09.08.2023 01:28 Ответить
Да... Слава США
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09.08.2023 01:33 Ответить
Не пам'ятаю, на якому ресурсі побачила, вирішила зберегти.

25 июня 2021 год.

Президент США Джо Байден пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани "устойчивое" партнерство! и поддержку! на фоне вывода американских войск и эскалации насилия талибов.

Талибы уже проиграли войну.))
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09.08.2023 01:11 Ответить
нищета
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08.08.2023 22:48 Ответить
блеск и нищета?
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08.08.2023 22:57 Ответить
Проблема в том, что они могут "не успеть" все подписать

Как было с 4млрд в 2022 финансовом году

На сейчас поставленная военная помощь, меньше 20млрд

то 6млрд + 4млрд (которые вернулись в бюджет) - получается, что на 50% администрация поставила меньше

чем выделил денег Конгрес

ч
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08.08.2023 23:32 Ответить
Супер ленд-ліз вичерпується
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08.08.2023 23:44 Ответить
А придурки сектанти-віруни вищать до мене вже відколи, (одне з них Зеновій чи Зіновій під ам прапорцем, бравурні горлопани, номерні ідіоти) що ці кошти вже давно освоєні (одразу після виявлених помилок) і відправлені на зброю для України та цвіркають: шо ти переживаєш так за штатівські гроші ? все в порядку.

Бидло тупе: саме не знає і ще сміє до людей визвірятися.

Хай всім цим горлопанам-брехунам і союзничкам теж так допомога йде.

Кров наших хлопців і дівчат на їхніх руках.
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09.08.2023 00:50 Ответить
Направити штатівський аудит для перевірки використання коштів! Занести в базу інтерполу фірми, куди перераховані кошти. Далі, депутатам прийняти рішення - ніяких авансових платежів(предоплат) державним підприємствам і організаціям не перераховути - хочуть співпрацювати з державою Україна, а нема коштів - звертатись до своїх банків - відсотки по тендерним процедурам.
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09.08.2023 01:44 Ответить
Україна - не Афганістан - дати якомусь говну, возомніашему з себе пупа жизні - розворовуаати. Країна в руїнах, до війни південь був майже без питної води, люди топлять у 21сторіччі у селах дровами, коли рядом найбільша в Європі атомка... Ще можна зрозуміти якогось бізнесмена, що щось ховає - може податкова система якась не така, а, коли вже красти те, що і так з таким трудом дійшло в бюджет?)))
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09.08.2023 02:04 Ответить
???

Про що ви пишете ?

1. штатівці вже неодноразово присилали своїх перевіряльників і жодного разу порушень щодо використання зброї (зокрема, звинувачення в продажах чи контрабанді) чи коштів НЕ ВИЯВЛЯЛИ.

2. "святі" і "непорочні" американці, які ******* голосно повчати весь світ, так тупо налажали аж на 6,2 млрд. Ай-яй-яй, проХВесіонали, нічого не скажеш. Ці кошти "діячі" повинні використати в себе на закупівлю озброєнь Україні.

Тільки вони зовсім не поспішають це робити: а часу лишилося до 30,09,2023,
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09.08.2023 02:07 Ответить
Корочє, треба терміново переводити Україну на воєнні рейки, запускати оборонпром і трясти "українських" оліграхів, інакше нам фізда.
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09.08.2023 04:11 Ответить
Русня делает тоже самое, и учитывая что их в разы больше, а бюджет больше раз в 20... беспилотников клепают как сумасшедшие.
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09.08.2023 04:55 Ответить
Из этих пакетов с долларами ни один доллар не покидает территории США.
Ни в наличном, ни в безналичном электронном виде.
Все эти деньги крутятся внутри США.
Просто в графе "назначение платежа" меняется пара слов.
Поставки реальных вооружений на выходе из США составляют менее 5% от изначально выделенных. Остальные 95% если не больше - крутятся исключительно внутри США
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09.08.2023 06:32 Ответить
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09.08.2023 06:49 Ответить
 
 