В распоряжении Пентагона осталось около $6 миллиардов на помощь Украине

Пентагон располагает еще 6,2 миллиардами долларов, которые пойдут на пакеты помощи для Украины.

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что у Пентагона сейчас 6,2 млрд долларов, которые предназначены для финансирования Украины. Эти средства были обнаружены после бухгалтерской ошибки, из-за которой прогнозируемая стоимость помощи для Украины оказалась на миллиарды долларов выше реальной.

При этом Сингх отказалась комментировать, планирует ли Пентагон требовать у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.

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