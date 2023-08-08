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Новости За рубежом
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США (23209) Пенс (104)

Бывший вице-президент США Пенс прошел квалификацию на участие в отборе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пенс,майк

Бывший вице-президент США Майк Пенс прошел квалификацию для участия в первых республиканских дебатах в рамках президентской кампании в США в 2024 году, которые состоятся 23 августа в Милуоки. Об этом сообщила во вторник его предвыборная команда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сначала казалось, что Пенс может не получить права участвовать в дебатах, которые открыты только для тех, кто заручился поддержкой 40 000 индивидуальных доноров.

"Майк Пэнс быстро и легко справился с порогом донора, и он с нетерпением ждет предметных прений, - говорится в заявлении официального представителя команды Пенса Дэвина О'Мелли. - Надеюсь, у бывшего президента Трампа хватит смелости появиться".

Кроме Трампа, Пенса и губернатора Флориды Рона Десантиса, по крайней мере пять других кандидатов стремятся получить квалификации: бывший посол США в ООН Никки Хейли, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор США Тим Скотт.

Читайте также: Если Путин захватит Украину, то с РФ придется воевать американцам, - Пенс
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Топ комментарии
+14
Правильний дядько, підтримує Україну, під час війни відвідував Київ, виступає за збільшення постачання нам зброї. Бажаю йому стати президентом.
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08.08.2023 22:56
+9
Почитайте новини про Пенса.
Якщо коротко - серед кандидатів, у яких є хоч якісь шанси балотуватись на президентські вибори від республіканців, Пенс найбільш адекватний.
Не бачив, щоб він закликав збільшити допомогу, але він точно не закликає її зменшувати і не лякає ескалацією, як Трамп і Десантіс.
Тому, якщо не Байден - то нехай наступним президентом США буде саме Пенс.
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08.08.2023 23:04
+9
Пенс це друг України, релігіозний фанатів це паша мерседе
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08.08.2023 23:15
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У порівнянні з Джо та Доні просто пацан. Якихось 64 рочки.
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08.08.2023 22:42 Ответить
Он религиозный фанатик. Оттого президентом ему не стать. Трамп его взял к себе исключительно чтобы получит голоса фанатиков.
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08.08.2023 22:44 Ответить
Ви хочете сказати , що пан Пенс розважливий та мудрий чоловік ? Чи що його релігійні переконання є чимось поганим ?
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08.08.2023 22:53 Ответить
так історично склалося, що голоси evangelical christian baptists є необхідними для перемоги республіканців
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08.08.2023 22:53 Ответить
Безусловно, однако представитель их не станет Президентом.
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08.08.2023 23:21 Ответить
Пенс це друг України, релігіозний фанатів це паша мерседе
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08.08.2023 23:15 Ответить
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08.08.2023 22:50 Ответить
Що там у нього з бекграудом? Як зараз модно ці англіцизми всюду пхати...
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08.08.2023 22:45 Ответить
є якесь таке передчуття, що Трампа точно не висунуть кандидатом від партії, навіть якщо він і виграє праймериз.
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08.08.2023 22:52 Ответить
Трамп зараз жертва спаплюженого правосуддя а таких в нас *******
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08.08.2023 22:56 Ответить
*******. тільки ця любов може допомогти Трампу виграти праймериз. а висувати кандидата від партії будуть виборщики. а вони можуть висунути когось іншого, щоб не підривати репутацію партії.
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08.08.2023 23:08 Ответить
подивимось
я би зараз інвестував у компанії виробники попкорну
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08.08.2023 23:16 Ответить
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08.08.2023 23:19 Ответить
Smith Wesson Tak ti trampoliub ?
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09.08.2023 00:13 Ответить
Є якісь ідеї чи також Павел дальнобойц , паша просрався з зЕ і цим все сказано , мудік
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09.08.2023 01:18 Ответить
нічого не зрозумів
намагайтесь дотепніше висловлюваться
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09.08.2023 01:41 Ответить
Когда уже Доллар кандидатом станет?
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08.08.2023 22:53 Ответить
Правильний дядько, підтримує Україну, під час війни відвідував Київ, виступає за збільшення постачання нам зброї. Бажаю йому стати президентом.
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08.08.2023 22:56 Ответить
ніт - для Америки він поганий кандидат хоча і відвідував Київ
у нього немає підтримки і ідей для виходу із кризи та розвитку країни
є тількм два варіанти - щоб все було як раніше тобто Байден чи Ньюсом або Трамп
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08.08.2023 23:00 Ответить
Я думаю что у США будет новый и молодой през. Хотя, конечно, пока это непредсказуемо. Но я вижу такой запрос в соцсетях. Хз как оно конечно на местах.
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08.08.2023 23:04 Ответить
из молодых есть два губернатора - Калифорнии Ньюсом и Флориды ДеСантис оба на противоположных сторонах политического спектра
посмотрим - пока ни один из них не проходной общенационально
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08.08.2023 23:11 Ответить
Ньюсом - демократ и уже заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру против действующего президента Байдена. Только в случае, если тот не станет баллотироваться... А такое может случиться. Например, по состоянию здоровья. Всё-таки возраст 80+...
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09.08.2023 01:32 Ответить
Ви забули додати в кінці або на початку свого коментаря: "На мою скромну нікчемну думку."
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09.08.2023 00:22 Ответить
мне все равно кто будет президентом США, главное чтобы была поддержка Украины.
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08.08.2023 23:01 Ответить
если так эгоистично рассуждать то надо быть готовым и к противоположной точке зрения - комромиссным переговорам
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08.08.2023 23:14 Ответить
Это не эгоистично, это честно. Тк выбор президента США - это дело граждан США и украинцы в принципе на это не имеют права никак влиять.
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08.08.2023 23:39 Ответить
Ы в кінці не ставиться троляка впн
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09.08.2023 01:20 Ответить
Почитайте новини про Пенса.
Якщо коротко - серед кандидатів, у яких є хоч якісь шанси балотуватись на президентські вибори від республіканців, Пенс найбільш адекватний.
Не бачив, щоб він закликав збільшити допомогу, але він точно не закликає її зменшувати і не лякає ескалацією, як Трамп і Десантіс.
Тому, якщо не Байден - то нехай наступним президентом США буде саме Пенс.
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08.08.2023 23:04 Ответить
В Америки выборы не так как у нас, где олигарх купил своей кукле место в списке и тот голосует. У них жесточайшие праймериз, когда они участвуют в ряде дебатов, где отвечают на сложные вопросы и ездят по всей стране.
Ни хочу никого обидеть, но в таком раскладе ни Путин, ни Зеленский не смогли бы стать президентами. Просто потому что они слились бы на первых-вторых дебатах.
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08.08.2023 23:07 Ответить
Ой не смеши меня. Донни не сильно умнее Зебила. А уж Буши и Рейган может и потупее. Но они были президентами США. Там все намного сложнее и многое определяет капитал.
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08.08.2023 23:26 Ответить
Они умеют держать удар. Собственно все выборы США об этом. Они выбирают сильных личностей, а не слабаков.
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08.08.2023 23:31 Ответить
Тобто, все як у кацапів? Хто на понтах заявляє "піднімемо нашу державу з колін" - той і виграє?
Цікаво, а що ж в риториці Трампа свідчить про його "вміння тримати удар" - може, залякування своїх виборців втягненням США у Третю світову війну, чи заклики до перемовин на основі територіальних поступок агресору?

Чи в цьому і є сила - по суті підтримувати саме агресора, закликаючи до поступок йому? А мені чогось здавалось, що сила США - це боротьба за демократію, свободу.
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08.08.2023 23:57 Ответить
Нет. Путин ни разу не участвовал в дебатах за 20 лет. Потому что его бы там растоптали. Трамп очень хорош в публичных дебатах. В 16 году он буквально уничтожил фаворита респов - Джеда Буша кажется. Который был умным и имел поддержку партии, но Трамп его попросту превратил в грушу для битья. Потом еще других.
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09.08.2023 00:00 Ответить
Вообще если речь о политической системе то вот отличие США от многих государств, что они выбирают сильных личностей. Как раз потому что у них высокий уровень публичности и политик должен выдерживать давление.

И когда политик сталкивается с реальными проблемами в своей деятельности он пытается их решить, а не делать вид что их не существует как это происходит например у нас или в России, где политики слабохарактерные в своей массе.
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09.08.2023 00:07 Ответить
Вміння красиво пиз діти - це взагалі не показник сильної особистості, це лише показник вмілого популіста.
Повага і навіть така собі дуже погано прихована симпатія Трампа до #уйла після всього, що #уйло наробив - це такий дуже збочений показник сильної особистості, якщо згадати, що Трамп як президент має представляти США перед всім світом.
Тому ні, справа не в реальній особистості, а лише у тупому популізмі. На жаль.
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09.08.2023 00:21 Ответить
Умения в стрессовой ситуации реагировать это показатель личности о котором я писал. То что Трамп при этом популист это факт, но выиграл он праймериз не поэтому. Был бы он популистом, но слабаком, то он бы пролетел.
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09.08.2023 00:25 Ответить
Короче, о чем я написал.
1. Праймериз выбирают людей с сильной личностью. Будь ты умным, талантливым, имей ты поддержку внутри партии, имеешь харизму и прочее. Это тебе не поможет, так как ты не переживешь месяц-два праймериз. Оттого американцы уважают политиков, которые смогли пережить праймериз до конца не потеряв имидж, даже когда они в результате там становятся только пятыми при голосовании. Просто потому что они имеют яйца.

2. У нас со времен СССР выбирают не сильных, а слабых. Так повелось. На данный момент и в Украине, и в России слабохарактерные президенты. В Украине это компенсируется пиаром, в России разработана целая стратегия как удерживать популярность Путина и что ему делать.
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09.08.2023 00:33 Ответить
Вміння швидко знайти, як виставити опонента у невигідному світлі перед аудиторією - це достатній показник сильної особистості?

Яка користь від цього, коли у такої "сильної" особистості не вистачає сміливості захистити ідеологію США перед дикуном з найбільшою кількістю ядерної зброї?

В чому "сила" такої особистості - у готовності поступитись американськими принципами боротьби за свободу заради уникнення можливої Третьої світової війни?
Адже Трамп саме до цього і закликає - щоб Україна поступилась #уйлу тим, що він на даний час окупував.
В чому тут "сила" можливого американського президента? "Сила" визнати, що краще поступитись частиною далекої і чужої для нього України, щоб не втратити щось своє від можливої участі США у Третій світовій війні?
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09.08.2023 00:57 Ответить
Я написал что такое сила. Это не теряться в стрессовой ситуации. Какая разница какие у тебя великолепные принципы, если ты слабак и мямля?
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09.08.2023 01:15 Ответить
Ну от Трамп закликає зафіксувати нинішню лінію зіткнення як новий кордон між Україною і кацапами.
Яка користь від його вміння продовжувати красиво пиз діти? Сьогодні він забив на Україну - завтра може таким же чином забити на східноєвропейських членів НАТО.
Вміння пиз діти - це не сила. Той "сильний" Трамп післязавтра красиво обґрунтує, чому США мусить віддати Аляску, а його виборці скажуть "от який молодець - уникнув Третьої світової, всіх опонентів заткнув, а що в нас території поменшало - так то треба було".
Це. Не. Сила.
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09.08.2023 01:27 Ответить
Красиво болтать это там говорить вещи которые такие правильные и прочее. Это то чего вам не хватает в Трампе как раз. Так что я не знаю какие претензии к Трампу. Он просто говорит не то что вам нравится.
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09.08.2023 01:33 Ответить
Ти ж тута трешся? Пашку даоьнобоя надився , ще розкажи про зЕ ідіотів які вони всі святі, не спорю були і є республіканці за Україну але ти гониш моксовсько трампіський треш як і всі кінчені руське чи однохромосомі, вибирай,,,
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09.08.2023 01:32 Ответить
Я вообще не про Трампа писал, а про отличие выборов в США и у нас. У нас выбирают людей, которых США бы никто не выбрали.
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09.08.2023 01:40 Ответить
Він закликав прискорити надання зброї Україні в КОЖНОМУ своєму інтерв'ю
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08.08.2023 23:16 Ответить
Сприймайте СЛОВА. "Прискорити" можна надання того, що вже вирішено надавати. Наприклад, танки Абрамс.
Ті ж ракети ATACMS треба спочатку вирішити надати, а потім можна казати про прискорення їх надання, щоб між позитивним рішенням і власне передачею кожної партії цих ракет пройшло найменше часу - це і є прискорення.

Пенс - найкращий з тих, хто хоча б теоретично може балотуватись від республіканців. Але передавати ATACMS і F-16 він не закликав і не обіцяв. Він обіцяв продовжити допомогу і це вже дуже добре на тлі Трампа з Десантісом з їх залякуванням ескалацією і закликами до перемовин з #уйлом.

Тому я стільки разів повторював тій же Tetyana Vasylenko й іншим трампістам минулого року, що за словами Трампа про закінчення війни за добу стоїть зовсім не те, що вони там нафантазували. Але ж знадобилось дочекатись, поки Трамп зрештою скаже очевидне - що мав на увазі закінчити війну на нинішній лінії зіткнення, нібито дурням мало було його слів про необхідність відмови України від Криму й НАТО.
Тому й кажу - уважно читайте і слухайте СЛОВА. Це те саме, коли читаєте новини, що "в сенаті закликали", "конгресмени підтримують надання", "група демократів і республіканців закликають передати" - завжди перевіряйте КІЛЬКІСТЬ тих, хто закликав і хто підтримує, тому що у більшості випадків виявиться, що тих сенаторів було півтора десятки зі ста і та "група демократів і республіканців" - це навіть не біля половини, а лише відсотків 10 від загальної кількості, тобто це абсолютна МЕНШІСТЬ, а не позиція більшості від партії чи сенату/Конгресу.
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08.08.2023 23:40 Ответить
Оце козак. А трампа в піч.
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08.08.2023 23:41 Ответить
Это будет лучший вариант для Украины. Он хочет ввести американские войска сюда для помощи наши воинам. Слава Украине!
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09.08.2023 08:49 Ответить
на фоні дональдушки трампєца Пенс просто супер кандидат. але шансів у нього не багато.
якщо трампа не посадять, а я впевнений на 100%, що цього не відбудеться, то у фіналі знову зустрінуться Байден та трамп.
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09.08.2023 09:01 Ответить
 
 