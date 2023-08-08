Бывший вице-президент США Пенс прошел квалификацию на участие в отборе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии
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Бывший вице-президент США Майк Пенс прошел квалификацию для участия в первых республиканских дебатах в рамках президентской кампании в США в 2024 году, которые состоятся 23 августа в Милуоки. Об этом сообщила во вторник его предвыборная команда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, сначала казалось, что Пенс может не получить права участвовать в дебатах, которые открыты только для тех, кто заручился поддержкой 40 000 индивидуальных доноров.
"Майк Пэнс быстро и легко справился с порогом донора, и он с нетерпением ждет предметных прений, - говорится в заявлении официального представителя команды Пенса Дэвина О'Мелли. - Надеюсь, у бывшего президента Трампа хватит смелости появиться".
Кроме Трампа, Пенса и губернатора Флориды Рона Десантиса, по крайней мере пять других кандидатов стремятся получить квалификации: бывший посол США в ООН Никки Хейли, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор США Тим Скотт.
Пожалуйста, подождите...
я би зараз інвестував у компанії виробники попкорну
намагайтесь дотепніше висловлюваться
у нього немає підтримки і ідей для виходу із кризи та розвитку країни
є тількм два варіанти - щоб все було як раніше тобто Байден чи Ньюсом або Трамп
посмотрим - пока ни один из них не проходной общенационально
Якщо коротко - серед кандидатів, у яких є хоч якісь шанси балотуватись на президентські вибори від республіканців, Пенс найбільш адекватний.
Не бачив, щоб він закликав збільшити допомогу, але він точно не закликає її зменшувати і не лякає ескалацією, як Трамп і Десантіс.
Тому, якщо не Байден - то нехай наступним президентом США буде саме Пенс.
Ни хочу никого обидеть, но в таком раскладе ни Путин, ни Зеленский не смогли бы стать президентами. Просто потому что они слились бы на первых-вторых дебатах.
Цікаво, а що ж в риториці Трампа свідчить про його "вміння тримати удар" - може, залякування своїх виборців втягненням США у Третю світову війну, чи заклики до перемовин на основі територіальних поступок агресору?
Чи в цьому і є сила - по суті підтримувати саме агресора, закликаючи до поступок йому? А мені чогось здавалось, що сила США - це боротьба за демократію, свободу.
И когда политик сталкивается с реальными проблемами в своей деятельности он пытается их решить, а не делать вид что их не существует как это происходит например у нас или в России, где политики слабохарактерные в своей массе.
Повага і навіть така собі дуже погано прихована симпатія Трампа до #уйла після всього, що #уйло наробив - це такий дуже збочений показник сильної особистості, якщо згадати, що Трамп як президент має представляти США перед всім світом.
Тому ні, справа не в реальній особистості, а лише у тупому популізмі. На жаль.
1. Праймериз выбирают людей с сильной личностью. Будь ты умным, талантливым, имей ты поддержку внутри партии, имеешь харизму и прочее. Это тебе не поможет, так как ты не переживешь месяц-два праймериз. Оттого американцы уважают политиков, которые смогли пережить праймериз до конца не потеряв имидж, даже когда они в результате там становятся только пятыми при голосовании. Просто потому что они имеют яйца.
2. У нас со времен СССР выбирают не сильных, а слабых. Так повелось. На данный момент и в Украине, и в России слабохарактерные президенты. В Украине это компенсируется пиаром, в России разработана целая стратегия как удерживать популярность Путина и что ему делать.
Яка користь від цього, коли у такої "сильної" особистості не вистачає сміливості захистити ідеологію США перед дикуном з найбільшою кількістю ядерної зброї?
В чому "сила" такої особистості - у готовності поступитись американськими принципами боротьби за свободу заради уникнення можливої Третьої світової війни?
Адже Трамп саме до цього і закликає - щоб Україна поступилась #уйлу тим, що він на даний час окупував.
В чому тут "сила" можливого американського президента? "Сила" визнати, що краще поступитись частиною далекої і чужої для нього України, щоб не втратити щось своє від можливої участі США у Третій світовій війні?
Яка користь від його вміння продовжувати красиво пиз діти? Сьогодні він забив на Україну - завтра може таким же чином забити на східноєвропейських членів НАТО.
Вміння пиз діти - це не сила. Той "сильний" Трамп післязавтра красиво обґрунтує, чому США мусить віддати Аляску, а його виборці скажуть "от який молодець - уникнув Третьої світової, всіх опонентів заткнув, а що в нас території поменшало - так то треба було".
Це. Не. Сила.
Ті ж ракети ATACMS треба спочатку вирішити надати, а потім можна казати про прискорення їх надання, щоб між позитивним рішенням і власне передачею кожної партії цих ракет пройшло найменше часу - це і є прискорення.
Пенс - найкращий з тих, хто хоча б теоретично може балотуватись від республіканців. Але передавати ATACMS і F-16 він не закликав і не обіцяв. Він обіцяв продовжити допомогу і це вже дуже добре на тлі Трампа з Десантісом з їх залякуванням ескалацією і закликами до перемовин з #уйлом.
Тому я стільки разів повторював тій же Tetyana Vasylenko й іншим трампістам минулого року, що за словами Трампа про закінчення війни за добу стоїть зовсім не те, що вони там нафантазували. Але ж знадобилось дочекатись, поки Трамп зрештою скаже очевидне - що мав на увазі закінчити війну на нинішній лінії зіткнення, нібито дурням мало було його слів про необхідність відмови України від Криму й НАТО.
Тому й кажу - уважно читайте і слухайте СЛОВА. Це те саме, коли читаєте новини, що "в сенаті закликали", "конгресмени підтримують надання", "група демократів і республіканців закликають передати" - завжди перевіряйте КІЛЬКІСТЬ тих, хто закликав і хто підтримує, тому що у більшості випадків виявиться, що тих сенаторів було півтора десятки зі ста і та "група демократів і республіканців" - це навіть не біля половини, а лише відсотків 10 від загальної кількості, тобто це абсолютна МЕНШІСТЬ, а не позиція більшості від партії чи сенату/Конгресу.
якщо трампа не посадять, а я впевнений на 100%, що цього не відбудеться, то у фіналі знову зустрінуться Байден та трамп.