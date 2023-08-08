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"Вагнеровцев" могут применить для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер,пвк

На аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около 1000 наемников. По всей видимости, враг использует их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется высокая вероятность применения "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и РБ по давлению на страны Европы. "Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", - рассказали в ЦНС.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

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Напомним, премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, группа "Вагнера" разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.
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Що значить "для імітації підривної діяльності"? Вони будуть обстрілювати українських прикордонників холостими патронами і закладати на залізничні колії петарди?
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08.08.2023 22:49 Ответить
Загальновідомо, що одним з головних знарядь нквд-кгб-фсб є провокація.
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08.08.2023 23:11 Ответить
ВсЬо, НАТО і Польща нехай чекають, коли найманці-вбивці стануть сміливішими, щоб поїхати у Жешув. Зараз вони перефарматувались на Україну. Тут їм сраку не надеруть, якщо вони з кущів білорусії будуть стріляти у бік України. По зрадницьки. По трусливому. Трясця, прАХВЄсіонали штопані.
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08.08.2023 23:24 Ответить
 
 