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Танки Leopard 1 в Бельгии для предоставления Украине приобрел германский концерн Rheinmetall, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По информации немецких СМИ, танки Leopard 1 в Бельгии приобрел германский концерн Rheinmetall. После ремонта их планируют передать Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По данным издания Handelsblatt, компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.
Ранее сообщалось, что неизвестная страна приобрела у Бельгии танки Leopard 1 для Украины.
Топ комментарии
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+15 Юрій Гросарчук fac575f1
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показать весь комментарий08.08.2023 22:55
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Пожалуйста, подождите...
Слава Залужному і ЗСУ!
Докладно всі принади саме цього шляху для наступу розбирає Іван Яковина у своєму сьогоднішньому ролику... якщо комусь цікаво!
Стосовно "*************" - це оціночне судження, отже спирається не на факти. Або ж наведіть приклади його брехні.
Але здається мені, що вони це роблять ще й з душею!
Нагадаю - коли німецьке керівництво ще всіляко віднекувалось від військової допомоги Україні, Rheinmetall вже тоді тиснув аби дозволити експорт зброї до нас!
Дякуємо, Rheinmetall !
Чи значення слова "Лоббізм" Вам невідоме?
На усі погрози з боку кацапів та особисто @уйла Концерн послав їх напрямі кацапського корита та заявив, що усе своє виробництво та рембази в Україні захищатиме власними виробами, у тому числі ********* засобами ППО.
До слова ******* система ППО виробництва Концерну Skynex вже надана ЗСУ у розпорядження та бойове застосування.
Danke schon! Ви справжні брати України!
Слава ЗСУ!
Они делают деньги- просто бизнес.
Ведь по контракту с Украиной они не вложили в строительство ремонтного завода ни одного евро!
Все строит Украина за свой счет.
А немцы берут его в аренду по символической цене…
Зарабатывать они будут на ремонте, а не на строительстве новых танков.
А плюси у цому наступні:
- Робочі місця;
- Скорочення витрат на логістику пошкодженої техніки в обидва боки;
- Скорочення втрат часу на логістику в обидва боки;
- Податки підуть в бюджет України;
- В майбутному завод буде розширено в повноціний зборочний цех, як це планує Rheinmetal;
- Можливість в майбутньому часткової локалізації виробництва нової техніки;
- Підвищення рівня професійності персоналу заводу....
Це так - перше, що в голову прийшло.
І так - вміння вибудувати співпрацю на основі обопільної вигоди - це норма, так і повинно бути!
2. Для большого «оружейного бизнеса» разных стран участие в поставках/производства/обслуживании оружия в Украине есть гарантированная возможность большого заработка.
Не смотря на то, что у Украины своих денег нет, все бизнес группы прекрасно понимают что работа Будет Оплачена из международной помощи.
А это громадные деньги даже по их масштабам.
3. Информацию о сотрудничестве этого немецкого концерна с Украиной легко можно найти в интернете. Даже на цензоре есть эти публикации.
Кстати, такое же предложение получила от них и Польша, но по началу оно было отвергнуто. Причина- высокие расценки на немецкий сервис, где « первичная диагностика одного танка» стоила около 120000 евро. Поляки быстро сбили цену и дело двинулось дальше.
4. Говоря о стратегии развития оборонного комплекса Украины в будущем нужно думать о том , «на базе каких стандартов» это будет делаться.
США крупнейший донор Украины в этой войне.
США это мировой лидер в разработке военных технологий.
Может быть за «основу развития оборонной промышленности» надо взять американскую базу. « Американскую модель»?
А не немецкую?
Понимая эту конкуренцию, когда Украина сама может выбирать себе партнеров, немецкий бизнес спешит опередить сша, великую Британию, Францию.
Но тут последнее слово должно быть за Украиной
Після нападу рф на Грузію Меркель почала створювати Північний потік -1.
Після нападу на Україну у 2014- Північний поток-2.
Вона сприяла підготовці рф до нападу на Україну у 2022.
Це ви називаєте « братній народ»?
Просто немцы сняли с себя радужные очки и увидели настоящую суть кацапов.
Содрогнулись.
И теперь всецело помогают нам.
Да и немецкому оружию нужен боевой полигон, не бутафорский.
Особенно накануне масштабного качественного перевооружения немецкой армии и ее численного увеличения.
Немцы смотрят в будущее!
Доказ цьому хаймарси, джавеліни і так далі!
В боевых условиях они применялись многократно в разных условиях в разных странах очень эффективно.
На Хаймарсы у завода изготовителя до начала войны у нас, стояла очередь заказчиков.
1. Влада Неметчини - Шольц та Піздоріус
не випускають Из рук піпетку,
якою вони дозують допомогу Україні.
2. Народ Німеччини, взаголом, підтримуе Україну.
А муттер Меркель теж мабудь заробили собі щось у ху&ла,
як це зробила Джуля Тімошенко с « секретним газовим контрактом»,
і собі десь там сховала 2 миллиардів$. Навіть Янукович був у шоці
Дай Боже ще щоб Rheinmetall побудував в Україні завод і прикрив його гарним ППО !
А заинтересована ли Германия в появлении новой сильной страны в Европе после победы Украины?
Польша вступила в ес и столкнулась с очень прохладным отношением Германии. Дело дошло до того, что Польша заявила, что если со стороны Германии ( и Франции) будут продолжаться «нападки», то она выйдет из ЕС