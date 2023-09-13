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Бельгия (333) танк (1936) Rheinmetall (30)

Танки Leopard 1 в Бельгии для предоставления Украине приобрел германский концерн Rheinmetall, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

леопард1

По информации немецких СМИ, танки Leopard 1 в Бельгии приобрел германский концерн Rheinmetall. После ремонта их планируют передать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным издания Handelsblatt, компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.

Ранее сообщалось, что неизвестная страна приобрела у Бельгии танки Leopard 1 для Украины.

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Топ комментарии
+16
Rheinmetall красівчикі!

Нагадаю - коли німецьке керівництво ще всіляко віднекувалось від військової допомоги Україні, Rheinmetall вже тоді тиснув аби дозволити експорт зброї до нас!

Дякуємо, Rheinmetall !
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08.08.2023 22:53
+15
Кстати...
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08.08.2023 22:45
+14
Ха-ха-ха - пригожинській прибічник і упоротий воєнкор заскулив - це добре!

Слава Залужному і ЗСУ!
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08.08.2023 22:55
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08.08.2023 22:44 Ответить
Кстати...
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08.08.2023 22:45 Ответить
Ха-ха-ха - пригожинській прибічник і упоротий воєнкор заскулив - це добре!

Слава Залужному і ЗСУ!
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08.08.2023 22:55 Ответить
це дуже гарна тенденція, бо укріплень там нема, місцевість рівна, каналів нема, грунти переважно супісь, яка після дощів не перетворюється на багнюку. Якщо поставити на правому березі ППО великого радіусу дії, то можно на лівий накидати достатньо важкої техніки, щоб перерізати дорогу Т2206 і взяти під вогневий контроль частину траси Е97.
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09.08.2023 00:04 Ответить
Саме так!

Докладно всі принади саме цього шляху для наступу розбирає Іван Яковина у своєму сьогоднішньому ролику... якщо комусь цікаво!
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09.08.2023 00:24 Ответить
Ще один "кароцький руцький" - тільки не тре на мене кидатися , я своїм не всім довіряю - а щодо кацапів питання завжди будуть залишатися ( розумний зрозуміє а дурний або незовсім розумний "кароцький руцький" ні ).
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09.08.2023 07:32 Ответить
Яковина - це ********-оптиміст, який, до речі, вперто і принципово не бажає розмовляти українською. арестович номер 2.
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09.08.2023 07:57 Ответить
Вын не громадянин України, і називає себе російським журналістом, то чого б це йому переходити на Українську мову?

Стосовно "*************" - це оціночне судження, отже спирається не на факти. Або ж наведіть приклади його брехні.
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09.08.2023 11:54 Ответить
Доблесному лицарю Rheinmetall
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08.08.2023 22:48 Ответить
Ок,краще і швидше Rheinmetall ці танки модернізувати не зможе ніхто.
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08.08.2023 22:49 Ответить
Краще - це про них. А от після "швидко модернізувати", далі йде "швидко передати", а це вже не від цього концерну залежить, а від політиків.
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08.08.2023 22:55 Ответить
Даремно Ви не вірите в німецьку пунктуальність і педантичність.Навряд чи солідний концерн робив би такі кроки без узгодження з політиками ...
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08.08.2023 23:08 Ответить
Ну звісно ж вони не самі по собі це роблять!

Але здається мені, що вони це роблять ще й з душею!
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09.08.2023 00:19 Ответить
Величезне данке !!!
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08.08.2023 22:50 Ответить
Від них завжди дуже гарні новини.
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08.08.2023 22:50 Ответить
Rheinmetall красівчикі!

Нагадаю - коли німецьке керівництво ще всіляко віднекувалось від військової допомоги Україні, Rheinmetall вже тоді тиснув аби дозволити експорт зброї до нас!

Дякуємо, Rheinmetall !
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08.08.2023 22:53 Ответить
"Райнметал" не політична партія, щоб тиснути.
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08.08.2023 22:56 Ответить
А хто сказав, що тиснути може тільки партія?

Чи значення слова "Лоббізм" Вам невідоме?
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08.08.2023 23:04 Ответить
Так це ж РЕЙНМЕТАЛЕНКО. Свої люди.
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08.08.2023 23:04 Ответить
Rheinmetal першим з усіх компаній, утворень та держав офіційно оголосив війну рашистським кацапам на боці України. Rheinmetal має плани найближчим часом не тільки побудувати в Україні свої виробничі підприємства та ремонтні центри щодо важкої техніки та арти, забезпечивши при цьому українських інженерів, конструкторів та інших працівників робочими місцями у кілька тисяч таких місць, а й організувати таке виробництво таким чином, щоби обслуговувати замовлення країн НАТО саме в Україні.
На усі погрози з боку кацапів та особисто @уйла Концерн послав їх напрямі кацапського корита та заявив, що усе своє виробництво та рембази в Україні захищатиме власними виробами, у тому числі ********* засобами ППО.
До слова ******* система ППО виробництва Концерну Skynex вже надана ЗСУ у розпорядження та бойове застосування.
Danke schon! Ви справжні брати України!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 23:38 Ответить
Не надо преувеличений…

Они делают деньги- просто бизнес.

Ведь по контракту с Украиной они не вложили в строительство ремонтного завода ни одного евро!
Все строит Украина за свой счет.

А немцы берут его в аренду по символической цене…

Зарабатывать они будут на ремонте, а не на строительстве новых танков.
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09.08.2023 03:20 Ответить
Навіть якщо і так (хоча хотілось би мати підтвердження цієї інформації) - що тут поганого?

А плюси у цому наступні:

- Робочі місця;

- Скорочення витрат на логістику пошкодженої техніки в обидва боки;

- Скорочення втрат часу на логістику в обидва боки;

- Податки підуть в бюджет України;

- В майбутному завод буде розширено в повноціний зборочний цех, як це планує Rheinmetal;

- Можливість в майбутньому часткової локалізації виробництва нової техніки;

- Підвищення рівня професійності персоналу заводу....

Це так - перше, що в голову прийшло.

І так - вміння вибудувати співпрацю на основі обопільної вигоди - це норма, так і повинно бути!
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09.08.2023 03:56 Ответить
1. Любая помощь для Украины сейчас очень важна и очень нужна. Всем союзникам спасибо.

2. Для большого «оружейного бизнеса» разных стран участие в поставках/производства/обслуживании оружия в Украине есть гарантированная возможность большого заработка.

Не смотря на то, что у Украины своих денег нет, все бизнес группы прекрасно понимают что работа Будет Оплачена из международной помощи.

А это громадные деньги даже по их масштабам.

3. Информацию о сотрудничестве этого немецкого концерна с Украиной легко можно найти в интернете. Даже на цензоре есть эти публикации.

Кстати, такое же предложение получила от них и Польша, но по началу оно было отвергнуто. Причина- высокие расценки на немецкий сервис, где « первичная диагностика одного танка» стоила около 120000 евро. Поляки быстро сбили цену и дело двинулось дальше.

4. Говоря о стратегии развития оборонного комплекса Украины в будущем нужно думать о том , «на базе каких стандартов» это будет делаться.
США крупнейший донор Украины в этой войне.
США это мировой лидер в разработке военных технологий.

Может быть за «основу развития оборонной промышленности» надо взять американскую базу. « Американскую модель»?

А не немецкую?

Понимая эту конкуренцию, когда Украина сама может выбирать себе партнеров, немецкий бизнес спешит опередить сша, великую Британию, Францию.

Но тут последнее слово должно быть за Украиной
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09.08.2023 05:40 Ответить
Leopard1 .... Leopard1... Leopard1.... превращается ..превращается.. в элегантный Leopard2....)
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08.08.2023 22:53 Ответить
У що можно переробити старий танк Leopard 1.
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08.08.2023 23:03 Ответить
Рейнметал не зробить несанціонованих урядом Німеччини речей( навіть не говоритиме про них) . Тож...власне, достеменно невідомо чому приймаються ними такі рішення, причин може бути не одна, але рішення ті найімовірніше прагматичні, що добре для української держави і народу.
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08.08.2023 23:06 Ответить
Нічого собі. Велика подяка їм.
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08.08.2023 23:09 Ответить
Як добре, що не всі німці шольци.
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08.08.2023 23:09 Ответить
Ось який народ українцям по-справжньому братній!
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08.08.2023 23:11 Ответить
16 років муттер Меркель мутила с ху&лом « путін-ферштейн».

Після нападу рф на Грузію Меркель почала створювати Північний потік -1.

Після нападу на Україну у 2014- Північний поток-2.

Вона сприяла підготовці рф до нападу на Україну у 2022.

Це ви називаєте « братній народ»?
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09.08.2023 05:04 Ответить
А кто вспомнит, как ругали немцев ранее? Есть смелые люди, кто признает свои ошибки?
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08.08.2023 23:23 Ответить
Ругали правильно.
Просто немцы сняли с себя радужные очки и увидели настоящую суть кацапов.
Содрогнулись.
И теперь всецело помогают нам.
Да и немецкому оружию нужен боевой полигон, не бутафорский.
Особенно накануне масштабного качественного перевооружения немецкой армии и ее численного увеличения.
Немцы смотрят в будущее!
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08.08.2023 23:44 Ответить
Мое мнение другое. Немцы все знали и понимали и год назад. Иногда мне кажется, что есть какой то согласованный сценарий, между США, Англией, Германией и остальными, по предоставлению какого оружия.
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08.08.2023 23:47 Ответить
Якби не було дивно це казати але зараз українське поле битви це хороша реклама для зброї!
Доказ цьому хаймарси, джавеліни і так далі!
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08.08.2023 23:48 Ответить
А я разве не это написал?
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09.08.2023 00:12 Ответить
Хаймарсы и Джавелины в рекламе не нуждались.
В боевых условиях они применялись многократно в разных условиях в разных странах очень эффективно.
На Хаймарсы у завода изготовителя до начала войны у нас, стояла очередь заказчиков.
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09.08.2023 00:17 Ответить
Немецкая семья включает от 3х детей минимум, очень скромные и любящие своих детей. Если вернуть жизненный уровень в довоенный - мы с ними были на одном уровне. Теперь перебросьте все это на себя или себя в их среду. Надо отдать должное всем за помощь.
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09.08.2023 00:43 Ответить
Так то оно так, тільки трішечки не так

1. Влада Неметчини - Шольц та Піздоріус
не випускають Из рук піпетку,
якою вони дозують допомогу Україні.

2. Народ Німеччини, взаголом, підтримуе Україну.
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09.08.2023 05:09 Ответить
Ну німці подивляться на життя дочок прокурорів в Монако, яйця по 17 грн і їм член падає від того щоб допомагати ахметовим і коломойським!
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09.08.2023 07:40 Ответить
У Германії е своїй Коломойський- це Шредер.

А муттер Меркель теж мабудь заробили собі щось у ху&ла,

як це зробила Джуля Тімошенко с « секретним газовим контрактом»,
і собі десь там сховала 2 миллиардів$. Навіть Янукович був у шоці
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09.08.2023 15:00 Ответить
Корінний народ - треба добавити.
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09.08.2023 13:05 Ответить
Дякуємо, Rheinmetall !
Дай Боже ще щоб Rheinmetall побудував в Україні завод і прикрив його гарним ППО !
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08.08.2023 23:27 Ответить
Передасть...у 2026му році, як і попередні сто передали, ще в травні, а на ділі 10, й то ще до фронту не доїхали
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08.08.2023 23:31 Ответить
Для зачистки посадок как вспомогательная бронетехника для поддержки пехоты сгодится. Там не важна толщина брони или точность прицеливания на дальнии дистанции. Главное скорострельность и калибр бы побольше
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08.08.2023 23:53 Ответить
Якщо їм вдасться втулити в ці танки комп'ютеризовану систему керування вогнем EMES 18 з тепловізійним прицілом, яка створена на основі системи Leopard 2, то вийде досить непоганий танчик, зі слабкою бронею, звісно, але який зможе навіть вночі, через тепловізор працювати на далекіх (до 2000м) дистанціях, то получиться досить таки непоганий танчик, такий собі нічний мисливець!
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09.08.2023 00:17 Ответить
Да можно просто обрезать дуло чтобы в деревьях не путался, наварить решетку от РПГ и ПТУРов (как на БТР4Е), спереди ковш чтобы зарывать орков живьем в их норах и получится отличная машина для зачистки посадок
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09.08.2023 00:33 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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08.08.2023 23:59 Ответить
Дяка вам.
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09.08.2023 00:08 Ответить
Для чого заздалегідь оприлюднювати цю інформацію ? Краще почекайте і покажіть реальне відео бою. Але скільки чекати ?
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09.08.2023 00:49 Ответить
шольц не дуже хоче то хоч інші німці допоможуть в боротьбі з новими фашистами
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09.08.2023 01:08 Ответить
Сразу видно у кого деды воевали
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09.08.2023 01:17 Ответить
И еще один общий вопрос:

А заинтересована ли Германия в появлении новой сильной страны в Европе после победы Украины?

Польша вступила в ес и столкнулась с очень прохладным отношением Германии. Дело дошло до того, что Польша заявила, что если со стороны Германии ( и Франции) будут продолжаться «нападки», то она выйдет из ЕС
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09.08.2023 05:47 Ответить
Гроб на гусеницах. В Брэдли миллион раз больше шансов выжить.
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09.08.2023 06:48 Ответить
Тобі орк яка різниця де здохнути?
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09.08.2023 07:41 Ответить
У Меркель пост критические дни.
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09.08.2023 08:52 Ответить
 
 