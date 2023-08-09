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боеприпасы (1942) Пентагон (1214) США (23209)

Пентагон планирует в течение следующего года увеличить производство снарядов с 24 до 80 тыс. в месяц.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боєприпаси,снаряди

Министерство обороны США планирует увеличить более чем в три раза производство снарядов в течение следующего года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что США будут производить достаточно оружия для собственной защиты и для помощи "нашему союзнику, Украине, чтобы она имела, все, что ей нужно".

Буш сказал, что сейчас Америка производит 24 тысячи артиллерийских снарядов в месяц и планирует нарастить производство до более 80 тысяч снарядов в месяц в течение следующего года.

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал чиновник и добавил, что на протяжении всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".

Читайте: США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх
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Топ комментарии
+4
Запад вообще работает медленно, но со временем он перегонит Россию. Проблема в том что наши используют собственных военных в боях, которые через год можно будет выиграть с минимальными потерями. Так что вопрос в том будет ли кому у нас стрелять.
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08.08.2023 23:53
+3
Где то я читал, что в феврале 2024, заработает новый снарядный завод, то ли в Украине, то ли в близлежащей стране. Вот тогда наверное и кончится снарядный голод.
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08.08.2023 23:45
+3
Я понимаю, что американские снаряды гораздо технологичнее и точнее но твою мать, для страны с 330млн населения или сколько там, 20тыс снарядов в месяц ну это гребаное ничего, как вы защищаться от рашкикитая то собрались? 80-100к в мес звучит куда убедительнее.
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09.08.2023 04:44
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Где то я читал, что в феврале 2024, заработает новый снарядный завод, то ли в Украине, то ли в близлежащей стране. Вот тогда наверное и кончится снарядный голод.
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08.08.2023 23:45 Ответить
Запад вообще работает медленно, но со временем он перегонит Россию. Проблема в том что наши используют собственных военных в боях, которые через год можно будет выиграть с минимальными потерями. Так что вопрос в том будет ли кому у нас стрелять.
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08.08.2023 23:53 Ответить
Кстати, Украина и Россия кажется приблизительно сравнялись уже в артиллерии, но через год мы их перегоним в три раза.
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08.08.2023 23:54 Ответить
С уважением к вашей точке зрения, но я считаю что до паритета в артиллерии, еще нужно время. Есть мнение, что Украина иначе строит работу арты, не выпускать тонны снарядов, а бить пусть и меньше снарядов, то точнее.
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09.08.2023 00:00 Ответить
Ты не дочитал, это до миллиарда деревьев будет или после?
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09.08.2023 06:44 Ответить
Пипка оркам!
Ми маємо їх всіх знищити!
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08.08.2023 23:57 Ответить
россия 1.5млн в год производила, сейчас вроде до 2млн нарастили

т.е. от 125 до 160 тыс в месяц

суммарно весь запад пока существенно отстает
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09.08.2023 00:00 Ответить
запад артой не воюет уже давно
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09.08.2023 00:26 Ответить
Захід завжди відставав у кількості і завжди компенсував це якістю і точністю.
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09.08.2023 00:27 Ответить
Це скоріш заява для #уйла, щоб не сподівався на втому і згортання підтримки України.
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09.08.2023 00:26 Ответить
після умовного Пірл Харбору США могли б наростити в 20 разів протягом двох місяців
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09.08.2023 00:48 Ответить
Я понимаю, что американские снаряды гораздо технологичнее и точнее но твою мать, для страны с 330млн населения или сколько там, 20тыс снарядов в месяц ну это гребаное ничего, как вы защищаться от рашкикитая то собрались? 80-100к в мес звучит куда убедительнее.
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09.08.2023 04:44 Ответить
Автомобілі десятками тисяч в день в них не проблема.А снаряди чогось так повільно випускають...
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09.08.2023 06:37 Ответить
А тим часом московія, за минулий місяць, випустила по Україні 500 000 снарядів.
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09.08.2023 11:14 Ответить
 
 