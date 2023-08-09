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США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды.

Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", - отметила представитель американского оборонного ведомства.

Она подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время она отметила, что по состоянию на данный момент с американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок.

Также читайте: Чехия передала Украине симулятор для обучения пилотов на F-16
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Топ комментарии
+6
хто всрав*ся- невістка
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08.08.2023 23:56
+4
Ни Бидон, ни Трамп не дадут. Быстрее все мотивированные бойцы кончатся чем F-16 в приличных количествах и модернизацией прибудут вместе с приснопамятными атакамсами.
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09.08.2023 00:18
+4
Щось в цьому є...

Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.

"Говорили не раскачивать здесь лодку", - сказал неназванный западный чиновник.

Он также добавил, что послание было передано на уровне министров иностранных дел, его заместителей и через послов.
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09.08.2023 01:31
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хто всрав*ся- невістка
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08.08.2023 23:56 Ответить
Тоже только что прочел.
"Пентагон: Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16"
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08.08.2023 23:57 Ответить
це вже схоже на знущання в арабському стилі - "ніколи не кажи ні якщо відмовляєш" - а далі або Шах здохне, або осел.

Осли це ми

Водночас вона зазначила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань. Джерело: https://censor.net/ua/n3436234
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09.08.2023 00:04 Ответить
При начале переговоров о поставках Хаймерс, Леопардов и.т.п - некоторые тут на Цензоре доказывали что такой сделки никогда не произойдет и что Запад водит украинцев за нос обещая и не выполняя своих обещаний. И что самое интересное - авторы этих комментариев так и не смогли набраться ума опираясь на хронологию событий.
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09.08.2023 00:21 Ответить
В июне 2022 - дали 8 Хаймерс

в июле 2022 - дали 8 Хаймерс

в октябре 2022 - дали 4 Хаймерс

Итого 20 штук за все время, на сумму 90 млн

Еще 18 пообещали, когдато в будущем дать, по программе USAI

Танков дали - 0

Самолетов дали - 0

Март 2022

Лучший способ поддержать Украину военной техникой - это поставить противотанковые и зенитные ракеты, отметил представитель Минобороны США. С другой стороны, по его словам, выгода от поставки польских истребителей МиГ-29 была бы "незначительной".

Накануне МИД в Варшаве заявил, что Польша может "бесплатно и незамедлительно" перебросить свои реактивные самолеты МиГ на американскую базу Рамштайн.

Конгрес дает деньги, полномочия, закон о лендлизе - но администрация "притормаживает" все поставки.
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09.08.2023 00:54 Ответить
не продали, а дали. а як відомо - дарованому коню в зуби не заглядають.
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09.08.2023 01:07 Ответить
Бо адміністрація не може порушити домовленості з кремлем.
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09.08.2023 01:13 Ответить
Щось в цьому є...

Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.

"Говорили не раскачивать здесь лодку", - сказал неназванный западный чиновник.

Он также добавил, что послание было передано на уровне министров иностранных дел, его заместителей и через послов.
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09.08.2023 01:31 Ответить
Добре хоч шось дають поки у нас при владі болєк і льолік (ворожа агентура)!
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09.08.2023 08:21 Ответить
думаю для передачі ф -16 та атакамс думаю бидон не успіє дати зелене світло . Трамп надасть
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09.08.2023 00:05 Ответить
Трамп дасть після того, як відсидить в американській в'язниці років так 25
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09.08.2023 00:08 Ответить
Це такий збочений сарказм чи просто вже з головою біда?
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09.08.2023 00:10 Ответить
Твій Трамп скоріше їх Путлєру надасть, а не нам.
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09.08.2023 00:14 Ответить
Ни Бидон, ни Трамп не дадут. Быстрее все мотивированные бойцы кончатся чем F-16 в приличных количествах и модернизацией прибудут вместе с приснопамятными атакамсами.
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09.08.2023 00:18 Ответить
Кто передаст, Трамп передаст? Сам передаст!
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09.08.2023 08:22 Ответить
Коли вся територія прострілюється балістичними ракетами - потрібно спочатку прикрити абсолютно всю інфраструктуру, яка забезпечує функціонування та обслуговування цих літаків. Це ж не лише злітна смуга і місце зберігання, в ідеалі потрібно кілька смуг і кілька місць зберігання, щоб не було одного пристріляного місця, по якому можна завдати дуже масований удар.
А ще треба навчити не лише пілотів, але ще інженерів, які будуть обслуговувати ці літаки на місці.

F-16 гарний тим, що не треба буде труситись над тим(и?) нещасним(и?) Су-24М, тому що F-16 є багато і вони більш універсальні - туди можна підвісити різноманітні ракети. Навряд чи їх будуть масово використовувати на лінії зіткнення, тому що вони вже далеко не новітні, але з ними все одно буде краще, ніж без них.
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09.08.2023 00:09 Ответить
Германія штамповала всю техніку і навіть нарощувала виробництво навіть при тотальному бомбардуванню. Це все маячня про *треба спочатку все закрити, а потім щось робити*. Цей принцип означає - ніколи нічого не робити. Бо у відповідь противник теж шукає можливості пройти захист, це безкінечний процес.
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09.08.2023 00:11 Ответить
У ті часи ракети й бомби були дуже неточними, тому їх була необхідна величезна кількість, щоб хоч кудись влучити. Та й виробничі лінії були інші.
А зараз лише треба знати координати. Враховуючи, що Кучма подарував кацапам більше тисячі наших ракет середньої дальності (до речі - 2,5 тис. км. Велика дальність для ракет - це більше 5 тис. км, мала дальність - до 1 тис. км), можуть змішувати пуски тих старих ракет із ********* і з ударними безпілотниками - щось прорветься повз ППО. У пускової установки обмежена кількість залпу перед перезарядкою, тому прийдеться поставити на кожному аеродромі таку кількість ППО, яка зараз закриває Київ, включно з останньою версією Петріот або SAMP-T, бо лише вони збивають балістику. Поки цього не буде - ті F-16 будуть легкою мішенню для кацапів з великої відстані.
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09.08.2023 00:40 Ответить
я подозреваю, что литаки будут рассредоточены на нескольких аэродромах, причем на этих же аэродромах будут ложные цели. накрыть ВСЮ территорию аэродрома ракетами - их нужно очень много и это вряд ли реально....
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09.08.2023 00:13 Ответить
Щоб це побачити треба хочаб їх мати, а як воно буде це інша історія, говорено ж ви дайте а ми покажемо, і тех персонал не підведе. Накінець в чому різниця між Мерсом чи Волгою ото ж бо?, не робіть з Українців дурників з ссерії. Наша нація якто в Косміс людей відправляла чи ні? Прощо мова
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09.08.2023 00:41 Ответить
Якщо відкинути понти про минулі "відправки у космос", залишиться все те, що у мене написано - спочатку підготовка всього, що треба, а після цього - отримання самих F-16.
А знаєте, чому? Тому що ми за них гроші не віддамо аж ніколи і це всі розуміють і дають безкоштовно. Якби купляли - могли б їх хоч самі підірвати. Але якщо самим купляти F-16, то різноманітні пі дари не зможуть своїх доньок-шльондр відправляти в Монако.

І ні, нам Захід не зобов'язаний викидати на нас гроші, тому спочатку забезпечимо можливість нормального функціонування і безпеку, а вже потім отримаємо F-16. А то радянські бомбардувальники роздали, розпиляли і продали, а тепер нам хтось зобов'язаний - та дідька лисого.
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09.08.2023 01:12 Ответить
навіть якщо всі ракети запустити, їх бойова частина буде в межах 2кілотон. Цього не вистачить, щоб навіть знищити містечко в 50 тисяч населення. Це проблема, якщо в тебе 1-3-10 заводів. Якщо їх 100 по всій країні і в тебе є ППО, яке може збити хоча б 50-60%, то ти ніколи в житті цих ракет не наберешся.

Більшість шкоди нанесено артилерією та вільнопадаючими Фабами (яких просто десятки тисяч є в наявності), чи зараз переробленими КАБами. А ось від цього приблизно 70% території України точно захищена відстаню.
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21.08.2023 12:15 Ответить
F-16 просто більше. Набагато. Готового озброєння для них (номенклатура та кількість) - також.
Якщо взяти за мету комплектування екіпажів, персоналу, то, крім українських пілотів, можна підшукати іноземних пілотів, авіатехніків на контракти з ПС ЗСУ. Авіабази, оперативні аеродроми та інфраструктура в Україні наявна. Інтеграція платформи українських F-16 у бойові системи НАТО потребуватиме згоди та допомоги партнерів, але технічно вона давно відпрацьована.
Один відомий блогер нещодавно повідомив, що Україні передали круті комплекси БПЛА.
Якщо передадуть до них ще й Хелфайри та інше ******* авіаційне озброєння до F-16 в достатній кількості, то боєздатність ПС ЗСУ суттєво підвищиться.
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09.08.2023 01:33 Ответить
Будемо надіятися що це все фарс.. як буде так буде. Але партизанів ще ніхто не відминив як би там не було. Так що все ще може бути, бо за якісь перемовини дрочать про мир десь в дуплі в ******
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09.08.2023 00:29 Ответить
Сама збрехала і сама себе викрила - яка чесна жінка ця Сабріна Сінгх.
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09.08.2023 00:32 Ответить
Водночас вона зазначила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.

А горлопани вищали, що вже майже рік, як пілоти тренуються і мало не завтра будуть готові бомбити кацапню.
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09.08.2023 01:14 Ответить
Сполучені Штати підтримують підготовку українських військових на літаках F-16 американського виробництва, однак цим процесом керують Данія й Нідерланди.,,, лицемірні, брехливі, американські 3,14стуни,котрі "підтримують " підготовку українських війскових на цих літаках .американського виробництва,давши вказівку Нідерландам і Данії поки що не не робити ніякої підготовки українських пілотів,
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09.08.2023 08:42 Ответить
нас тут нет...
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09.08.2023 08:51 Ответить
...кто готовит,кто решает,как готовят Вам зачем...Результат:Летать научим,обслуживать тоже...Вы думаете сел в кабину и все,мокши сами начнут подыхать...Хорошо что АС-130 еще не захотели,та что ватокосилка
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09.08.2023 09:01 Ответить
Все це свідчить про домовленності Заходу з кацапами. Зробили вже всі висновки, що ні накого не потрібно надіятися, після війни потрібно будувати свою армію і ніяке Нато нікому не допоможе.. Я думаю, що Польща зрозуміла вже після зальоту бульбашських гвентокрилів. Якби захід хотів допомогти Україні перемогти кацапів,вони б дали і атакамс і F -16 і відключили б ім GPS для ракет. Всі банки кацапські б незмогли працювати через санкції, торгівля б нафтою була закрита.і кацапи б сиділи б і чекали своєї смерті. А так все працює у них, ракети вони начіняють американськими чипами і хоть з гуся вода.
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09.08.2023 11:47 Ответить
 
 