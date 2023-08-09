США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх
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Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды.
Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", - отметила представитель американского оборонного ведомства.
Она подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.
В то же время она отметила, что по состоянию на данный момент с американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок.
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"Пентагон: Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16"
Осли це ми
Водночас вона зазначила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань. Джерело: https://censor.net/ua/n3436234
в июле 2022 - дали 8 Хаймерс
в октябре 2022 - дали 4 Хаймерс
Итого 20 штук за все время, на сумму 90 млн
Еще 18 пообещали, когдато в будущем дать, по программе USAI
Танков дали - 0
Самолетов дали - 0
Март 2022
Лучший способ поддержать Украину военной техникой - это поставить противотанковые и зенитные ракеты, отметил представитель Минобороны США. С другой стороны, по его словам, выгода от поставки польских истребителей МиГ-29 была бы "незначительной".
Накануне МИД в Варшаве заявил, что Польша может "бесплатно и незамедлительно" перебросить свои реактивные самолеты МиГ на американскую базу Рамштайн.
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Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.
"Говорили не раскачивать здесь лодку", - сказал неназванный западный чиновник.
Он также добавил, что послание было передано на уровне министров иностранных дел, его заместителей и через послов.
А ще треба навчити не лише пілотів, але ще інженерів, які будуть обслуговувати ці літаки на місці.
F-16 гарний тим, що не треба буде труситись над тим(и?) нещасним(и?) Су-24М, тому що F-16 є багато і вони більш універсальні - туди можна підвісити різноманітні ракети. Навряд чи їх будуть масово використовувати на лінії зіткнення, тому що вони вже далеко не новітні, але з ними все одно буде краще, ніж без них.
А зараз лише треба знати координати. Враховуючи, що Кучма подарував кацапам більше тисячі наших ракет середньої дальності (до речі - 2,5 тис. км. Велика дальність для ракет - це більше 5 тис. км, мала дальність - до 1 тис. км), можуть змішувати пуски тих старих ракет із ********* і з ударними безпілотниками - щось прорветься повз ППО. У пускової установки обмежена кількість залпу перед перезарядкою, тому прийдеться поставити на кожному аеродромі таку кількість ППО, яка зараз закриває Київ, включно з останньою версією Петріот або SAMP-T, бо лише вони збивають балістику. Поки цього не буде - ті F-16 будуть легкою мішенню для кацапів з великої відстані.
А знаєте, чому? Тому що ми за них гроші не віддамо аж ніколи і це всі розуміють і дають безкоштовно. Якби купляли - могли б їх хоч самі підірвати. Але якщо самим купляти F-16, то різноманітні пі дари не зможуть своїх доньок-шльондр відправляти в Монако.
І ні, нам Захід не зобов'язаний викидати на нас гроші, тому спочатку забезпечимо можливість нормального функціонування і безпеку, а вже потім отримаємо F-16. А то радянські бомбардувальники роздали, розпиляли і продали, а тепер нам хтось зобов'язаний - та дідька лисого.
Більшість шкоди нанесено артилерією та вільнопадаючими Фабами (яких просто десятки тисяч є в наявності), чи зараз переробленими КАБами. А ось від цього приблизно 70% території України точно захищена відстаню.
Якщо взяти за мету комплектування екіпажів, персоналу, то, крім українських пілотів, можна підшукати іноземних пілотів, авіатехніків на контракти з ПС ЗСУ. Авіабази, оперативні аеродроми та інфраструктура в Україні наявна. Інтеграція платформи українських F-16 у бойові системи НАТО потребуватиме згоди та допомоги партнерів, але технічно вона давно відпрацьована.
Один відомий блогер нещодавно повідомив, що Україні передали круті комплекси БПЛА.
Якщо передадуть до них ще й Хелфайри та інше ******* авіаційне озброєння до F-16 в достатній кількості, то боєздатність ПС ЗСУ суттєво підвищиться.
А горлопани вищали, що вже майже рік, як пілоти тренуються і мало не завтра будуть готові бомбити кацапню.