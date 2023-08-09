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В рамках операции "Интерфлекс" в Великобритании прошли обучение уже 20 000 новобранцев ВСУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

навчання,велика,британія

В 2023 уже 20 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция "Интерфлекс" дает украинским новобранцам навыки, необходимые для того, чтобы стать действенной и смертоносной силой на передовой против российской агрессии. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - говорится в сообщении.

.Тренировки проходят при участии лучших инструкторов и инструкторок Вооруженных сил Соединенного Королевства, а также Австралийского Союза, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Новой Зеландии, Королевства Норвегии, Финляндии, Королевства Швеции и Украины.

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Щиро дякуємо Великій Британії за допомогу🇬🇧🇺🇦
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09.08.2023 06:35 Ответить
А шо там Роджер Уотерс, iще не помiняв свою позиуiю?
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09.08.2023 08:44 Ответить
Прекрасно....
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09.08.2023 08:54 Ответить
 
 