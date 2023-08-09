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Херсонщина (3521) ВСУ (5163) ISW (443)

ВСУ осуществили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левобережье Херсонской области, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские военные провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров и вернулись назад.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Несколько российских военных блогеров сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери и прорвали там оборону вглубь до 800 метров", - говорится в отчете

Однако большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Так что Сальдо, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом регионе.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.

Также читайте: Удары по мостам, ведущим в Крым, часть украинской стратегии для решительного контрнаступления, - ISW

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.
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Топ комментарии
+23
Oleksa Tomakh

Дивлюсь, тут на цензорі рашоботів теж вистачає.
Нічого, не треба сцяти. Через три місяці вони ті паспорти вони зможуть спалити, коли ЗСУ під сраку дасть окупанту
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09.08.2023 07:16
+13
Ого. 12тис.грн. Які великі гроші. Я просто в шоці,порівнюючи пенсію "нєфтєгазовой свєрхдєржаві" і країни в якій півтора роки активна фаза війни,не рахуючи роки з 2014. І це при тому що твоя теща-лише окремий випадок.
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09.08.2023 07:34
+12
Моя знайома висилає гроші в рашу сестрі - пенсії не хватаєт....а продукти дорого....
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09.08.2023 07:11
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сумно

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09.08.2023 06:50 Ответить
Впевнений, що після перемоги південь та схід все-одно проголосує за якогось умовного шарія. Такі вже вони є.
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09.08.2023 06:54 Ответить
хреново ще в тому, що у РФ пенсії справді набагато більше наших, та інших вони теж добре підгодовують + більший порядок у бізнесі і менше преса і це на тлі божевільного крадівництва у нас на всіх рівнях - ще трохи і з півднем буде як з Кримом - населення не захоче повертатися
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09.08.2023 07:05 Ответить
Моя знайома висилає гроші в рашу сестрі - пенсії не хватаєт....а продукти дорого....
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09.08.2023 07:11 Ответить
не буду нікого переконувати, але моя теща з проукраїнською позицією але громадянка РФ з видом на проживання живе з нами і я можу судити про її пенсію - не писатимо яку що б не розтраювати наших пенсіонерів у багатьох з яких пенсія 3500 гривень

І так, вона велику частину свого життя була домогосподаркою
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09.08.2023 07:20 Ответить
А ну розстрой нас...не соромся.
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09.08.2023 07:25 Ответить
300 $
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09.08.2023 07:28 Ответить
Ого. 12тис.грн. Які великі гроші. Я просто в шоці,порівнюючи пенсію "нєфтєгазовой свєрхдєржаві" і країни в якій півтора роки активна фаза війни,не рахуючи роки з 2014. І це при тому що твоя теща-лише окремий випадок.
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09.08.2023 07:34 Ответить
так і є, десь на рівні нашого полковника запасу.
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09.08.2023 08:16 Ответить
30.000 ржублєй пенсія в "домогосподарки"? Здається ти писдиш, дружок, як кацапське міноборони...
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09.08.2023 08:52 Ответить
Та вже 100500 раз пережували їхні пенсії і ціни. Починаючи ще з хз яких років. Зібрались і поїхали кого «вражає» рівень пенсії ))
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09.08.2023 08:55 Ответить
нет там таких пенсий, не надо врать! или этот курс у неё зафиксировался год назад, когда доллар там был по 57. Максимум, который она может получать это 12-13 т.р.
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09.08.2023 09:59 Ответить
ну так і виходить що вона отримує десь 12 000 гривень як я і написав - щодо максимуму, так ні - більшу частину життя вона була домогосподаркою.

І навіщо мені брехати коли кожен, хто прочитає мене, зможе обізвати мене брехуном?
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09.08.2023 10:06 Ответить
Шо виходить дружок?
Пенсія в 12.000 рб це 120 доларів або 4.500 грн по курсу. Про які 12.000 гривень, в перерахунку, ти чешеш?
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09.08.2023 10:16 Ответить
300$ приблизно дорівнює 12 000 гривень. Де я писав про рублі?

Пий вітаміни для очей та мозку дурник..
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09.08.2023 10:25 Ответить
Тобі написали що пенсія на Росії 12-13 тисяч рублів, з чого ти зробив висновок що це "300$. Хоча це лише 120.
Ваша проблема що оці казки розбиваються елементарною перевіркою, але не всі то роблять. Нажаль.
До основної маси доходить що "великі" кацапські пенсії ідуть в пакеті з кацапським цінами, ментами і кацапським міром. Та й існують лише в кацапському телевізорі
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09.08.2023 11:03 Ответить
ну ОК - нехай моя теща з її пенсією існує тільки в кацапському телевізорі, якщо всім так буде легше
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09.08.2023 11:07 Ответить
У твоєї "тещі" пенсія 30.000 рублів?
А званіє яке? Майор?
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09.08.2023 11:12 Ответить
Леон - типовий бот русофашистів 😠
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09.08.2023 12:10 Ответить
В 2023 году минимальный размер пенсии увеличится до 10 277 рублей. Величина ежемесячной выплаты от государства неработающим гражданам пенсионного возраста зависит от установленного прожиточного минимума. Полный список пенсий - в материале Сиб.фм.

https://okrug-wyksa.ru/zhaloby/minimalnaya-sotsialnaya-pensiya-po-regionam-rossii-razmer-v-2022-godu-doplata-do-prozhitochnogo-minimuma-poslednie-novosti-i-izmeneniya.html
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09.08.2023 10:59 Ответить
😁😂👍
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09.08.2023 11:56 Ответить
Які 3500? В більшості стандартна уровніловка біля 2500 грн. як у моїх батьків що все совкове життя пропрацювали на заводі (інженер і технолог).
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09.08.2023 16:38 Ответить
Как живут на оккупированной Луганщине https://www.dw.com/ru/molcat-potomu-cto-strasno-kak-zivut-na-okkupirovannoj-lugansine/a-65318333

...... О "космических" ценах DW рассказала также Галина (имя изменено) - жительница другого захваченного в 2022 году поселка Сватовского района Луганской области. Она уже на пенсии и получает 10 тысяч рублей от российских властей. Хотя российская пенсия выше, чем она получала раньше, этих денег, по словам Галины, хватает на жизнь только благодаря собственному хозяйству и гуманитарной помощи.

По словам Галины, цены выросли примерно в три раза по сравнению с прошлым годом, а задержка пенсии только усугубляет ситуацию:
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09.08.2023 07:21 Ответить
...більший порядок у бізнесі і менше преса....🤦
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09.08.2023 07:24 Ответить
та да - хоч сто разів вдарь себе по лобі - там немає свого гетьманцева
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09.08.2023 07:26 Ответить
Балабольство.
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09.08.2023 07:27 Ответить
Мабуть себе вдарив у лоба Чичваркін та здриснув бізнесувати у Лондон - від зашморгу "великого порядку" у бізнесі.
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09.08.2023 08:02 Ответить
Нема там більшого порядку у бізнесі.
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09.08.2023 07:42 Ответить
це ти сам вигадав
щоб ти знав в рашці немає податкової поліції(міліції)
багато підприємців до війни перїхало в той же бєлгород
і всі хто вміє працювати дуже непогано там себе відчувають
не треба усім пиз..ть шо в нас все найкраще
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09.08.2023 08:21 Ответить
А-ха-ха. На расії просто рай для бізнесу, "всі переїхали в Бєлгород". Клоун...
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09.08.2023 09:01 Ответить
аха-ха ..не відповідь
дурню
з такими як ти і війну просеремо
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09.08.2023 23:45 Ответить
Чомудан паїзд кацапія - якби кацапи не мали природніх ресурсів нікая вони би не мали то що мають тепер ( якщо ви не можете скласти два + два може сходите до школи ).
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09.08.2023 07:43 Ответить
Якби у бабусі був член вона була б дідусем.

Висновок такий - з кожним днем ​​ми втрачаємо південь все більше і більше - туди завозиться у великій кількості населення з РФ + зростає кількість своїх манкуртів і колаборантів.

Факт є фактом - об'єктивна реальність
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09.08.2023 07:48 Ответить
"Якби у бабусі був член вона була б дідусем." - вона би була гермафродитом а не дідусем , як я бачу і біологію ви не вчили (а про інші варіанти я промовчу - а то у вас ще шоковий стан наступить) .
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09.08.2023 07:54 Ответить
Эташ скока сырья на аргана.
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09.08.2023 09:21 Ответить
Ти чоловіче далекий від реальності, або брешеш свідомо.У мене теж родичі є в рашці, з їхніми цінами вони впоратись не можуть.А про настрій взагалі нема що говорити?
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09.08.2023 08:47 Ответить
У РФ бізнес тільки у наближених і для наближених. Вже давно ц відомо. Не про кавʼярню говорю.
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09.08.2023 08:48 Ответить
в кацапів більший порядок у бізнесі і менше преса? ти ********?
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09.08.2023 10:05 Ответить
«Новині» вже рік мінімум.
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09.08.2023 08:59 Ответить
У жены родственники в Мелитополе. Изначально были настроены патриотично. Но через 6 месяцев оккупации получили паспрта рф, т.к. не платили пенсию без них. А недавно она с ними разговаривала, уже никаких ВСУ не ждут, говорят лучше так, чем "Бахмут".
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09.08.2023 09:55 Ответить
Паспорт у кишені насправді багато змінює - з'являється почуття причетності до країни цього паспорта.

Це і мій досвід теж - багато хто цього не розуміє
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09.08.2023 10:09 Ответить
Скільеи отримуєш за рекламу русофашистів ?
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09.08.2023 12:04 Ответить
Если бы орки не взорвали дамбу было бы все намного проще и наши зашли бы в тыл всей запорожской группировке.
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09.08.2023 06:53 Ответить
Зайшли ж наче в незамінований тил ворога. Але зільоний чєловечєк мабуть злякався потенційного успіху і швидко дав команду звернути операцію через загрозу звільнення півдня від окупантів.
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09.08.2023 08:48 Ответить
Так а що дав підрив дамб? Тільки затримку. Вже давно вода зійшла.
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09.08.2023 08:58 Ответить
Oleksa Tomakh

Дивлюсь, тут на цензорі рашоботів теж вистачає.
Нічого, не треба сцяти. Через три місяці вони ті паспорти вони зможуть спалити, коли ЗСУ під сраку дасть окупанту
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09.08.2023 07:16 Ответить
майор Томов пропав разом з картами і о/с
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09.08.2023 07:19 Ответить
У орків стандартна тактика продаалювання : авіація,потім важка артилерія.
На Куп'янському напрямку їм простіше підтягувать і резерви,і техніку,там велика концентрація всьго...
Наші хлопці з неба повинні їх долбать конкретно,кожного дня,щоб ми могли тримать оборону.
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09.08.2023 07:32 Ответить
нічого не міняється: кацапи ******** - у ISW повірили.
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09.08.2023 08:31 Ответить
Це випро «вже покинули лівий берег»?)
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09.08.2023 09:00 Ответить
ну да.
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09.08.2023 09:19 Ответить
Хоч від <воєнкорів> отримуєм інформацію.
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09.08.2023 08:47 Ответить
Позавчора ввечері почали, вчора вдень були ще там, як зараз - хз
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09.08.2023 09:01 Ответить
. походы в тылы вояк болот мацковии хорошее дело... Каждый день надо ходить в гости к тварям болот мацковии
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09.08.2023 09:15 Ответить
. и с огоньком...
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09.08.2023 09:16 Ответить
х\з тема вилазки а тут про пенсії кацапів трут, по темі скажу так, ми вказали кацапам на недоліки в іх обороні і відступили щоб вони іх виправили, буде як на Запоріжжі, заміновані поля і єшелонована оборона, на буя це я не знаю звертайтесь до геніїв в генштабі. коли в жовтні кинут десант на смерть
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09.08.2023 09:28 Ответить
Хз кто там куда "відступив". Может никто никуда и не отступал.
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09.08.2023 10:32 Ответить
таке відчуття що там все більше дєрьмак керує ... ..
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09.08.2023 11:45 Ответить
*****. А нафіга так ризикувати.
Достатньо беспілотно керованої плоскодонки з трьома бутлями спирту та закусьом.
Ефект буде покруче артнальоту.
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09.08.2023 12:00 Ответить
А чому спирт - зранку труби водою залили - знову вусмерть.
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09.08.2023 12:01 Ответить
 
 