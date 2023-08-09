ВСУ осуществили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левобережье Херсонской области, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров и вернулись назад.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Несколько российских военных блогеров сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери и прорвали там оборону вглубь до 800 метров", - говорится в отчете
Однако большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Так что Сальдо, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом регионе.
На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.
Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.
Пожалуйста, подождите...
І так, вона велику частину свого життя була домогосподаркою
І навіщо мені брехати коли кожен, хто прочитає мене, зможе обізвати мене брехуном?
Пенсія в 12.000 рб це 120 доларів або 4.500 грн по курсу. Про які 12.000 гривень, в перерахунку, ти чешеш?
Пий вітаміни для очей та мозку дурник..
Ваша проблема що оці казки розбиваються елементарною перевіркою, але не всі то роблять. Нажаль.
До основної маси доходить що "великі" кацапські пенсії ідуть в пакеті з кацапським цінами, ментами і кацапським міром. Та й існують лише в кацапському телевізорі
А званіє яке? Майор?
https://okrug-wyksa.ru/zhaloby/minimalnaya-sotsialnaya-pensiya-po-regionam-rossii-razmer-v-2022-godu-doplata-do-prozhitochnogo-minimuma-poslednie-novosti-i-izmeneniya.html
...... О "космических" ценах DW рассказала также Галина (имя изменено) - жительница другого захваченного в 2022 году поселка Сватовского района Луганской области. Она уже на пенсии и получает 10 тысяч рублей от российских властей. Хотя российская пенсия выше, чем она получала раньше, этих денег, по словам Галины, хватает на жизнь только благодаря собственному хозяйству и гуманитарной помощи.
По словам Галины, цены выросли примерно в три раза по сравнению с прошлым годом, а задержка пенсии только усугубляет ситуацию:
щоб ти знав в рашці немає податкової поліції(міліції)
багато підприємців до війни перїхало в той же бєлгород
і всі хто вміє працювати дуже непогано там себе відчувають
не треба усім пиз..ть шо в нас все найкраще
дурню
з такими як ти і війну просеремо
Висновок такий - з кожним днем ми втрачаємо південь все більше і більше - туди завозиться у великій кількості населення з РФ + зростає кількість своїх манкуртів і колаборантів.
Факт є фактом - об'єктивна реальність
Це і мій досвід теж - багато хто цього не розуміє
Дивлюсь, тут на цензорі рашоботів теж вистачає.
Нічого, не треба сцяти. Через три місяці вони ті паспорти вони зможуть спалити, коли ЗСУ під сраку дасть окупанту
На Куп'янському напрямку їм простіше підтягувать і резерви,і техніку,там велика концентрація всьго...
Наші хлопці з неба повинні їх долбать конкретно,кожного дня,щоб ми могли тримать оборону.
Достатньо беспілотно керованої плоскодонки з трьома бутлями спирту та закусьом.
Ефект буде покруче артнальоту.