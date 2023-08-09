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Оккупанты понесли значительные потери на Сватово-Кременском направлении и пытаются это скрыть, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поранення,окупанти

На Сватово-Кременском направлении резко увеличилось количество раненых и погибших оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С целью организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в Сватово прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в период с 1 по 7 августа из Сватово-Кременского направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте, погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.

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Топ комментарии
+13
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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09.08.2023 07:33
+11
Нічого . Все тайне стане реальністю. Прийде час і всі будуть все знати: скільки втратили оркостанці орків, скільки будинків в Україні розбомбили , скільки дітей вбили, скільки жінок згвалтували. Ви ще будете на колінах молити про вибачення і ненавидіти свого фюрера. Але таке не пробачається. Ми зможемо максимум насцяти вам на обличчя.
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09.08.2023 07:34
+9
А що їм ще залишається? "Таварища Саахова" пам"ятаєш? З "Кавказьської полонянки"? "Тепер у меня два пути: Или я ее веду в ЗАГС - или ана ведёт меня к пракурору!"
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09.08.2023 07:49
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Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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09.08.2023 07:33 Ответить
Путинская " демогилизация" идет по плану.
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09.08.2023 08:33 Ответить
Нічого . Все тайне стане реальністю. Прийде час і всі будуть все знати: скільки втратили оркостанці орків, скільки будинків в Україні розбомбили , скільки дітей вбили, скільки жінок згвалтували. Ви ще будете на колінах молити про вибачення і ненавидіти свого фюрера. Але таке не пробачається. Ми зможемо максимум насцяти вам на обличчя.
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09.08.2023 07:34 Ответить
Те, як веде себе сьогоднішня російська влада дуже дивно, навіть і для їх традиційного талпайопізму.
Навіщо?
Для чого вони роблять те, що роблять? Яка мета? Яке завдання поставлено? Адже вже навіть останньому ідіоту ясно, що все провалено - завдання-максимум - захоплення України неможливе, але й завдання-мініум - ізоляція України від Чорного та Азовського моря теж нереальна.
І ось до чого ці хвилі самогубців, навіщо всі ці жахливі втрати, якщо зрештою вони не приносять жодної користі для них?
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09.08.2023 07:42 Ответить
Судячи з того що ви кажете,ви не зовсім розумієте хто є кацапи!(,то -- Нелюди,,а ні талпайопи!(,
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09.08.2023 07:46 Ответить
А мені здається, що це ви трохи не зрозуміли моєї думки.
Можна бути і генієм і нелюдем одночасно, тому що геній це необов'язково чиста і добра людина. І Чингісхан, і Тимур, і Наполеон, і Сталін, і Гітлер були кривавими вбивцями та агресорами, але й геніальними людьми.
А ******* кремлівські керівники просто розумові кретини, та "великий вождь" насамперед.
Чого чекати від верховного головнокомандувача, якого у 38 у званні майора звільнили зі служби "з досягнення стелі можливостей".
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09.08.2023 08:50 Ответить
Я ще до 24.02.22 казав, що по-перше, вторгнення буде 109%, хоча колеги по роботі і друзі здебільшого не вірили. По-друге, я говорив, що воно кремлівське - хворе на всю голову!!! Він чудово розуміє, що навіть якщо програє, його завдання нанести максимальної шкоди українцям , яких він патологічно ненавидить!! Просто вурдалак, кровопивця.
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09.08.2023 07:46 Ответить
А цьому придурку напевне шаман сказав що якщо знищить своїх кацабів більше як мілліон то буде жити вічно. Але забув сказати що в пеклі.
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09.08.2023 08:17 Ответить
Напад на Україну було справою часу з моменту Харківських угод.Там хтоб би не був при владі у кремляді рашка буде завжди джерером террору свого народу і війн в других країнах!!!
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09.08.2023 09:37 Ответить
А що їм ще залишається? "Таварища Саахова" пам"ятаєш? З "Кавказьської полонянки"? "Тепер у меня два пути: Или я ее веду в ЗАГС - или ана ведёт меня к пракурору!"
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09.08.2023 07:49 Ответить
Яка користь срати на підлозі і бруднити лайном стіни будинку де ночуєш?
русня - гній....
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09.08.2023 07:57 Ответить
вони поводяться як типлові нацисти - червоні, кацапо-совкові, комуо-нацисти !!!
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09.08.2023 08:41 Ответить
 
 