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Оккупанты понесли значительные потери на Сватово-Кременском направлении и пытаются это скрыть, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Сватово-Кременском направлении резко увеличилось количество раненых и погибших оккупантов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"С целью организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в Сватово прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
В частности, в период с 1 по 7 августа из Сватово-Кременского направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте, погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.
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+13 Ярослав Іванович a5a348c4
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+11 Oleksa Tomakh
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+9 Яр Холодний
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Навіщо?
Для чого вони роблять те, що роблять? Яка мета? Яке завдання поставлено? Адже вже навіть останньому ідіоту ясно, що все провалено - завдання-максимум - захоплення України неможливе, але й завдання-мініум - ізоляція України від Чорного та Азовського моря теж нереальна.
І ось до чого ці хвилі самогубців, навіщо всі ці жахливі втрати, якщо зрештою вони не приносять жодної користі для них?
Можна бути і генієм і нелюдем одночасно, тому що геній це необов'язково чиста і добра людина. І Чингісхан, і Тимур, і Наполеон, і Сталін, і Гітлер були кривавими вбивцями та агресорами, але й геніальними людьми.
А ******* кремлівські керівники просто розумові кретини, та "великий вождь" насамперед.
Чого чекати від верховного головнокомандувача, якого у 38 у званні майора звільнили зі служби "з досягнення стелі можливостей".
русня - гній....