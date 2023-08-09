Оккупанты понесли значительные потери на Сватово-Кременском направлении и пытаются это скрыть, - Генштаб

На Сватово-Кременском направлении резко увеличилось количество раненых и погибших оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С целью организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в Сватово прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в период с 1 по 7 августа из Сватово-Кременского направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте, погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.

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