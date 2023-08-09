Общие боевые потери РФ с начала войны – около 251 620 человек (+820 за сутки), 4262 танка, 5013 артсистем, 8290 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники от начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 251620 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 251 620 (+820) лиц ликвидировано,

танков - 4262 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8290 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5013 (+17) ед,

РСЗО - 711 (+2) ед,

средства ПВО - 469 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 312 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7479 (+19) ед,

специальная техника – 742 (+5).

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