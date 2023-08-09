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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия (8415) Генштаб ВС (4304) ликвидация (1952) уничтожение (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 251 620 человек (+820 за сутки), 4262 танка, 5013 артсистем, 8290 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники от начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 251620 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 251 620 (+820) лиц ликвидировано,

танков - 4262 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8290 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5013 (+17) ед,

РСЗО - 711 (+2) ед,

средства ПВО - 469 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 312 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7479 (+19) ед,

специальная техника – 742 (+5).

Также читайте: За минувшую неделю Силы обороны уничтожили более 300 единиц вражеской техники, - Минобороны

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 251 620 человек (+820 за сутки), 4262 танка, 5013 артсистем, 8290 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+27
Сьогодні вранці українські військові збили черговий вертоліт росіян. Тип вертольоту встановлюються
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09.08.2023 08:03
+25
Давненько стільки ліквідованих чумардосів за день не було
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09.08.2023 07:59
+22
Горить, палає лапотна техніка разом з екіпажами.
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09.08.2023 07:57
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Горить, палає лапотна техніка разом з екіпажами.
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09.08.2023 07:57 Ответить
Десь утилізували колону московитів?
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09.08.2023 07:58 Ответить
Кремінна, а потім усюди потроху
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09.08.2023 09:13 Ответить
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09.08.2023 07:59 Ответить
Давненько стільки ліквідованих чумардосів за день не було
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09.08.2023 07:59 Ответить
Ого, норм! Пару батальйонів бруднодупих)

Слава ЗСУ, слава Україні!
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09.08.2023 08:01 Ответить
Сьогодні вранці українські військові збили черговий вертоліт росіян. Тип вертольоту встановлюються
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09.08.2023 08:03 Ответить
Макс, доброго ранку, там карта пише,що ЗСУ під Урожайне, правда не зовсім вдачно. Ви десь читали про це? Це 24 км від Роботине, чи може інше Урожайне? Дякую і тихого дня.
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09.08.2023 09:15 Ответить
Привіт...Минулго тижня була якась згадка від хлопців про Урожайне,і навіть писали що будуть хороші новини.І від тоді,повний мовчок,можливо не дуже там все вдало склалося..Незнаю,нема інформації,поки що
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09.08.2023 09:26 Ответить
Хлопці там,але село добре захищене, втратили одиницю техніки. Це так близько і так далеко. Залишайтесь живими
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09.08.2023 09:34 Ответить
Генштаб: ЗСУ досягли успіху у напрямку Урожайного, Приютного та Вербового і закріплюються на рубежах
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09.08.2023 11:53 Ответить
Вербове, Приютне, то таки так, навіть Токмак є, Урожайне, то це просто супер, є дані підтвердження від орків,що ЗСУ там є. А там і Мелітополь.....
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09.08.2023 11:59 Ответить
Макс, то інше Урожайне. Донецьке таки наше,майже, а ось Запоріжжя, то таки 24 важкі км смерті
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10.08.2023 11:24 Ответить
Скабєїха сказала про 284тис. дохлих ваньок. Генштаб відстає
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09.08.2023 08:04 Ответить
Даруйте, але ж у них патєрь ніт...шось я заплутафсь
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09.08.2023 08:07 Ответить
Мало в нас заліза -- ми шоб вибивали більше 1500 в день -- вони б невстигали
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09.08.2023 08:08 Ответить
рясно пішли)
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09.08.2023 08:19 Ответить
5000 артилерії. Ювілей!
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09.08.2023 08:33 Ответить
Минув 3458 день москальсько-української війни.
64! одиниць техніки, один пєпєлац та 820!!! чумардосів, давно такої кількості за день не було, порадували. Броня, арта, логістика - все супер! По ствольній арті ювілейчик, перевалили за 5 000!
Масованих повітряних атак не було, накопичують ...
Рахунок ППО:спецтехніка 1:5
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 251 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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09.08.2023 08:56 Ответить
Де єнот????
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09.08.2023 08:56 Ответить
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09.08.2023 09:13 Ответить
єноти на правильному шляху історії
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09.08.2023 09:28 Ответить
Славно за добу орків закобздонили.
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09.08.2023 10:29 Ответить
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 251 620 осіб (+820 за добу) Джерело: https://censor.net/ua/n3436248

Стільки людей Кацапія втратила за дві Чеченські війни.
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09.08.2023 11:23 Ответить
Ого кацапиков намолотили!
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09.08.2023 12:15 Ответить
 
 