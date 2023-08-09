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За прошедшие сутки россияне 66 раз обстреляли Херсонщину, 2 человека получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

За прошедшие сутки противник совершил 66 обстрелов по территории Херсонской области, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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