За прошедшие сутки россияне 66 раз обстреляли Херсонщину, 2 человека получили ранения
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За прошедшие сутки противник совершил 66 обстрелов по территории Херсонской области, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - говорится в сообщении.
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