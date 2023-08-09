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Николаевская область (1871) обстрел (20241) Очаков (71)

В течение суток оккупанты обстреляли Очаков и две громады Николаевщины, ранения получили двое подростков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

Утром 8 августа под вражеским огнем оказалось с. Куцуруб Куцурубской громады, днем из артиллерии россияне обстреляли Очаков, а ночью 9 августа – акваторию Очаковской громады.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 8 августа, в 10:35 враг наносил артиллерийские удары по с. Куцуруб Куцурубской громады. Пострадали двое подростков 13 и 16 лет, им была оказана медицинская помощь. В настоящее время оба направлены на амбулаторное лечение. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства", - говорится в сообщении.

Также вчера, в 12:25 враг совершил артиллерийский обстрел г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Сегодня ночью, 9 августа, в 00:22 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Смотрите: Утром оккупанты обстреляли село Куцурубской громады Николаевской области (обновлено). ФОТОрепортаж
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